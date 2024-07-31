«Дедпул і Росомаха» у перший тиждень прокату зібрав майже пів мільярда доларів. Це успіх, а ще, як кажуть критики, вірна ознака смерті кінематографу

Дедпул і Росомаха вперше у кіновсесвіті Marvel

Перші два фільми про Дедпула не входили до кіновсесвіту Marvel. Річ у тім, що права на екранізацію супергероїв Marvel ще з початку 1990-х належали різним кінокомпаніям. Marvel тоді мало не збанкрутувала, тому розпродала права. Так, наприклад, Людина-павук дістався Sony. А фільми про Дедпула, а також про Людей Ікс і Фантастичну четвірку, знімала виключно компанія 20th Century Fox.

Сама компанія Marvel і її кінофраншиза з 2009 року належать The Walt Disney Company. А у 2019 році Disney купила й 20th Century Fox, тому Дедпул і компанія «повернулися додому» й одразу стали частиною кіновсесвіту Marvel. І персонажа того ж Дедпула вирішили не перезавантажувати.

У Людини-павука зовсім інша доля. Sony кілька разів запускала самостійні кінопроєкти з ним — спочатку у 2002—2007 роках була трилогія «Людина-павук» Сема Реймі, а потім дилогія Марка Вебба у 2012—2014. Але у 2015 році Sony і Marvel досягли угоди, що герой стане частиною марвелівської франшизи. І для цього персонажа ще раз перезавантажили — його почав грати новий актор, а історію написали наново.

Дедпул же той самий, що й був у фільмах 20th Century Fox — його грає Раян Рейнольдс, а його історія в новому фільмі прямо продовжує попередні. Те саме і з Росомахою — на самому початку фільму глядачам показують його могилу, що була в кінці «Лоґана», а до ролі повернувся Хʼю Джекман.

Amazon / «Бабель» Amazon / «Бабель» Amazon / «Бабель»

Інтегрувати цих героїв у кіновсесвіт Marvel було неважко, бо в його основі, починаючи з четвертої фази, лежить ідея мультивсесвіту — нескінченної кількості альтернативних реальностей, між якими герої мандрують. Тому світ Дедпула з фільмів 20th Century Fox в руках нових власників просто отримав назву «Земля-10005» і увійшов у мультивсесвіт.

Мультивсесвіт як смерть сторітелінгу

За два дні до премʼєри «Дедпула і Росомахи» режисер «Лоґана» Джеймс Менголд дав інтервʼю Rolling Stone. Його не запитували про Росомаху, Дедпула і супергеройське кіно загалом, але режисер раптово вирішив розкритикувати саму концепцію мультивсесвіту в кіно. Менголд назвав її «ворогом і смертю сторітелінгу», бо замість знімати окремі цільні історії, автори фільмів починають надто часто гратися у пасхалки й камео. А глядача приваблюють суто на емоційному рівні — показуючи раптову взаємодію знайомих їм героїв.

Менголд не казав цього конкретно про Marvel, але коли в прокат вийшов «Дедпул і Росомаха», деякі критики назвали його слова пророчими. Оглядач Бен Чайлд пише, що в фільмі, звісно, є смішні жарти та гарні моменти, але це «нескінченна низка в основному вражаючих сцен, повʼязаних чимось віддалено схожим на справжній сюжет».

Луї Чілтон з Independent висловився ще жорсткіше. Спочатку він перелічив усе, з чого складається фільм, — жарти, відсилки, пасхалки, камео різних старих супергероїв, метаіронічні жарти про саму Marvel і багато екшену. А далі зробив висновок:

«Ми називаємо «Дедпул і Росомаха» фільмом, тому що він виходить у кінотеатрах і триває дві години, але за винятком цих технічних деталей він майже нічим не схожий на традиційний блокбастер. Проблема не в тому, що він погано розповідає свою історію, а в тому, що він взагалі не зацікавлений у тому, щоби добре її розповідати. Він зацікавлений винятково у підтримці та зміцненні бренду Marvel, у його життєздатності як продукту та реклами — змії, що пожирає свій власний хвіст».