У 2024 році Україна значно послабила Повітряні сили РФ, знищивши десятки літаків. Як це вдалося зробити? Військові використовували комплекси С-300 як приманки

Українські війська майже два роки планували місію, щоб засліпити радари російських літаків. У травні 2022 року ГУР відновив радянський ЗРК С-200, який може знищувати цілі на великих відстанях і висотах. Щоб створити боєздатний зенітний дивізіон, вони залучили інженерів, що відновили пускові установки та ракети, а також досвідчених офіцерів, які керували системою ЗРК і за часів СРСР, і за незалежної України.

Першу операцію провели восени 2023 року — намагалися збити російський літак А-50, що патрулював над Азовським морем. Але ракети C-200 не влучили в ціль, бо літак змінив траєкторію польоту.

Офіцер ГУР каже, що це був важливий досвід, попри невдачу. Дивізіон перебував близько до фронту і був вразливим до російських атак. Проте військові оперативно сховали пускові установки та евакуювалися з позиції.

Чотирнадцятого січня 2024 року українці збили російський літак за допомогою ЗРК Patriot. Як згадує підполковник Повітряних сил України, було важко й ризиковано доставити комплекс Patriot близько до лінії фронту — систему перевозили на пʼяти-шести великих автівках.

Ракети Patriot влучили у російський літак А-50, коли він разом із бомбардувальником Іл-22 перетинав Азовське море приблизно за 150 кілометрів від лінії фронту. Російські екіпажі вважали, що знаходяться поза зоною досяжності будь-якої наземної загрози, ймовірно, тому і не встигли зреагувати на атаку.

А-50 упав у море, а Іл-22 здійснив аварійну посадку на аеродромі в Анапі з пораненим на борту. Тодішній речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Іл-22 отримав пошкодження, які неможливо відновити.

Ймовірно, фото пошкодженої частини літака Іл-22 на аеродромі в Анапі. Будівлі на задньому плані світлини збігаються з обʼєктами на супутниковому знімку аеродрому. Але офіційного підтвердження немає. X (Twitter) / «Бабель»

Втрата А-50 разом із екіпажем — сильний удар по Повітряних силах РФ. За даними Міністерства оборони Великої Британії, у Росії на початку 2024 року було шість робочих А-50. Побудувати один такий літак коштує близько $330 мільйонів.

Британський віцемаршал у відставці Грег Бегвелл вважає, що втрата екіпажу настільки ж критична, як і втрата літака — екіпаж мав десятки років досвіду і міг тренувати наступні покоління.

Росія відвела А-50 за межі досяжності Patriot, проте Україна знищила ще один літак. Двадцять третього лютого 2024 року далекобійні ракети C-200 влучили в нього приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту.

У лютому Повітряні сили знищили ще шість літаків Су-34 — після цього росіяни знизили кількість авіаударів КАБами. Росія також вивела решту А-50 з Азовського моря й українських окупованих територій, значно зменшивши для себе можливість вести радіолокаційну розвідку.

Щоб збити ці літаки, українські військові «заманювали» Су-34 в зону досяжності Patriot. Вони використовували систему С-300 з увімкненим радаром як приманку. Коли Су-34 наближались до неї, українці одночасно атакували їх двома системами ЗРК — і російські екіпажі не були до цього готові. Два літаки збили ЗРК С-300, чотири — ЗРК Patriot.

Дев’ятнадцятого квітня військові вперше збили бомбардувальник РФ Ту-22М3 ракетами С-200. Літак був на місії і мав обстріляти Україну крилатими ракетами, але розбився на півдні Росії — приблизно за 300 кілометрів від фронту.

Міноборони РФ заперечило атаку України, але повідомило, що один член екіпажу Ту-22М3 зник безвісти під час катастрофи через «технічні несправності». Речник Повітряних сил Ілля Євлаш каже, що після цієї операції росіяни менше використовували стратегічну авіацію в акваторії Чорного моря.

Українські операції суттєво пошкодили системи оповіщення РФ — каже віцемаршал у відставці Грег Бегвелл. За його словами, росіяни дізнаватимуться про запуск ракет чи безпілотників на 10—15 хвилин пізніше і їм буде значно важче перехоплювати українські атаки.

До того ж росіяни набагато рідше викриватимуть дії Повітряних сил України — через меншу кількість літаків А-50 та знищені радіолокаційні станції, які наводили удари по Україні.



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