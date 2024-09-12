З 2014 року Росія веде гібридну війну в Норвегії — засилає шпигунів до прикордонних міст, переписує історію та вербує місцевих. Ось як норвезька розвідка і НАТО готуються до війни з РФ

1

Росіяни роками проводять операції у невеликих містах на півночі Норвегії — хакери атакують урядові установи і порти, а «туристи» фотографують обʼєкти критичної інфраструктури. Розвідка Норвегії неодноразово попереджала про загрозу саботажу на залізничних лініях і газових обʼєктах, які постачають енергію до Європи.

Керівник регіональної контррозвідки Юхан Роалдснес каже, що так Росія готується до війни. Він служить у Кіркенесі — місті, що за 8 кілометрів від російського кордону. З 2014 року росіяни використовують місто як лабораторію для випробувань — поступово розширюють межі того, що не вважається нападом на члена НАТО.

По інший бік кордону від Кіркенесу — Кольський півострів. На ньому розташовані військові містечка, аеродроми, порти для атомних підводних човнів і сховища ядерної зброї, в яких можуть зберігатися тисячі ядерних боєголовок. У Баренцовому морі, яке омиває північ Норвегії та Росії, росіяни випробовують нові системи поставок ядерної зброї. Наприклад, торпеди, які можуть затопити прибережні міста Норвегії.

Роалдснес вважає, що Росія може захопити прикордонні міста Норвегії, якщо її відносини з НАТО загостряться. Вона зможе завдавати ядерних ударів, якщо контролюватиме Баренцове море і землі навколо Кольського півострова. Саме тому Кремль проводить численні операції у маленьких ізольованих рибальських містечках і впливає на настрої їхнього суспільства.

2

У березні 2022 року війська НАТО почали навчання «Холодна відповідь» у Норвегії. Близько 30 тисяч військових вчилися вести арктичну війну — країни Північної Європи захищали власні території, а США, Велика Британія, Франція й Італія імітували напади на росіян з моря.

Наприклад, фіни відпрацьовували зліт і посадку винищувачів та закладали вибухівку вздовж шляхів до Росії, норвежці тренували українських спецпризначенців у затоках, а американці пришвартували атомні підводні човни в норвезькому порту.

Італійські морські піхотинці на позиціях для штурму під час навчань «Холодна відповідь». Getty Images / «Бабель» Італійські піхотинці імітують наступ з моря, Норвегія 2024 рік. Getty Images / «Бабель» Італійські морські піхотинці на позиціях для штурму під час навчань «Холодна відповідь». Італійські піхотинці імітують наступ з моря, Норвегія 2024 рік. Getty Images / «Бабель»

Росіяни відмовились спостерігати за навчанням попри запрошення НАТО. Хоча згодом російські риболовецькі судна намагались наблизитись до американських підводних човнів, виправдовуючись проблемами з двигуном. А чоловіки, що говорили зі східноєвропейським акцентом, хотіли купити в барі військові посвідчення у пʼяних норвежців.

Одне з завдань НАТО — виявити точне місце, де розташовані російські атомні підводні човни. На їхньому борту може бути до шістнадцяти балістичних ракет великої дальності, які запускають під водою. Вибух термоядерних боєголовок, що їх можуть нести ці ракети, в рази більший за вибух бомби у Хіросімі.

Норвезька радіорозвідка перехоплює сигнали з російських баз на Кольському півострові, щоб виявити, коли судна РФ виходять у Баренцове море. У морі норвезькі екіпажі на літаках P8 відстежують човни. Вони летять низько і скидають у воду гідролокаційні буї, які виявляють російські підводні човни завдяки звуковим хвилям. Їхні координати екіпажі передають кораблям та підводним човнам НАТО, які відстежують весь шлях російського судна до таємних портів на Кольському півострові.

У 2017 році росіяни почали періодично глушити GPS літаків засобами РЕБ, у 2024 році вони роблять це щодня. «Ми повернулися до холодної війни», — каже один з норвезьких диспетчерів повітряного руху.

3

За оцінками норвезької розвідки, в Мурманському управлінні ФСБ працює близько 300 розвідників, які стежать за норвезькими Силами оборони та обʼєктами критичної інфраструктури у Кіркенесі та інших містах.

У грудні 2022 року в Кіркенесі пришвартувались вісім приватних російських суден із щонайменше 600 моряками, серед яких могли бути російські шпигуни. Одне з них — «Арка-33» — зупинилось на позиції, де норвезькі військові перехоплюють сигнали російських радіоелектронних засобів. Під час обшуку норвежці знайшли у двох суднах радіостанції, здатні налаштовуватись на військові частоти Північного флоту РФ.

Корабель «Арка-33».

«Арка-33» належить риболовецькій компанії — її гендиректор раніше керував двома приватними охоронними компаніями, а його дружина — підсанкційна нардепка РФ. Російські військові постійно використовують цивільні судна у своїх цілях.

Наприклад, восени 2022 року ймовірно росіяни перерізали підводні кабелі звʼязку з базами норвезьких Повітряних сил. Згодом екіпаж російського корабля, який може бути з цим повʼязаний, зайшов на моторному човні у заборонену зону поблизу гарнізону норвезької армії.

У листопаді 2023 року росіяни почали відтворювати в Європі операції, які вони проводили у Кіркенесі. Наприклад, засобами РЕБ глушили GPS-сигнал у Балтійському морі. Тоді постраждали десятки тисяч цивільних рейсів.

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За словами Роалдснеса, російські спецслужби використовують одну зі старих тактик КДБ — вербувати цивільних для розвідувальних завдань. З ними спілкуються у Telegram, де пропонують готівку або криптовалюту за виконане завдання.

Під час однієї з подорожей поромом журналіст The New Yorker помітив жінку, яка зняла на телефон весь маршрут до комплексу радарної системи «Глобус» і шлях до гавані за ним у норвезькому селі Варде. Система «Глобус» може відстежити запуск балістичних ядерних ракет і розрахувати їхню траєкторію польоту.

Комплекс радарної системи «Глобус» у Варде.

Жінка намагалась зійти з порома в порту Ботсфіорду — містечка, де можуть зупинятись російські риболовецькі судна, але персонал порома їй не дозволив, бо зупинки там не передбачалося. Наступного дня жінка, загорнута в ковдру, яку вкрала з порома, зійшла у місті Тромсе, де також зупиняються кораблі РФ.

5

У січні 2023 року командир «ПВК Вагнера», який брав участь у російсько-українській війні, Андрій Медведєв утік до Норвегії. Він перетнув кордон неподалік міста Нікель і на шляху до Кіркенесу знепритомнів. Його врятувала норвезька поліція.

Медведєв заявив, що не причетний до воєнних злочинів і готовий свідчити проти вагнерівців. Роальдснес каже, що підозрював Медведєва у подвійному шпигунстві — той запевняв, що російські прикордонники стріляли і спустили на нього пса. Але норвежці не чули пострілів і не знайшли відбитків лап.

Андрій Медведєв (праворуч) та його адвокат на судовому засіданні. Згодом суддя визнає Медведєва винним у побитті дівчини і нападі на бармена.

Поліція перевезла Медведєва в Осло, де він давав непослідовні свідчення про свої дії в Україні і суперечив сам собі у коментарях для медіа. Його прозвали «агентом хаосу», який міг навмисно виснажувати ресурси Норвегії.

У вересні 2023 року він без успіху намагався повернутись на Кольський півострів, у червні 2024 року — сів до в’язниці за побиття своєї дівчини й напад на бармена.

6

За даними видання The Barents Observer, ФСБ десятиліттями поширює російську пропаганду в Кіркенесі й маніпулює історичними фактами, щоб зробити регіон більш дружнім до Росії.

Наприклад, у 2020 році голова Православної церкви Московського патріархату на Кольському півострові Олексій Баданін засумнівався в легітимності кордону між Норвегією та Росією.

Православна церква Бориса і Гліба у Кіркенесі. Російські священники щомісяця приїздять із Мурманська, щоб проводити у ній службу.

За його словами, комуна Сер-Варанґер — «російська православна земля», яку «недобросовісні чиновники» віддали норвежцям у 1826 році. Тоді росіяни і норвежці провели кордон по річці Патсойокі. Але при поділі православна церква Бориса і Гліба, що підпорядковується Московському патріархату, залишилась на території Норвегії — у Кіркенесі.

Хоча Баданін заявляє, що комуна Сер-Варанґер належить Росії, він не вимагає, щоб її повернули до складу РФ. «Бабель»

Після російського повномасштабного вторгнення Баданін не приїжджав у Норвегію. Влітку 2023 року він заявив на одній з проповідей, що у Кіркенесі «починається ворожий і недружній світ».

Росіяни також намагались привласнити частину узбережжя Норвегії — стратегічно важливу територію для ядерної оборони РФ. Вони назвали «російськими святими землями» місця, де помори — російські мореплавці — розставили православні хрести.

Протягом останнього десятиліття російські священники відновлюють поморські хрести та окроплюють їх святою водою. Так ця територія стає православною і російською. У 2023 році російські медіа писали, що Пентагон будує секретну біолабораторію на маленькому острові, який входить до «російських святих земель».

Кадри з норвезького серіалу «Окуповані». imdb.com / «Бабель» За сюжетом, Росія за підтримки Європейського Союзу окупувала Норвегію, щоб відновити у ній видобуток нафти та газу. imdb.com / «Бабель» imdb.com / «Бабель» Кадри з норвезького серіалу «Окуповані». За сюжетом, Росія за підтримки Європейського Союзу окупувала Норвегію, щоб відновити у ній видобуток нафти та газу. imdb.com / «Бабель»

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