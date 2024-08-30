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Як ефективно відновити енергосистему? Космічні електростанції працюють без палива, виробляють багато енергії й екологічніші за земні (але є нюанс). Публікуємо уривок з нового видання «Теорії неймовірності»

Автор:
Софія Коротуненко
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Як ефективно відновити енергосистему? Космічні електростанції працюють без палива, виробляють багато енергії й екологічніші за земні (але є нюанс). Публікуємо уривок з нового видання «Теорії неймовірності»

Анастасія Лисиця / Катерина Бандус / «Бабель»

Восени 2024 року виходить додатковий тираж книги Макса Кідрука «Теорія неймовірності». Кідрук — український письменник-фантаст, який популяризує науку: пише про космос, глобальне потепління, молекулярну біологію і медицину. У книзі Кідрук розвінчує популярні міфи й пояснює, як працюють різноманітні технології. «Бабель» з дозволу видавництва «Бородатий Тамарин» публікує уривок з книги — про те, чи можна побудувати сонячні електростанції в космосі й скільки це коштує.

Будь-яка сонячна електростанція, незалежно від місця розташування, має найвищу ефективність опівдні найбільш теплої пори року — саме тоді, коли потреби в електроенергії є найменшими. Очевидне розвʼязання цієї проблеми: а чому б не розмістити фотопанелі там, де завжди світить сонце?

У буквальному сенсі завжди. Чому б не збудувати сонячні електростанції на земній орбіті? Ідея не така вже й божевільна, як видається на позір. Навпаки, з технічного погляду вона цілком здійсненна. Питання лише в тім, чи виявляться ці орбітальні системи економічно вигідними та чи становитимуть конкуренцію наземним електростанціям. Спробуймо розібратися.

У космосі сонячна енергія доступна 24 години на добу. Аерокосмічний інженер Роберт Зубрін у книзі «Жага космосу» зазначає, що без атмосфери ефективність космічних фотопанелей зростає порівняно із земними установками в півтора раза, а можливість розвертати батареї в напрямку Сонця посилює виробництво електроенергії ще вчетверо. Як наслідок — орбітальна сонячна станція генеруватиме електрики вшестеро більше за її аналог, установлений на екваторі Землі, та ще й буде функціонувати безперервно.

Гаразд, але як цю енергію доправляти на Землю? Насправді це не так уже й складно. Зубрін пропонує випромінювати її мікрохвилями, як-от у мікрохвильовій пічці на вашій кухні. Приймачами на Землі слугуватимуть спеціальні ректени — різновид антен (назву отримали від англійського словосполучення rectifying antenna, тобто випрямна антена), призначені для перетворення енергії електромагнітного випромінювання на постійний струм.

Незважаючи на втрату половини енергії у процесі передавання, а тому зниження ефективності сонячної електростанції до рівня тільки втричі вищого від її земного аналога, цього таки достатньо. Ще однією перевагою є те, що ректени — це прості та дешеві пристрої, які можна встановлювати практично будь-де. І в такий спосіб одержану на орбіті електрику вдаватиметься легко доправляти до найвіддаленіших куточків третього світу, де спорудження і сонячних, і традиційних електростанцій є неможливим.

Наступне запитання: як побудувати сонячну станцію в космосі? І тут нас спіткає перше розчарування: за нинішньої вартості виведення вантажів на орбіту перспективи орбітальних електростанцій безнадійні. Економічно обґрунтовує це той самий Зубрін.

Сонячна панель на Міжнародній космічній станції, 2000 рік.

Сонячна панель на Міжнародній космічній станції, 2000 рік.

Wikimedia / «Бабель»

Вага сонячних панелей і потрібного допоміжного устаткування для вироблення 1 кіловата електроенергії на орбіті становить приблизно 15 кг, тобто 1000-мегаватний пристрій (а це потужність типового ядерного енергоблока на Рівненській чи Хмельницькій АЕС) потягне на 15 тисяч тонн.

Оці 15 тисяч тонн доведеться підіймати на геостаціонарну орбіту, а саме — на висоту 36 тисяч кілометрів над поверхнею Землі, оскільки з низької опорної орбіти сонячна станція не зможе ефективно передавати вироблену енергію. Вартість виведення 1 кілограма вантажу на геостаціонарну орбіту вчетверо перевищує вартість виведення на низьку опорну орбіту й на сьогодні становить близько 16 тисяч доларів.

Інакше кажучи, саме доправлення обладнання, необхідного для будівництва 1000-мегаватної сонячної станції в космосі, коштуватиме 240 мільярдів доларів. Додайте до цього витрати на власне будівництво, страхування, обслуговування станції — й ось вам не менше як 300 мільярдів.

А це на два порядки, тобто в сто разів, дорожче за будь-яку 1000-мегаватну електростанцію наземного базування: газову, атомну, сонячну чи вітрову. Відповідно, щоби функціонування сонячної станції в космосі стало вигідним, вартість виведення 1 кілограма вантажу на орбіту варто знизити щонайменше в 100 разів.

Хай якими чудовими є ракети Ілона Маска, такий обвал цін украй малоймовірний. Не тільки в найближчому майбутньому, а й узагалі. Отож проблема криється не так в орбітальних електростанціях. Вони чудові. Ефективні, екологічні, не потребують пального, доправляють енергію до будь-якої точки Землі. Й ми абсолютно точно спроможні їх побудувати.

Проблема в тім, що вони виробляють товар, який простіше та дешевше генерувати за допомогою добре напрацьованих механізмів на Землі. Ми ніколи не вироблятимемо в космосі електрику для земних потреб. З однаковим успіхом ми могли б видобувати на Місяці щебінь для прокладання земних доріг.

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