Ням! Ось чим годуватимуть спортсменів на Олімпіаді-2024 — вона стартує сьогодні в Парижі. (Не відкривайте цей текст голодними)

Безсумнівно, організація найбільшого у світі фудкорту в Олімпійському селищі стане віхою у глобальній історії французької кулінарії. Досягненням, рекордом, етапом — такого не траплялося вже півтора року, з часів входження багета до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Простір, у якому годуватимуть атлетів, вийшов площею приблизно з футбольне поле. Пройти його з кінця в кінець займе не менше пʼяти хвилин (з повною тарілкою в руках!). Нутриціологи олімпійських команд уже розробили для своїх спортсменів інструкції: чим їм необхідно харчуватися і де саме на фудкорті це знайти.

Головна їдальня розташовується в будівлі Національної вищої школи імені Луї Люм'єра, на березі Сени.

Для того щоб нагодувати 15 000 людей, виконком Олімпіади найняв найбільшу французьку кейтерингову компанію Sodexo Live!. Менеджери компанії укладають контракти з постачальниками задовго до початку Ігор: у деяких випадках вони за рік до старту інструктують французьких фермерів, які культури їм висаджувати.

На піку завантаження фудкорт готуватиме 40 000 порцій. Спортсмени зʼїдять 3 мільйони бананів і залишать після себе 40 тонн кавової макухи. У спеціально обладнаному для цього просторі вони зможуть пройти майстер-клас із випікання багета. (Ми мало не забули сказати — французький багет увійшов до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!)

Флагманські страви, створені спеціально для Олімпіади 2024.

Нагодувати спортсменів із 206 країн — це непросте завдання з погляду логістики та до того ж культурно-кулінарний виклик. Приблизно пʼята частина атлетів їстимуть тільки халяль, американська делегація хоче все без глютену, а делегація з країни, щодо якої ніхто не може домовитися, віддає перевагу кошерному.

Для того щоб впоратися із цим завданням, Sodexo запросила шефів трьох мішленівських ресторанів. Перша — Амандін Шано, шеф ресторану Cafe de Luce на Монмартрі. Другий — Акраме Беналлаль, шеф ресторану Acrame, розташованого за два кроки від церкви Сен-Мадлен. І, нарешті, третій — це Александре Мазза, шеф ресторану АМ, розташованого в одному з найпрестижніших передмість Марселю.