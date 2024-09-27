В Україні вийшов «Мегалополіс». Режисер Френсіс Коппола готував фільм понад 40 років: сотні разів переписав сценарій, відмовив багатьом зірковим акторам та зняв його на власні гроші. Це або тріумф, або кінець карʼєри

Ідея «Мегалополісу» з’явилась у Копполи у 1980-х. Тоді він почав збирати вирізки з газет та журналів і робив нотатки про події у світі та історичні сюжети, які здавались цікавими для сценарію. Коппола каже, що створити фільм про майбутнє його надихнула стрічка «Прийдешнє» 1936 року, яка показала йому, «як побудувати світ завтрашнього дня».

Коппола також надихнувся римськими епосами, зокрема історією про спробу державного перевороту Луція Катіліни — повстанця у 63 році до н. е., який хотів посіяти хаос у Стародавньому Римі після смерті Юлія Цезаря. Він мав убити кількох політичних лідерів і підпалити місто, щоб на його руїнах побудувати нове суспільство. Але його викрив Марк Туллій Цицерон, який згодом і очолив державу.

Коппола каже, що «Америка — це сучасний Рим». Тому він зібрав найцікавіші скандали і кримінальні справи сучасного Нью-Йорка, поєднав їх із римським епосом і показав це у США майбутнього.

Френсіс Коппола на зйомках фільму «Від усього серця», квітень 1981 року. Getty Images / «Бабель»

Коппола переписав сюжет близько 300 разів і зрештою назвав його «сценарієм мрії». У фінальній версії головний герой — архітектор-ідеаліст Цезар Катіліна, який намагається збудувати місто-утопію на руїнах мегаполіса Нью-Йорка. Йому заважатиме корумпований мер Цицерон. У вирі подій також опиниться світська левиця та донька мера Юлія, яка закохається в Катіліну.

Американські таблоїди поширювали чутки, що зйомки почались у 1989 році — в кіностудії Cinecittà у Римі. Над фільмом працювали давні знайомі Копполи. Художником-постановником став Дін Тавуларіс, який працював над трилогією «Хрещеного батька». Декорації розробляв Джим Стеранко, який брав участь у зйомках «Дракули». Коппола регулярно проводив читки сценарію з акторами, як-от із Робертом Де Ніро, Аль Пачіно та Умою Турман.

Сам Коппола каже, що зйомки почались у 2001 році. Для них він заощадив чималу суму, яку заробив, коли працював режисером «Дракули», «Джека» і «Благодійника». Зйомки проходили в Нью-Йорку — оператор Рон Фріке встиг зняти понад 30 годин кадрів міста з командою другого юніту. Під час теракту в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року команда Фріке задокументувала деякі «несамовиті кадри» катастрофи.

«У сценарії старий радянський супутник сходить з орбіти та падає на Землю. Нам потрібні були кадри руйнувань, але, звісно, ніхто не міг передбачити подій 11/09», — згадує Коппола.

Він скасував зйомки, бо не знав, як зняти фільм про Нью-Йорк, не розповівши про теракт. Він відмовився від «Мегалополісу», поки «щось не змусить його побачити, що тепер для нього важливо [у цій історії]».

У 2019 році Коппола відродив «Мегалополіс», прослухавши записи деяких акторських читань. Він каже, що сценарій йому здався «актуальнішим, ніж будь-коли». Коппола провів новий кастинг та зібрав зірковий склад — головні ролі зіграли Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель і Обрі Плаза. Декілька зірок, як-от Зендея, Джуд Лоу і Джеймс Каан, хотіли знятись у стрічці, але не отримали ролей.