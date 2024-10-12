Що подивитися у вихідні. Трилери з Кейт Бланшетт і Діланом О’Браєном, мультфільм про Лару Крофт, новий сезон «Зовнішніх мілин», мелодрама з Ліамом Гемсвортом і горор від творця «Пили»

Трилер «Дисклеймер»

Про що серіал. Кетрін Рейвенскрофт — успішна журналістка, яка викриває секрети популярних людей. Одного дня невідомий надсилає їй роман, у якому в деталях розповідає про найтемніші таємниці Кетрін. Щоб врятувати власну репутацію, вона намагається дізнатись ім’я автора і виправдати себе перед рідними. І зрештою власноруч руйнує своє життя і стосунки із сином і чоловіком.

Disclaimer / Apple TV+ / шоуранер — Альфонсо Куарон / у головних ролях — Кейт Бланшетт, Кевін Клайн, Саша Барон Коен / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Sunday Times пише, що шоуранери «винятково добре» розповідають історію. The Guardian, навпаки, пише, що через «жахливий сюжет» серіал вийшов занадто повільним і млявим, проте епізоди чудово зняті.

Горор «Чайна чашка»

Про що серіал. Меггі та Джеймс Ченовет живуть у маленькому селищі в Джорджії. Одного дня їхній син Арло зникає в лісі. Коли хлопчика знаходять, він розповідає про зустріч із жахливою жінкою та голоси в голові, що попереджають про неминучу небезпеку. Тим часом невідомий у протигазі малює фарбою коло навколо ранчо Ченоветів, яке не зможе перетнути жодна людина. Сім’ї доведеться об’єднатись із сусідами, щоб протистояти «злу, що вбиває всіх на своєму шляху».

Teacup / Peacock / режисер — Ян Маккалох / продюсер — Джеймс Ван / у головних ролях — Івонн Страховскі, Роб Морган, Скотт Спідман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що сюжет правдоподібний і добре написаний, а актори створюють напругу і відчуття параної протягом усього фільму. Variety пише, що серіал захопливий і пронизливо тривожний.

Трилер «Озеро Каддо»

Про що фільм. Періс живе в маленькому селищі біля озера Каддо, що на межі штатів Техас і Луїзіана. Його мати загинула в автокатастрофі, коли її автівка затонула в озері. У містечку також живе Еллі, її батько загадково зник багато років тому. Вона планує поїхати із селища через напружені стосунки з мамою і вітчимом. Та коли зникає її восьмирічна сестра, яку востаннє бачили біля озера, Еллі об’єднується з Перісом, щоб розгадати зловісну таємницю Каддо і знайти дівчинку.

Caddo Lake / HBO Max / режисер — Селін Хельд, Логан Джордж / у головних ролях — Ділан О'Браєн, Еліза Сканлен, Керолайн Фальк / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Deadline пише, що влучна робота режисерів і хороша гра акторів компенсують незначні неточності сценарію. Оглядач Decider також пише про якісну режисерську та акторську робота, проте каже, що сюжет часом занадто заплутаний.

Мелодрама «Самотня планета»

Про що фільм. Кетрін — відома письменниця, що ніяк не може дописати книгу через стрес і важкий розрив стосунків. Щоб відновитися, вона приїздить на ретрит для письменників у Марокко і в готелі знайомиться з фінансистом Оуеном. Він приїхав на відпочинок разом зі своєю дівчиною — письменницею Лілі. У Кетрін і Оуена виявляється багато спільного, і вони все частіше проводять час разом. Поступово їхня дружба переростає у щось більше.

Lonely Planet / Netflix / режисерка — Сюзанна Грант / у головних ролях — Лора Дерн, Ліам Гемсворт, Діана Сільверс / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачці The Guardian сподобалось, що сюжет реалістичний і без зайвої драми. Проте в «Самотній планеті» є кілька кліше і незграбних діалогів. Оглядачка Variety каже, що між Кетрін і Оуеном є хімія і їхні стосунки правдоподібні.

Анімований бойовик «Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт»

Про що серіал. Дії серіалу відбуваються після подій ігор про археологиню Лару Крофт. Після смерті свого напарника Рота під час однієї з подорожей, Лара повертається до спокійного життя без артефактів і пригод, щоб впоратися з втратою. Три роки по тому невідомий пробирається в сімейну садибу Крофт і викрадає кулон, який Лара і Рот знайшли під час останньої вилазки. Щоб його повернути, Лара вирушає за злочинцем до Китаю, де дізнається про решту кулонів, що надають власнику магічних сил. Виявилося, що за скарбами полює лиходій-археолог Чарльз Деверо, якимсь чином пов’язаний з Ротом і батьком Лари.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft / Netflix / шоуранерка — Джулі Олсон / озвучують головні ролі — Гейлі Етвелл, Річард Армітадж, Аллен Мальдонадо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Decider каже, що шоуранерка створила ідеальні світ та історію, поєднавши екшн, гумор і цікаву таємницю. Collider пише, що серіал вийшов захопливим і Чарльз Деверо — один з найяскравіших лиходіїв франшизи.

Пригодницький серіал «Зовнішні мілини» — четвертий сезон

Про що серіал. Четверо підлітків, які живуть на острові, знаходять таємничий затонулий човен, а в ньому — згадки про батька одного з них, що колись зник. Друзі розслідують цю справу і розуміють, що в центрі історії — заховані скарби на $400 мільйонів. Водночас вони вирішують конфлікт із підлітками з багатих сімей, адже на острові існує жорсткий поділ на дві групи — заможних «акул» і бідних «живців». Тим часом на острів насувається тропічна буря.

Outer Banks / Netflix / шоуранери — Джош і Джонас Пейти, Шеннон Берк / у головних ролях — Чейз Стоукс, Меделін Клайн, Медісон Бейлі, Джонатан Девісс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Decider пише, що хімія між персонажами правдоподібна, а історія нового сезону захоплива і моторошна. Оглядач Collider каже, що сезон почався цікаво — із несподіваними поворотами і смертю, що шокує.

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