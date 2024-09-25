Міністр оборони Рустем Умєров дав двогодинне інтервʼю «Лівому берегу». Переказуємо найголовніше

У нас є план з виробництва дронів, РЕБ, наземних роботизованих комплексів (НРК) і ракет на три роки: скільки ми можемо виготовити та скільки грошей для цього потрібно. Під час останніх поїздок у США, Британію, Францію, Німеччину і на зустрічі в рамках «Рамштайну» я представив цей план партнерам. Є кілька країн, які вже погодились фінансувати виробництво наших дронів і ракет.

Міністерство вдосконалює систему ротації та відпочинку військових. Вона не досконала, але є. Раніше при мобілізації концентрувалися на кількісних параметрах, тепер потрібні якісні.

Ми на 80% залежні від наших партнерів. Ми щодня зустрічаємось у двосторонньому форматі з Євросоюзом, НАТО, SAG-U, EUCOM, зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Німеччиною та десятком інших країн.

Кирило Тимошенко прийшов у команду, бо в комунікаціях Міноборони ніхто не хотів працювати. Потрібно побудувати one voice policy Сил оборони — багато служб, багато командувачів. Кожен зі своєю думкою. Тимошенка порекомендували колеги й назвали «крутим фахівцем». Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали, що так. Якщо я буду всіх тільки в білому пальті запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: «Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?» Він сказав: «Так». Я запитав інших професіоналів, чи покращилася комунікація (вже після призначення Тимошенка). Сказали, що так. Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів. Він сказав, що в НАЗК до нього жодних питань немає.

Тимошенко не займається фортифікаціями. Я його попросив: «У тебе багато конкурентів, багато ненависників, не займайся цією темою. Якщо я звернуся, тоді допомагай. Поки я не звернувся — будь ласка, не треба».

Про фортифікації на Запорізькому напрямку під час інтервʼю доповів глава області Іван Федоров: «Базовий пакет фортифікацій області побудували влітку, зараз будуємо оборону міст, зокрема Запоріжжя, Вільнянська, приблизно вдвічі збільшать кількість опорних пунктів». Якщо за межами Покровська немає фортифікацій — значить, є винні. Наразі до Міністерства звернулася Донецька ОВА, ми їм допомагаємо — відправили людей, наші хлопці там працюють. На Сумщині ми виконали все [що мали побудувати за планом].

Міністерство оборони планує обʼєднати всі агентства із закупівель, логістики, а також ще не створене — із закупівлі безпілотників, в одну структуру. Як саме вона буде функціонувати — зараз вирішується.

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