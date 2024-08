Що подивитися у вихідні. Другий сезон драми «Патінко», новий фільм про Сейлор Мун, тайський горор, знятий (майже) за реальними подіями, і заспокійлива документалка про життя орангутанів

Історична драма «Патінко» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Мін Джін Лі. Сунжа — молода кореянка, яка народилась у Пусані під час японської окупації. Вона таємно зустрічається з японським чиновником. Він кидає дівчину, коли дізнається про її вагітність. Від ганьби Сунжу рятує пастор Бек Ісак — вони одружуються і переїжджають в Японію. Там живуть бідно, їх щодня принижують японці. Сунжа вирішує докласти всіх зусиль, щоб забезпечити краще життя своїм нащадкам. Друга сюжетна лінія розповідає про онука Сунжі, який у 1980-х намагається побудувати карʼєру в Японії. Перший сезон серіалу потрапив у номінацію «Найкращий міжнародний серіал» премії BAFTA TV Awards-2023.

Pachinko / Apple TV+ / шоуранерка — Су Г'ю / у головних ролях — Лi Miн Хо, Цзінь Ха, Кім Ха-мін, Юн Юджан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що другий сезон захопливий і легко сприймається. Оглядачу The Guardian сподобались емоційні сцени та вишукана акторська гра. Він каже, що серіал із часом стане класикою жанру.

Аніме «Красуня-воїн Сейлор Мун Космос. Фільм»

Про що фільм. Адаптація останньої частини манги про Сейлор Мун. Усагі Цукіно поєднує навчання у школі із захистом Землі в ролі Сейлор Мун. Одного дня зʼявляється нова злодійка — Сейлор Галаксія, яка хоче захопити всю галактику. Для цього вона планує відібрати всі кристали, які дають сили Сейлор Воїнам. Цього разу Сейлор Мун доведеться самотужки здолати ворога і зберегти мир у світі.

Gekijoban Bishojo Senshi Sailor Moon Cosmos / Netflix / режисери — Томомі Ікеда, Кацуя Сігехара, Йосіфумі Суеда / озвучують головних героїв — Котоно Міцуісі, Кендзі Нодзіма, Місато Фукуен / тривалість — 2 години 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядач AnimeUKNews каже, що фільм добре доповнив попередні частини історії та вийшов гарним і ностальгійним.

Бойовик «Вбивця»

Про що фільм. Римейк одноіменного фільму 1989 року. Зі — професійна вбивця, яка під час однієї з операцій випадково калічить співачку Дженн. Дівчина втрачає зір. Дженн — єдиний свідок злочинів наркоторговці, тому угруповання відправляє кількох найманців, щоб вбити її в лікарні. Зі рятує співачку та обʼєднується з місцевим поліцейським Сеєм, щоб вберегти дівчину і викрити злочинців.

The Killer / Peacock / режисер — Джон Ву / у головних ролях — Наталі Еммануель, Омар Сі, Сем Вортінгтон / тривалість — 2 години 6 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в новій версії «Вбивці» немає нічого особливого, окрім видатної режисерської роботи Джона Ву. The New York Times каже, що в римейку зʼявилися кілька нових цікавих сюжетних поворотів, яких не було в оригіналі.

Горор «Кошмарний вівторок: Екстремальний жах»

Про що серіал. Заснований на розповідях слухачів тайської радіопрограми жахів «Кошмарний вівторок». Кожен з восьми епізодів — це окрема історія. У першій серії дівчинка Айе важко переживає смерть своєї сестри Ель, яка загинула в автокатастрофі. Аби їй допомогти, мати купує ляльку, яка дуже схожа на Ель. Жінка просить чаклуна помістити душу загиблої доньки в іграшку. Лялька оживає і справді поводиться як Ель, але з часом стає дуже жорстокою.

Terror Tuesday: Extreme / Netflix / шоуранер — Чаян Лаойодтракул / у головних ролях — Черпранґ Арікул, Праева Сутамфонґ, Дуанґпорн Сонтікгун / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Оглядач Decider пише, що серіал «до біса моторошний». Оглядачка Heaven of Horror каже, що всі історії якісно зроблені, але сильно відрізняються за стилем і сюжетом. Тому кожен поціновувач жахів знайде щось цікаве для себе.

Документалка «Таємне життя орангутанів»

Про що фільм. Один з найвідоміших у світі авторів фільмів про природу Девід Аттенборо досліджує життя орангутанів. Це одні з найближчих родичів людей, які мають «майже 30 спільних з нами фізичних характеристик». Аттенборо показує, чим цілими днями займаються ссавці — стрибають по деревах та зʼїдають фруктів і термітів приблизно на 8 000 калорій.

Secret Lives of Orangutans / Netflix / шоуранер — Хув Корді / у головних ролях — Девід Аттенборо / тривалість — 1 година 19 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian пише, що перегляд фільму розслабляє і захоплює водночас. The Review Geek пише, що робота оператора і монтажера бездоганна, а фільм точно сподобається фанатам документалок про природу.

