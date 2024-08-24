Тєлєк. Спеціальний музичний випуск. Гостьовий автор «Бабеля» радить приємні відео з YouTube, щоб подивитися їх за сніданком

1

Канал: Vox / підписники: 12.2M

Інколи пісні так прилипають до нас, що ми співаємо їх раз за разом, на автоматі: навіть якщо навушники десь далеко, Spotify на паузі, а навколо нічого не грає. У цього феномену є влучна назва англійською — earworm. А в інтернет-видання Vox на YouTube-каналі є однойменний формат, де вони розповідають візуальні історії про музичні феномени, метаморфози та катаклізми. Ролик — про повторення рядків і слів у піснях та помічання патернів, яке наш мозок просто обожнює. Розбирає і візуалізує професорка Елізабет Маргуліс, яка написала книгу On Repeat про те, як музика грає з нами в різні ігри.

2

Канал: David Hartley / підписники: 65.8K

Музикант Девід Хартлі на своєму несправедливо недооціненому каналі (усе попереду) досліджує музику і розповідає про неї неочевидні з різних боків історії. У ролику — про гітарну композицію Gran Vals, яку Nokia зробила своїм рінгтоном, хоча спочатку цього не планувала, як погано він постарішав і до чого тут Apple.

3

Канал: Вlustre / підписники: 70.6K

Канал Blustre документує сучасну музику дотепно і з гумором. У відео автор каналу розповідає про повернення у 2024 році музичного тренду «рецесійний поп». Про те, як економічні труднощі, високі ціни, низькі зарплати та загальна невизначеність щодо майбутнього сприяють появі яскравої та оптимістичної музики: Chappel Roan, Charli XCX і brat summer тому чудове підтвердження.

4

Канал: Ridgewood School of Music / підписники: 18.3K

Риджвудська музична школа зі штату Нью-Джерсі веде канал від музикантів для музикантів. Але людям, які музику слухають, а не грають, там теж є що подивитись. У цьому ролику ми опиняємось на джазовій імпровізації. Трубач Боб Спелман обережно і лагідно пояснює, як працює магія моменту, ніби ми десь поруч і хочемо розібратися з цією темою. Тут і теоретичні деталі, і нюанси про стилі, і приклади імпровізацій зі смачним духовим соло.

5

Канал: vanbios / підписники: 5K

Найпродуктивніший канал про нову українську музику. Vanbios майже щодня слухає, реагує і коментує релізи різних жанрів і розмірів: від сінглів та іпішок до лонгплеїв. Автор разом з нами слухає пісні та лаконічно, без зайвих слів, ділиться враженнями наприкінці кожного треку. Багато фокусу на реп-сцені, але й за її межами на каналі є про що послухати. Ролик — про новий альбом Cape Cod.

6

Канал: СЛУХ / підписники: 83.9K

У 2021-му видання про музику і культуру «СЛУХ» випустило спеціальний проєкт про музику незалежної України на своєму каналі. Його варто передивитись, навіть якщо ви вже це бачили — там всі, кого ми любимо і знаємо: визначні пісні, паралелі з навколишнім життям і сила окремих виконавців. Крім цього, канал постійно випускає відео про новий український звук, особистості та події. Класно працює, якщо цікаво триматись за своє і бути в курсі останнього.