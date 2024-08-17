Тєлєк. Спеціальний кіноманський випуск. Редакція «Бабеля» збирає приємні відео з YouTube, щоб подивитися їх за сніданком

1

Канал: James Whale Back Sale / підписники: 46.3K / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Каналів, де розповідають про кіно, в ютубі багато, але JWBS — один зі своїм унікальним форматом. Він знаходить інтервʼю відомих режисерів, добирає уривки, де вони розповідають про інших режисерів, і монтує відповідний відеоряд. У свіжому відео Девід Фінчер розповідає про Альфреда Гічкока: як Гічкок придумав гратися з усіма прийомами кіно так, щоб зробити з нього магію, і як першим не став приховувати свою натуру — натуру вуаєриста. Мимохідь Фінчер дає незвичайне визначення режисури.

2

Канал: Every Frame a Painting / підписники: 2.1M / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Один з найкращих (насправді найкращий) каналів з відеоесеями про кіномистецтво — перший у цьому жанрі та, на жаль, закинутий. Ролик про те, як майстер візуальної комедії Едгар Райт знаходить комічне за допомогою саунд-дизайну, композиції кадру, монтажу. Райт — геній мислення саме картинкою, дією, тим, що показано, і тим, що не показано. Ролик про нього зроблений рівно десять років тому — і досі виглядає як перлина свого формату.

3

Канал: All Things Lost / підписники: 141K / хто радить: виконавча директорка Марина Колесниченко

Мет Презіоза, автор каналу All Things Lost, щомісяця знаходить (і як він це робить?!) фільми і шоу, про які мало хто знає або взагалі ніколи не чув. Наприклад, перші аматорські фільми того ж Едгара Райта. Крім того, в останньому випуску Мет досліджує сатиричний Thatcherworld (1993) — футуристичну подорож тематичним парком, де маріонеткові версії політиків 1980-х розповідають історію Маргарет Тетчер, і Temptation (2004) — рок-мюзикл із Зої Салданою, де її героїня продає душу дияволу.

4

Канал: Rowan J Coleman / підписники: 143K / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Канал із багатосерійними ретроспективами окремих режисерів — переважно тих, що знімали сай-фай. Це перша серія в ретроспективі про сай-фай-роботи Стівена Спілберга: від «Близьких контактів третього ступеня» до «Особливої думки». Купа закадрових зйомок, уривків із забутих інтерв’ю і подробиць, які мало кому цікаві, окрім завзятих фанатів — тобто нас.

5

Канал: ponysmasher / підписники: 132K / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Закинутий, але нескінченно пізнавальний канал про те, як працюють режисери на масштабних високобюджетних голлівудських блокбастерах. Нуль культурологічного проникнення в жанри, нуль міркувань про психологію акторської майстерності, нуль випендрьожу — тільки голе ремесло, з усіма подробицями. Розповідає Девід Сендберг ― режисер двох хітових високобюджетних блокбастерів зі всесвіту DC.