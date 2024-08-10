Що подивитися у вихідні. Фінал «Академії Амбрелла», бойовик «Підбурювачі» від Бена Аффлека і режисера «Містер і місіс Сміт» та документалка зі звуками тварин, які люди не можуть почути наживо

Супергеройський серіал «Академія Амбрелла» — четвертий сезон
Про що серіал. Адаптація однойменної серії коміксів Джерарда Вея видавництва Dark Horse Comics. У 1989 році у 43 жінок, що навіть не були вагітні, несподівано народжуються діти. Малюки проявляють надприродні здібності. Сімох із них усиновлює ексцентричний мільярдер сер Реджинальд Гарґрівс і створює «Академію Амбрелла» — групу для боротьби зі злочинністю. Після смерті Гарґрівса дорослі учасники Академії знову збираються разом. У четвертому сезоні вони намагаються відновити єдиний всесвіт, знищивши альтернативні часові лінії.
Що кажуть критики. Оглядачу Collider кінцівка серіалу не сподобалась — у фіналі так і не відповіли на запитання з минулих сезонів і забули про попередні сюжетні лінії. IGN, навпаки, пише, що шоуранери «чудово об’єднали все воєдино», хоча сезон вийшов трохи стислим через невелику кількість епізодів.
Комедійний бойовик «Підбурювачі»
Про що фільм. Рорі — колишній морський піхотинець, який лікує депресію та суїцидальні думки у психотерапевтки. Коббі — колишній злочинець, який керує баром. Їм обом терміново потрібні гроші. У місті скоро вибори — Рорі і Коббі викрадатимуть пожертви на передвиборчу кампанію мера-корупціонера. Та афера йде не за планом — компаньйонів рятує лише удача та імпровізація.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що між головними героями бракує хімії та жартів. Оглядачу Variety сподобалась хаотичність персонажів і як вони імпровізують, коли щось іде не за планом.
Драма «Лоло й малий»
Про що фільм. Лоло — літній безхатько, який прихистив дитину. Він назвав хлопця Малий і навчив його виживати на вулиці. Коли Малий підріс, Лоло почав обкрадати багатіїв — він розчулює їх історією хлопця і віддає його за грошову винагороду. Вночі Малий втікає до Лоло разом з награбованими цінностями «нової сім’ї». Всі гроші вони витрачають на розваги. Але одного дня Лоло розуміє, що Малому потрібно щасливе майбутнє, тому вирішує знайти хлопцю хорошу сім’ю.
Що кажуть критики. Decider пише, що сюжет вийшов дуже правдоподібний і сентиментальний. Оглядач Ready Steady Cut називає фільм чудовим — йому сподобалася щира дружба дідуся та онука.
Документалка «Про що думають собаки»
Про що фільм. Документалка для любителів собак — автор розповідає, як вони сприймають світ (бачать, думають і нюхають) і як навчилися спілкуватися з людьми. У фільмі багато цікавих фактів про псів, наприклад, вони мають 16 різних виразів мордочок і деякі з них перейняли в людей.
Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що документалка сподобається навіть любителям котів. Оглядач The Review Geek, навпаки, вважає, що розповідь автора доволі поверхнева і він міг би детальніше розкрити природу собак.
Документальний серіал «Таємний світ звуків із Девідом Аттенборо»
Про що серіал. Команда Девіда Аттенборо — одного з найзнаменитіших у світі авторів фільмів про природу — записала звуки, які тварини використовують, щоб вижити в дикій природі. Якихось із них людина нездатна почути наживо, тому дізнатись, як спілкуються деякі тварини, можна лише завдяки записам.
Що кажуть критики. Decider називає візуальні ефекти дивовижними, а записані звуки — небаченими раніше. Оглядач The Guardian каже, що голос Аттенборо змушує тварин звучати ще краще.
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