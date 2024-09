Що подивитися у вихідні. Комедія-бойовик «Самотні вовки» з Бредом Піттом і Джорджем Клуні, горор «Квартира 7А» і стильний серіал «Будинок» про війну у світі моди

Комедійний бойовик «Самотні вовки»

Про що фільм. Щоб розібратись із мерцем у власному готельному номері, високопоставлена нью-йоркська чиновниця викликає фіксера (Джорджа Клуні), який професійно позбудеться тіла. Раптом на виклик приїжджає ще і «людина Пем» (Бред Пітт). Виявилося, що тіло — це не єдина проблема, і завдання набагато складніше, ніж здавалось. Тому зухвалим фіксерам доведеться об’єднатися, попри ворожнечу.

Wolfs / Apple TV / режисер — Джон Воттс / у головних ролях — Бред Пітт, Джордж Клуні, Емі Раян, Остін Абрамс / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, 64% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Variety каже, що «Вовки» — розумна, дотепна і вишукана бойова комедія. The Guardian пише, що фільм дурнуватий, але те, як веселяться Пітт і Клуні, — дуже захопливе видовище.

Горор «Квартира 7А»

Про що фільм. Приквел культового горору 1968 року «Дитина Розмарі». Террі — танцівниця, яка на одному з виступів отримала травму ступні. Вона намагається повернутись на сцену, але провалює всі кастинги. Після чергової невдачі жінка зустрічає літню пару, яка пропонує їй безкоштовно пожити у квартирі по сусідству з ними. Згодом виявляється, що попередниця Террі померла загадковою смертю, літня пара практикує окультні ритуали, а Террі — їхня наступна жертва.

Apartment 7A / Paramount+ / режисерка — Наталі Еріка Джеймс / продюсери — Майкл Бей, Ендрю Форм, Бредлі Фуллер / у головних ролях — Джулія Гарнер, Джим Стерджес, Даян Віст / тривалість — 1 година 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що в сюжеті є кілька сюрпризів навіть для тих, хто дивився горор 1968 року. Оглядач The Guardian каже, що актори добре грають, але сюжет не зміг його здивувати або налякати.

Драма «Будинок»

Про що серіал. Культовий дім моди Ledu потрапив у гучний скандал. У мережі шириться відео, де його очільник і відомий дизайнер Вінсент Леду расистські коментує зовнішність заможної клієнтки-кореянки — після того, як вона припинила співпрацю з Ledu і купила сукню їхніх запеклих конкурентів, дому моди Rovel. Тепер Леду доведеться врятувати власну репутацію та бізнес, попри всі зусилля конкурентів.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що серіал вийшов дуже хороший, хоча сюжет моментами абсурдний. Decider пише, що в шоу є цікава інтрига, хоча спершу воно може здатися типовим серіалом про моду.

Бойовик «Виклик у Бангкоку: Рай і Пекло»

Про що фільм. Ванчай — рятувальник, якого звільнили, коли через нього вбили людину на протесті. Тепер він працює в доставці їжі. Під час однієї з доставок він стає свідком того, як бандити викрадають маленьку дівчинку — дочку заможного магната. Вачай вирішує докласти всіх зусиль, щоб її врятувати — йому протидіятимуть кілька озброєних і жорстоких банд.

Bangkok Breaking: Heaven and Hell / Netflix / режисер — Конгкіат Кхомсірі / у головних ролях — Суколлават Канарос, Атітая Трібударак, Саня Кунакорн / тривалість — 2 години 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The Rewiew Geek пише, що фільм наповнений вибуховим екшном і перипетіями.

