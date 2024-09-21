Що подивитися у вихідні. Кримінальний серіал «Пінгвін» у всесвіті Бетмена, анімоване фентезі від Зака Снайдера, серіал за коміксами Marvel «Це все Агата» та екранізація історії братів-вбивць

Кримінальний серіал «Пінгвін»

Про що серіал. Дія серіалу відбувається після подій фільму «Бетмен» 2022 року. Злодій Загадник затопив Готем-Сіті й вбив тисячі людей. Злочинець Пінгвін — Освальд Кобблпот — вирішив скористатись хаосом і заволодіти владою у кримінальному світі Готема. Йому заважатиме серійна вбивця і донька колишнього злочинного боса Софія Фальконе, яка повернулась з Аркхема — лікарні для душевнохворих злочинців.

The Penguin / HBO Max / шоуранерка — Лорен Лефранк / у головних ролях — Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Рензі Феліз / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. NPR пише, що «Пінгвін» — одне з найкращих шоу 2024 року, яке особливо сподобається тим, хто втомився від супергероїв. Оглядачці Variety сподобались акторська гра і те, що персонажі написані правдоподібно.

Фентезі мультисеріал «Сутінки богів»

Про що серіал. Сіґрід — вправна воїтелька, яка під час однієї з битв у Скандинавії рятує короля Лейфа. Вони закохуються одне в одного і планують весілля. Несподівано це розлючує Тора, тому він вбиває більшість людей на святі. Сіґрід виживає і прагне помсти. Вона збирає команду, змовляється з Локі та починає полювання, щоб жорстоко вбити Тора та всіх його спільників.

Twilight of the Gods / Netflix / шоуранери — Зак Снайдер, Джей Оліва, Ерік Карраско / озвучують головних героїв — Сільвія Гукс, Стюарт Мартін, Рахул Кохлі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що анімація прекрасна, а шоуранери вдало додали в сюжет елементи скандинавської міфології, хоч іноді серіал здається поспішним. Оглядачка IGN каже, що «Сутінки богів» якісно передають скандинавський фольклор, але в його основі лише «безладна драма».

Фентезі «Це все Агата»

Про що серіал. Дія серіалу відбувається після подій в ситкомі «ВандаВіжн», де Ванда Максимофф забрала всі відьомські сили в Агати. За легендою вона зможе відновити власні чари, пройшовши небезпечною «дорогою відьом». Для цього Агата збирає ковен — відьми з різними силами допомагатимуть їй подолати цей шлях і знову стати впливовою відьмою.

Agatha All Along / Disney+ / шоуранерка — Джек Шефер/ у головних ролях — Кетрін Ган, Сашир Замата, Джо Локк / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian каже, що сценарій відшліфований до блиску і від серіалу неможливо відірвати очей. Collider пише, що акторська гра чудова, а головна таємниця інтригує.

Кримінальний серіал «Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів»

Про що серіал. Екранізація історії братів Лайла й Еріка Менендесів, які вбили своїх батьків. Протягом кількох місяців після вбивства вони успішно приховують докази і дурять поліцейських. Але з кожним днем Ерік все більше катує себе думками про власний злочин і зрештою зізнається в усьому своєму терапевту. Серіал розповідає не тільки про наслідки злочину, але й про його передумови. Наприклад, як батьки хлопців роками з них знущались.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story / Netflix / шоуранери — Ян Бреннан, Раян Мерфі / у головних ролях — Хавє’р Бардем, Хлоя Севіньї, Купер Кох / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 59% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Decider пише, що шоуранери якісно і переконливо екранізували історію, а актори цікаво показали різницю між двома братами. Оглядачка Heaven of Horror пише, що серіал захоплює з першого епізоду.

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