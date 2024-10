Що подивитися у вихідні. Комедія із зіркою «Гри престолів», драма з Девідом Теннантом, нові сезони «Лінкольна для адвоката» і «Терапії», трилер з Анною Кендрік та атмосферний зомбі-горор

Трилер «Жінка години»

Про що фільм. Заснований на справжній історії серійного вбивці Родні Алькала. Його засудили за вбивство шести жінок і однієї дівчинки. Проте деякі слідчі припускають, що Алькала вбив до 130 жінок. Головна героїня — Шеріл, акторка-початківиця, яка провалює чимало кастингів. Зрештою вона здається і планує поїхати з Лос-Анджелесу. Агент Шеріл переконує її зробити останню спробу — взяти участь у ток-шоу, на якому жінки шукають пару, щоб її помітили продюсери. У випуску з Шеріл перемагає Алькала, який після побачення починає її переслідувати.

Woman of the Hour / Netflix / режисерка — Анна Кендрік / у головних ролях — Анна Кендрік, Деніел Дзоватто, Тоні Хейл / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що Кендрік чудово зрежисерувала фільм і зіграла в ньому головну роль. The Guardian називає фільм захопливою і незвичайною розповіддю, що лякає.

Комедійний бойовик «Брати»

Про що фільм. Моук і Джейді — брати-близнюки з родини, що у всіх поколіннях повʼязана з криміналом. Щоб раніше вийти з в’язниці, Джейді обіцяє охоронцю повернути смарагди, які його мати вкрала багато років тому. Він звертається за допомогою до Моука і дізнається, що той завʼязав із криміналом і скоро стане батьком. Після тривалої суперечки Моук погоджується на останню авантюру. Їхню задачу ускладнює поява матері, яка залишила братів ще в ранньому дитинстві.

Brothers / Amazon Prime / режисер — Макс Барбаков / у головних ролях — Пітер Дінклейдж, Джош Бролін, Тейлор Пейдж / тривалість — 1 година 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Оглядач The Hollywood Reporter каже, що фільм динамічний, з яскравими персонажами та діалогами. The New York Times пише, що фільм непоганий, та часом нудний. Тому лише дует Дінклейджа і Броліна рятує «Братів».

Драма «Суперники»

Про що серіал. Екранізація роману Джиллі Купер. Події відбуваються в 1986 році у вигаданому англійському графстві Ратшир. Руперт Кемпбелл-Блек — авантюрист, колишній олімпійський вершник, міністр спорту від Консервативної партії. Його опонент — Тоні Баддінгем, амбітний керівник телевізійної станції Corinium. Тоні поступово розширює свою медіаімперію і наймає блискучу команду, щоб знищити Руперта, з яким ворогує багато років.

Rivals / Hulu, Disney+ / шоуранер — Домінік Тредвелл-Коллінз / у головних ролях — Девід Теннант, Ейдан Тернер, Алекс Хесселл / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. RadioTimes пише, що якісна гра головних акторів створила провідне тріо серіалу, за яким цікаво спостерігати. Оглядач Empire каже, що серіал — «нескінченно приємна капсула часу».

Горор із зомбі «Зовні»

Про що фільм. Під час зомбі-апокаліпсиса Френсіс намагається врятувати свою дружину Айріс і двох синів. Вони повертаються в малозаселене селище в будинок його батьків. Шлюб Френсіса і Айріс розпадається, а епідемія зомбі лише погіршує їхні стосунки. Намагаючись вижити, сімʼя постійно стикається із жахливими зомбі, які невпинно повторюють свої останні слова перед смертю.

Outside / Netflix / шоуранер — Карло Ледесма / у головних ролях — Сід Лучеро, Б’юті Ґонсалес, Марко Маса / тривалість — 2 години 22 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror каже, що фільм вийшов захопливим, і в цей світ легко зануритися з головою.

Судова драма «Лінкольн для адвоката» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація серії романів Майкла Коннеллі. Міккі Голлер ― адвокат з Лос-Анджелесу, який любить автомобілі. Улюблений «Лінкольн» — його головний офіс. Після аварії він поступово повертається до роботи, хоча справи йдуть так собі. У першому сезоні Міккі розплутав справу Тревора Елліота ― розробника відеоігор, якого звинувачували в убивстві дружини та її коханця. У наступних двох він береться за нові справи, що змусять його інакше подивитися на події попередніх епізодів.

The Lincoln Lawyer / Netflix / шоуранер — Девід Е. Келлі / у головних ролях — Мануель Ґарсія-Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що в третьому сезоні багато несподіваних поворотів і чудова акторська гра, як і в попередніх епізодах. Проте шоуранер поверхнево розвиває більшість сюжетних ліній, а про деякі взагалі забуває. Оглядач Decider каже, що за черговою справою цікаво спостерігати.

Драмеді «Терапія» — другий сезон

Про що серіал. Дружина психотерапевта Джиммі Лерда померла. Він намагається дати раду своєму горю, але виходить погано, хоча щодня він сам розповідає людям, як бути в таких ситуаціях. Джиммі так сильно страждає, що забуває про свою доньку Еліс, якій теж важко. У якийсь момент Джиммі починає порушувати принципи лікарської етики та розповідати своїм клієнтам усе, що він думає про їхні проблеми. Це кардинально змінює життя як клієнтів, так і самого Лерда.

Shrinking / Apple TV+ / шоуранери — Бретт Голдштейн, Білл Лоуренс і Джейсон Сіґел / у головних ролях — Джейсон Сіґел, Гаррісон Форд, Майкл Урі / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Decider пише, що новий сезон вийшов цікавішим, бо глядач встиг полюбити головних персонажів і те, як вони взаємодіють. The Guardian пише, що новий сезон такий же теплий і смішний, як і попередній.

