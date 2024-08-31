Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Убивства в одній будівлі» з Селеною Гомес і «Володар перснів: Персні влади», аніме у всесвіті «Термінатора» і нова адаптація міфів про давньогрецьких богів

Комедійний детектив «Убивства в одній будівлі» — четвертий сезон
Про що серіал. Бродвейський режисер Чарльз, актор на пенсії Олівер і художниця Мейбл — сусіди. У них не надто багато спільного, але всі троє є шанувальниками подкасту про розслідування злочинів Not All is OK in Oklahoma. Одного дня в мангеттенській багатоповерхівці, де вони мешкають, стається вбивство. Сусіди обʼєднують зусилля, щоб розкрити злочин, і запускають власний подкаст, який за три сезони стає дуже популярним. У четвертому сезоні Голлівуд має зняти фільм про трійцю та їхній подкаст, але актор, що мав грати Чарльза, помирає загадковою смертю.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал близький до ідеалу і вміло поєднує комедію й драму. Оглядачці Variety сподобалась сатира на Голлівуд, яка є в кожному епізоді.
Фентезійний серіал «Володар перснів: Персні влади» — другий сезон
Про що серіал. Дія серіалу відбувається у Другу епоху — за кілька тисяч років до подій «Гоббіта» та основної трилогії «Володаря перснів». Саурон нещодавно разом з ельфами створив Персні влади та тільки планує свій шлях до панування над світом. Ще існує людське королівство Нуменор, яке врешті-решт у союзі з ельфами дасть Саурону вирішальну битву. Це її Пітер Джексон показав у пролозі першого фільму трилогії.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що візуально серіал вражає, але сценарію бракує подій і сюжетних поворотів. Оглядач Variety каже, що персонажі не запамʼятовуються і не викликають жодних емоцій.
Фентезійний серіал «Каос»
Про що серіал. З кожним днем Зевс стає все більшим параноїком. Він постійно помічає ознаки того, що пророцтво збувається — він втратить владу і у світі запанує хаос. Затятий ворог Зевса Прометей дійсно планує звергнути його з престолу. Але план не спрацював би, якби долі трьох (майже) звичайних людей Орфея, Ріді та Кет випадково не переплелись.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що сценарій — шедевр, який цікаво адаптує давньогрецькі міфи, а персонажі якісно розвинені й мають важливу роль. Variety каже протилежне — боги спершу інтригують, але зрештою у них немає нічого цікавого, а сюжетні лінії відірвані одна від одної.
Аніме «Термінатор Зеро»
Про що серіал. Війна між людьми і машинами триває десятиліттями. У 2022 році людство відправляє у 1997 рік агента, який має врятувати науковця Малкольма Лі. Той працює над ШІ-системою Короро, яка протистоятиме Скайнет — ШІ, який почав війну з людьми. Скайнет дізнається про плани людей і також відправляє агента в минуле, щоб убити науковця. Між двома агентами починається запекла битва.
Що кажуть критики. Space.com пише, що серіал цікаво пояснює науку подорожей у часі й у сюжеті є кілька цікавих і несподіваних поворотів. Оглядачу Collider сподобалось, що шоуранер розповідає нову історію, яка не повʼязана з рятівником людства Джоном Коннором.
Горор «Спасіння»
Про що фільм. Знятий на основі свідчень американки зі штату Індіана. Еббі — мати-одиначка, яка переїжджає з родиною в новий будинок. Сім’я починає помічати моторошні знаки — сморід у підвалі, набридливі комахи та невидимий друг молодшого сина Андре. На тілах дітей зʼявляються синці, тому служба захисту дітей починає підозрювати Еббі в насильстві. Насправді у домі живе зловісний демон, який хоче заволодіти тілами і душами сімʼї. Еббі доведеться докласти усіх зусиль, щоб урятувати рідних.
Що кажуть критики. Collider пише, що серіал доволі передбачуваний, але все одно захопливий. Оглядач The Guardian каже, що початок фільму цікавий і актори добре грають, але зрештою фільм використовує банальні прийоми і сюжетні повороти.
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