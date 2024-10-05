Що подивитися у вихідні. Екранізація роману Стівена Кінга «Салимове лігво», продовження культового трилеру «Платформа», ґорор із Сарою Полсон і новий сезон «Коли завмирає серце»

Ґорор «Салимове лігво»
Про що фільм. Екранізація одноіменного роману Стівена Кінга. У 1975 році письменник Бен повертається до Єрусалимського лігва, його рідного містечка, щоб знайти натхнення для нової книги. Удома він дізнається про таємничі смерті — виявляється, у місті орудує вампір Курт. І він вже перетворив багатьох місцевих на вампірів — Бену доведеться обʼєднатися з тими, хто вижив, щоб їм протистояти.
Що кажуть критики. Variety пише, що режисер разом з Кінгом вдало вдосконалив сюжет книги і додав кілька цікавих поворотів, що триматимуть глядача в напрузі. The Guardian каже, що фільм вийшов поспішним — режисеру так і не вдалося вловити «страх, що повільно зростає, хоча така історія цього вимагає». Сам Кінг пише, що фільм вийшов «олдскульним і доволі непоганим».
Трилер «Платформа 2»
Про що фільм. «Яма» — в’язниця нового типу. Це вежа із сотнями поверхів, на кожному — по одній кімнаті з великим отвором у підлозі. Через цей отвір щодня спускається платформа з їжею: мешканці верхніх поверхів бенкетують, а нижніх — голодують, вдаючись до канібалізму, щоб вижити. Заможна художниця Перемпуан потрапляє в камеру разом зі здорованем Замятіним. Сусіди з верхніх поверхів пояснюють правила, які ввів головний герой першого фільму: кожен має їсти лише одну «свою» страву, щоб ніхто не голодував. Проте все більше людей перестають дотримуватись закону. У «ямі» зʼявляються войовничі угруповання, які забираються на верхні поверхи, убиваючи всіх на своєму шляху.
Що кажуть критики. Heaven of Horror пише, що фільм вийшов брутальним і не гіршим за першу частину. Оглядач Slashfilm каже, що друга частина знята краще за першу — професійніші акторська гра, освітлення та якість зйомки.
Ґорор «Затримай дихання»
Про що фільм. У 1930-х роках в Оклахомі вирують сильні пилові бурі. Маргарет сама піклується про Роуз і Оллі та намагається впоратись зі втратою третьої доньки, яка померла від хвороби. Після однієї з бурь Маргарет відчуває, що в їхньому будинку оселились потойбічні сили. Її починає переслідувати «сірий чоловік», який вселяється в людей через пил. Одержимі ним роблять із собою і близькими «жахливі речі». Маргарет доведеться захистити доньок не лише від «сірого чоловіка», але й від себе — бо одного дня вона теж стає його жертвою.
Що кажуть критики. Deadline пише, що фільм вийшов атмосферним завдяки зйомці та акторській грі Полсон. The Guardian пише, що фільм створює відчуття тривоги, а вир пилу виглядає грандіозно і загрозливо. Проте фінал не дивує і здається надто знайомим.
Детективний серіал «Куди зникла Ванда?»
Про що серіал. Ванда — молода і трохи легковажна дівчина, що любить пригоди. Одного дня вона зникає. Поліції не вдається знайти дівчину, тому її батьки Карлотта і Детто починають власне розслідування. Вони переконані, що Ванда десь поруч. Тому під різними приводами вони навідуються в гості до сусідів, щоб встановити приховані камери в їхніх будинках. Під час пошуків вони дізнаються більше не лише про зниклу доньку, а й про дивацтва сусідів.
Що кажуть критики. Decider пише, що шоуранер добре балансує драматичні та комедійні моменти. The Guardian каже, що серіал кумедний, зворушливий, захопливий та доволі переконливий.
Романтичний серіал «Коли завмирає серце» — третій сезон
Про що серіал. Адаптація однойменного графічного вебкомікса англійської письменниці Еліс Осман, вона ж стала шоуранером і сценаристкою серіалу. Чарлі Спрінґ — звичайний школяр, який навчається у старших класах гімназії для хлопчиків «Тругем». Минулого року він пережив аутинг — усім в школі стало відомо, що він гей, через це його цькували. У Чарлі зʼявляється новий сусід по парті — спортсмен і зірка шкільної команди з регбі Нік Нельсон. Вони стають друзями, але Чарлі починає відчувати до Ніка дещо більше.
Що кажуть критики. Оглядачу Decider сподобалось, що в серіалі немає зайвої драми, а Нік і Чарлі завжди непохитні у власних почуттях один до одного. The Guardian пише, що продовження таке ж «гарне і затишне», як і попередні сезони.
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