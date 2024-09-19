Головний інспектор Міноборони Ігор Вороченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили. Співпадіння? Пояснюємо

Адмірал Ігор Воронченко починав службу в Сухопутних військах у кінці 1980-х ― був танкістом. З грудня 2003 року перейшов у Військово-морські сили. Служив в Обʼєднаному оперативному командуванні, яке за часів Віктора Ющенка створювали за стандартами НАТО, а після приходу Віктора Януковича розформували. Під час захоплення Криму росіянами Воронченко служив у Криму ― був заступником командувача ВМС. З 2016 до 2020 року був командувачем Військово-морських сил України. Після звільнення з цієї посади у 2020 році тодішній міністр оборони Андрій Таран призначив Вороченка головним інспектором Міноборони.

Головна інспекція МО — орган, який інспектує стан справ у ЗСУ. На основі цих оцінок Генштаб і Міноборони корегують свої плани й політику. Також інспекція розслідує катастрофи літальних апаратів і надзвичайні події у ЗСУ. Наприклад, підриви складів боєприпасів в Балаклії, Ічні та Калинівці, які сталися у 2017—2018 роках. Оцінка військових операцій ЗСУ, стан мобілізації та рівень підготовки військових — теж зона відповідальності інспекції.

Після повномасштабного вторгнення, коли США почали виділяти Україні велику матеріально-технічну допомогу, Генінспекція Міністерства оборони США почала співпрацювати з українськими колегами й з Воронченком зокрема. Від ефективності цієї співпраці, серед іншого, залежать наступні транші. Наприклад, коли у квітні 2024-го Конгрес виділяв Україні $61 мільярд, він спирався і на доповідь голови американської інспекції Роберта Сторча про спільні розслідування в Україні.

Місяць тому Офіс президента доручив Головній інспекції МО оцінити ефективність роботи центрів бойової підготовки. У понеділок, 16 вересня, Вороченко на Ставці доповів про результати перевірки. Сам звіт засекречений, однак, за словами джерел «Бабеля», які знайомі з його змістом, у документі йдеться про низку проблем з підготовкою. «Доповідь була жорстка, але обʼєктивна», — говорить співрозмовник «Бабеля». За його словами, на Ставці всі учасники сприйняли доповідь спокійно, без дискусій та заперечень. Про низький рівень підготовки деяких навчальних центрів і про нестачу людей на фронті говорять давно. За результатами доповіді президент доручив Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів.

Після Ставки міністр оборони Рустем Умєров викликав Воронченка до себе і заявив, що звільняє його з посади головного інспектора і виводить в розпорядження, стверджують джерела «Бабеля». Причини такого рішення Умєров не пояснив. Депутатка Марʼяна Безугла вважає, що головна причина — критичний звіт Воронченка. Ініціатором його відставки вона називає головкома Олександра Сирського, який і дав розпорядження Умєрову.

Водночас два незалежні одне від одного джерела «Бабеля» в дотичних до оборони відомствах припускають, що звіт і відставка — не повʼязані між собою події. Вони наполягають, що між Сирським і Воронченком конфлікту немає і доповідь останнього не стала для головкома неприємним сюрпризом.

Якщо Воронченка справді виведуть в розпорядження, це означає, що він втратить посаду, але залишиться в ЗСУ. Під час воєнного стану звільнити офіцера з війська не можна, хіба що за станом здоровʼя і якщо йому виповниться 65 років. Воронченку 60.

За інформацією «Бабеля», станом на вечір четверга, 19 вересня, документи на звільнення не оформлені. Міноборони і сам Вороченко ситуацію не коментують.