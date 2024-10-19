Що подивитися у вихідні. Комедія із зіркою «Гри престолів», драма з Девідом Теннантом, нові сезони «Лінкольна для адвоката» і «Терапії», трилер з Анною Кендрік та атмосферний зомбі-горор

Трилер «Жінка години»
Про що фільм. Заснований на справжній історії серійного вбивці Родні Алькала. Його засудили за вбивство шести жінок і однієї дівчинки. Проте деякі слідчі припускають, що Алькала вбив до 130 жінок. Головна героїня — Шеріл, акторка-початківиця, яка провалює чимало кастингів. Зрештою вона здається і планує поїхати з Лос-Анджелесу. Агент Шеріл переконує її зробити останню спробу — взяти участь у ток-шоу, на якому жінки шукають пару, щоб її помітили продюсери. У випуску з Шеріл перемагає Алькала, який після побачення починає її переслідувати.
Що кажуть критики. The New York Times пише, що Кендрік чудово зрежисерувала фільм і зіграла в ньому головну роль. The Guardian називає фільм захопливою і незвичайною розповіддю, що лякає.
Комедійний бойовик «Брати»
Про що фільм. Моук і Джейді — брати-близнюки з родини, що у всіх поколіннях повʼязана з криміналом. Щоб раніше вийти з в’язниці, Джейді обіцяє охоронцю повернути смарагди, які його мати вкрала багато років тому. Він звертається за допомогою до Моука і дізнається, що той завʼязав із криміналом і скоро стане батьком. Після тривалої суперечки Моук погоджується на останню авантюру. Їхню задачу ускладнює поява матері, яка залишила братів ще в ранньому дитинстві.
Що кажуть критики. Оглядач The Hollywood Reporter каже, що фільм динамічний, з яскравими персонажами та діалогами. The New York Times пише, що фільм непоганий, та часом нудний. Тому лише дует Дінклейджа і Броліна рятує «Братів».
Драма «Суперники»
Про що серіал. Екранізація роману Джиллі Купер. Події відбуваються в 1986 році у вигаданому англійському графстві Ратшир. Руперт Кемпбелл-Блек — авантюрист, колишній олімпійський вершник, міністр спорту від Консервативної партії. Його опонент — Тоні Баддінгем, амбітний керівник телевізійної станції Corinium. Тоні поступово розширює свою медіаімперію і наймає блискучу команду, щоб знищити Руперта, з яким ворогує багато років.
Що кажуть критики. RadioTimes пише, що якісна гра головних акторів створила провідне тріо серіалу, за яким цікаво спостерігати. Оглядач Empire каже, що серіал — «нескінченно приємна капсула часу».
Горор із зомбі «Зовні»
Про що фільм. Під час зомбі-апокаліпсиса Френсіс намагається врятувати свою дружину Айріс і двох синів. Вони повертаються в малозаселене селище в будинок його батьків. Шлюб Френсіса і Айріс розпадається, а епідемія зомбі лише погіршує їхні стосунки. Намагаючись вижити, сімʼя постійно стикається із жахливими зомбі, які невпинно повторюють свої останні слова перед смертю.
Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror каже, що фільм вийшов захопливим, і в цей світ легко зануритися з головою.
Судова драма «Лінкольн для адвоката» — третій сезон
Про що серіал. Адаптація серії романів Майкла Коннеллі. Міккі Голлер ― адвокат з Лос-Анджелесу, який любить автомобілі. Улюблений «Лінкольн» — його головний офіс. Після аварії він поступово повертається до роботи, хоча справи йдуть так собі. У першому сезоні Міккі розплутав справу Тревора Елліота ― розробника відеоігор, якого звинувачували в убивстві дружини та її коханця. У наступних двох він береться за нові справи, що змусять його інакше подивитися на події попередніх епізодів.
Що кажуть критики. Collider пише, що в третьому сезоні багато несподіваних поворотів і чудова акторська гра, як і в попередніх епізодах. Проте шоуранер поверхнево розвиває більшість сюжетних ліній, а про деякі взагалі забуває. Оглядач Decider каже, що за черговою справою цікаво спостерігати.
Драмеді «Терапія» — другий сезон
Про що серіал. Дружина психотерапевта Джиммі Лерда померла. Він намагається дати раду своєму горю, але виходить погано, хоча щодня він сам розповідає людям, як бути в таких ситуаціях. Джиммі так сильно страждає, що забуває про свою доньку Еліс, якій теж важко. У якийсь момент Джиммі починає порушувати принципи лікарської етики та розповідати своїм клієнтам усе, що він думає про їхні проблеми. Це кардинально змінює життя як клієнтів, так і самого Лерда.
Що кажуть критики. Decider пише, що новий сезон вийшов цікавішим, бо глядач встиг полюбити головних персонажів і те, як вони взаємодіють. The Guardian пише, що новий сезон такий же теплий і смішний, як і попередній.
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