Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Убивства в одній будівлі» з Селеною Гомес і «Володар перснів: Персні влади», аніме у всесвіті «Термінатора» і нова адаптація міфів про давньогрецьких богів

Комедійний детектив «Убивства в одній будівлі» — четвертий сезон

Про що серіал. Бродвейський режисер Чарльз, актор на пенсії Олівер і художниця Мейбл — сусіди. У них не надто багато спільного, але всі троє є шанувальниками подкасту про розслідування злочинів Not All is OK in Oklahoma. Одного дня в мангеттенській багатоповерхівці, де вони мешкають, стається вбивство. Сусіди обʼєднують зусилля, щоб розкрити злочин, і запускають власний подкаст, який за три сезони стає дуже популярним. У четвертому сезоні Голлівуд має зняти фільм про трійцю та їхній подкаст, але актор, що мав грати Чарльза, помирає загадковою смертю.

Only Murders in the Building / Hulu / шоуранери — Стів Мартін, Джон Хоффман / у головних ролях — Селена Гомес, Мартін Шорт, Стів Мартін, Єва Лонгорія / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал близький до ідеалу і вміло поєднує комедію й драму. Оглядачці Variety сподобалась сатира на Голлівуд, яка є в кожному епізоді.

Фентезійний серіал «Володар перснів: Персні влади» — другий сезон

Про що серіал. Дія серіалу відбувається у Другу епоху — за кілька тисяч років до подій «Гоббіта» та основної трилогії «Володаря перснів». Саурон нещодавно разом з ельфами створив Персні влади та тільки планує свій шлях до панування над світом. Ще існує людське королівство Нуменор, яке врешті-решт у союзі з ельфами дасть Саурону вирішальну битву. Це її Пітер Джексон показав у пролозі першого фільму трилогії.

Lord of the Rings: Rings of Power / Amazon Prime / шоуранери — Джон Д. Пейн, Патрік Маккей / у головних ролях — Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер, Морфідд Кларк / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що візуально серіал вражає, але сценарію бракує подій і сюжетних поворотів. Оглядач Variety каже, що персонажі не запамʼятовуються і не викликають жодних емоцій.

Фентезійний серіал «Каос»

Про що серіал. З кожним днем Зевс стає все більшим параноїком. Він постійно помічає ознаки того, що пророцтво збувається — він втратить владу і у світі запанує хаос. Затятий ворог Зевса Прометей дійсно планує звергнути його з престолу. Але план не спрацював би, якби долі трьох (майже) звичайних людей Орфея, Ріді та Кет випадково не переплелись.

Kaos / Netflix / шоуранер — Чарлі Ковелл / у головних ролях — Джефф Голдблюм, Джанет Мактір, Девід Тьюліс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що сценарій — шедевр, який цікаво адаптує давньогрецькі міфи, а персонажі якісно розвинені й мають важливу роль. Variety каже протилежне — боги спершу інтригують, але зрештою у них немає нічого цікавого, а сюжетні лінії відірвані одна від одної.

Аніме «Термінатор Зеро»

Про що серіал. Війна між людьми і машинами триває десятиліттями. У 2022 році людство відправляє у 1997 рік агента, який має врятувати науковця Малкольма Лі. Той працює над ШІ-системою Короро, яка протистоятиме Скайнет — ШІ, який почав війну з людьми. Скайнет дізнається про плани людей і також відправляє агента в минуле, щоб убити науковця. Між двома агентами починається запекла битва.

Terminator Zero / Netflix / шоуранер — Масасі Кудо / озвучують головних героїв — Андре Голланд, Розаріо Довсон, Соноя Мідзуно / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Space.com пише, що серіал цікаво пояснює науку подорожей у часі й у сюжеті є кілька цікавих і несподіваних поворотів. Оглядачу Collider сподобалось, що шоуранер розповідає нову історію, яка не повʼязана з рятівником людства Джоном Коннором.

Горор «Спасіння»

Про що фільм. Знятий на основі свідчень американки зі штату Індіана. Еббі — мати-одиначка, яка переїжджає з родиною в новий будинок. Сім’я починає помічати моторошні знаки — сморід у підвалі, набридливі комахи та невидимий друг молодшого сина Андре. На тілах дітей зʼявляються синці, тому служба захисту дітей починає підозрювати Еббі в насильстві. Насправді у домі живе зловісний демон, який хоче заволодіти тілами і душами сімʼї. Еббі доведеться докласти усіх зусиль, щоб урятувати рідних.

The Deliverance / Netflix / режисер — Лі Деніелс / у головних ролях — Андра Дей, Гленн Клоуз, Мо’Нік / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал доволі передбачуваний, але все одно захопливий. Оглядач The Guardian каже, що початок фільму цікавий і актори добре грають, але зрештою фільм використовує банальні прийоми і сюжетні повороти.

