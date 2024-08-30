Як ефективно відновити енергосистему? Космічні електростанції працюють без палива, виробляють багато енергії й екологічніші за земні (але є нюанс). Публікуємо уривок з нового видання «Теорії неймовірності»

Про що книга Автор простими словами розповідає, як насправді працюють різноманітні технології й відбуваються різні наукові явища. Наприклад, розповідає, як виглядали тиранозаври і чи можна побудувати сонячні електростанції в Сахарі або в космосі. Це короткі історії, які цікаво переказати друзям на зустрічі.

Будь-яка сонячна електростанція, незалежно від місця розташування, має найвищу ефективність опівдні найбільш теплої пори року — саме тоді, коли потреби в електроенергії є найменшими. Очевидне розвʼязання цієї проблеми: а чому б не розмістити фотопанелі там, де завжди світить сонце?

У буквальному сенсі завжди. Чому б не збудувати сонячні електростанції на земній орбіті? Ідея не така вже й божевільна, як видається на позір. Навпаки, з технічного погляду вона цілком здійсненна. Питання лише в тім, чи виявляться ці орбітальні системи економічно вигідними та чи становитимуть конкуренцію наземним електростанціям. Спробуймо розібратися.

У космосі сонячна енергія доступна 24 години на добу. Аерокосмічний інженер Роберт Зубрін у книзі «Жага космосу» зазначає, що без атмосфери ефективність космічних фотопанелей зростає порівняно із земними установками в півтора раза, а можливість розвертати батареї в напрямку Сонця посилює виробництво електроенергії ще вчетверо. Як наслідок — орбітальна сонячна станція генеруватиме електрики вшестеро більше за її аналог, установлений на екваторі Землі, та ще й буде функціонувати безперервно.

Гаразд, але як цю енергію доправляти на Землю? Насправді це не так уже й складно. Зубрін пропонує випромінювати її мікрохвилями, як-от у мікрохвильовій пічці на вашій кухні. Приймачами на Землі слугуватимуть спеціальні ректени — різновид антен (назву отримали від англійського словосполучення rectifying antenna, тобто випрямна антена), призначені для перетворення енергії електромагнітного випромінювання на постійний струм.

Незважаючи на втрату половини енергії у процесі передавання, а тому зниження ефективності сонячної електростанції до рівня тільки втричі вищого від її земного аналога, цього таки достатньо. Ще однією перевагою є те, що ректени — це прості та дешеві пристрої, які можна встановлювати практично будь-де. І в такий спосіб одержану на орбіті електрику вдаватиметься легко доправляти до найвіддаленіших куточків третього світу, де спорудження і сонячних, і традиційних електростанцій є неможливим.

Наступне запитання: як побудувати сонячну станцію в космосі? І тут нас спіткає перше розчарування: за нинішньої вартості виведення вантажів на орбіту перспективи орбітальних електростанцій безнадійні. Економічно обґрунтовує це той самий Зубрін.