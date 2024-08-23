Про яскраве майбутнє України після перемоги мріють військовий, політик, ветеран, телеведуча, кураторка, ректор та кореспондентка «Бабеля». Малює AI

Завтра Україна святкує 33-й День Незалежності — вже десятий під час війни. Вторгнення Росії вдарило по економіці й демографії нашої країни, воно зруйнувало життя мільйонів і обірвало життя сотень тисяч. Однак воно не позбавило нас здатності мріяти. До річниці «Бабель» попросив назвати свої мрію про майбутнє України після перемоги сімох людей. Це Герой України полковник Євген Межевікін, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, директор з маркетингу «Укрпошти» Максим Колесніков, телеведуча Марічка Падалко, арткураторка Катерина Тейлор, ректор Київської школи економіки Тимофій Брік та наша кореспондентка Оксана Коваленко. Малювала мрії нейронна модель DALL-E, із якою вела діалог артдиректорка Катерина Бандус.