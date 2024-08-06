Всі побоюються, що лусне трильйонна «бульбашка» технологічних компаній (як у 1990-х). Вчора через це навіть обвалилися ринки ― та все обійшлося

П’ятого серпня фондовий ринок Японії обвалився на 12% — це найбільше падіння за останні 37 років. Постраждали і світові ринки, наприклад, американський фондовий ринок втратив майже $3 трильйони.

Акції великих технологічних компаній, як-от Microsoft, Meta, Tesla, Apple та Nvidia, впали на 6,5%. Компанії Intel та AMD постраждали ще більше — їхні акції впали приблизно на 7,8%.

Причин обвалу ринків декілька. Перша — інвестори побоюються економічної рецесії в США. Саме через це американці почали розпродавати акції. Паніка почалась після того, як Бюро статистики праці США звітувало, що зріс рівень безробіття — це один з показників неминучої рецесії.

Друга — Центральний банк Японії посилив монетарну політику, чого не робив десятиліттями. Він підвищив базову ставку кредитування в японській єні. Водночас інвестори очікують, що Федеральна резервна система США знизить ставку в доларі.

Це вплинуло на так званий керрі-трейд — процес, коли інвестори заробляють на тому, що позичають кошти у валюті з низькою ставкою (єна) та інвестують їх у валюту з високою ставкою (долар). Обсяги керрі-трейду були значні, їх оцінювали в трильйони доларів. Коли керрі-трейд став невигідним, інвестори почали продавати єну — це і спричинило обвал японського ринку.

Третя — кількість коштів, які великі технологічні компанії інвестують в ШІ викликають занепокоєння. Аналітики великих банків та інвестиційних компаній сумніваються, що штучний інтелект дасть компаніям достатньо коштів, щоб компенсувати сотні мільярдів доларів, які інвестори вклали в цю технологію. В одному з прогнозів йдеться, що OpenAI втратить $5 мільярдів у 2024 році — це в 10 разів більше за збитки компанії у 2022 році.

Аналітики застерігають — інвестиції у ШІ можуть створити «бульбашку», що от-от лусне. Таке вже траплялося наприкінці 1990-х. Акції американських інтернет-компаній стрімко росли — трейдери інвестували в будь-яку компанію з .com у назві. На ринку з’явилося багато нових стартапів — більшість з них взагалі не мала якісного продукту й бізнес-плану і майже весь бюджет витрачала на рекламу.

Зрештою «бульбашка доткомів» луснула — ці компанії не заробляли самостійно, тому збанкрутували, коли закінчились кошти інвесторів. У 2000 році стався крах фондового ринку — акції стартапів впали і трильйони доларів інвестиційного капіталу «випарувалися». Крах пережили лише декілька компаній, як-от Amazon, eBay і Priceline.

Центр обробки даних Meta. Getty Images / «Бабель» Сервер, на якому Microsoft зберігає інформацію. Microsoft Центр обробки даних Meta. Сервер, на якому Microsoft зберігає інформацію. Getty Images / «Бабель»; Microsoft

Зараз втрати для технологічних компаній не критичні, каже аналітик Іван Угляниця. Обвал їхніх акцій найбільше вплинув на інвесторів, які їх купували. Вони втратили значну частину статків. Постраждали не тільки трейдери, а й великі фонди, американські і європейські компанії та банки.

Втрати інвесторів можуть вплинути на економіку та політику США. За словами Угляниці, пенсійні фонди та фірми, в яких американці заощаджують гроші, вкладають гроші в акції компаній.

Якщо люди втратять свої заощадження, на які розраховують, можуть початись протести. Наприклад, як під час епідемії коронавірусу, коли впав рівень життя через інфляцію. Угляниця припускає, що центральні банки країн можуть втрутитись у роботу бірж і закривати торги, якщо помітять загрозу фінансово-економічній стабільності країни.

Обвал акцій не вплинув на Україну. Хоча, як каже Угляниця, тривалий спад на ринках може вплинути на девальвацію гривні.

«Міжнародні інвестори почнуть купувати менш ризикові активи, як-от долар і американські цінні папери, — каже він. — Це вплине і на попит таких активів в Україні, попри формальну заборону в русі капіталу. В такому разі гривня продовжить девальвувати».

Шостого серпня ринок почав відновлюватись. Японські акції зросли, частково компенсувавши рекордні втрати понеділка. Наприклад, індекс Токійської фондової біржі Nikkei зріс на 10,2%, відновившись після різкого падіння на 12,4%.

Це сприяє поступовому відновленню світових ринків. Акції Nvidia та Meta виросли, хоча активи Apple продовжили падати.

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