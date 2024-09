Зеленський дав інтерв’ю The New Yorker про план перемоги — переказуємо в одному абзаці

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський дав велике інтервʼю журналісту The New Yorker Джошуа Яффі. Він розповів про причини й наслідки Курської операції і свій план перемоги. За даними британського видання The Sunday Times, у ньому є чотири ключових пункти: гарантії безпеки від Заходу на кшталт пакту про взаємну оборону членів НАТО, «конкретне» сучасне озброєння, міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України і можливість продовжити Курську операцію ЗСУ, щоб мати «територіальний козир» для переговорів. Президент також прокоментував підтримку Заходу і заяви Дональда Трампа та Джей Ді Венса про те, як швидко закінчити війну в Україні. Ми спростили його цитати, але зберегли їхню суть. Переказуємо інтерв’ю в одному абзаці.