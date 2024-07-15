Володимир Зеленський годину відповідав на питання журналістів про НАТО, Шмигаля, Орбана і мобілізацію. Ми лишили головне

Про Саміт миру. Саміт був відкритий, ми не можемо закритися тільки європейським континентом. Саміт миру — це наша ініціатива, яку не можна втратити. Це майданчик для діалогу. На перший саміт ми взяли лише три пункти, які не розділяють суспільства інших країн. Інакше ми могли б мати менше лідерів інших держав.

Про наступний Саміт миру. В кінці липня — на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків нашого Саміту миру. Вона пройде, найімовірніше, в Катарі і стосуватиметься енергетичної безпеки, там буде повністю підготовлений план. У серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства, продовольчої безпеки. У вересні буде зустріч в Канаді щодо обміну полоненими та повернення дітей. Якщо спрацюють ці пункти — буде готовий план і за всіма 10 пунктами Формули миру. До листопада все має бути готове до наступного саміту. Представники Росії повинні там бути.

Про головкома. У Сирського серйозний виклик, ми чекали [західної] зброї майже вісім місяців. Я не хочу порівнювати Сирського [з Залужним], кожен робить роботу на своєму місці. Я не хочу оцінювати, як би все було, якби керівництво не змінилося, це питання на після війни. Сирський знає Харківщину, він її звільняв.

Про допомогу США в разі перемоги Дональда Трампа. У нас є рішення щодо $40 мільярдів, хто б не був на чолі США, він не буде зупиняти цю допомогу. Може бути перегляд політики, але зараз складно сказати. Ми підписали договорів без США на $30 мільярдів, навіть більше. Аргумент Трампа був саме в тому, що Європа має давати стільки ж, скільки й США. Європа дає багато, тому нас влаштовує така пропорція.

Про республіканців. Більшість Республіканської партії підтримує Україну і її народ. Була зустріч з великою кількістю губернаторів-республіканців. Вони ставляться до України, народу та наших воїнів з великою повагою.

Про НАТО. Україна отримає запрошення і членство в НАТО, як тільки закінчиться війна. Зараз союзники не можуть дати державі запрошення в повному обсязі. На нещодавньому саміті НАТО Україна отримала максимум, який могла отримати, — підсилення ППО і зобовʼязання щодо винищувачів F-16.

Про ППО. Щоб повністю закрити небо над Україною, потрібно 25 систем Patriot. Пʼять систем, про які оголосили на саміті НАТО, — це значний внесок у ППО.

Про визнання Росії країною-терористом у США. Більшість Конгресу США за таке рішення. Але вони не можуть його проголосувати через свої внутрішні причини. Вони вважають, що це буде небезпечне для них рішення.

Про допомогу Заходу. Чи достатньо нам допомагають? Достатньо для чого? Для перемоги? Недостатньо, інакше б ми перемогли і втрат було б менше. Достатньо, щоб триматися? Так. Ми маємо своє бачення перемоги, але не все залежить від нас.

Про скептичну Африку. Більшу частину айсберга не видно, так і більшу частину роботи з тими країнами, які є скептичні, балансували або були на боці Росії. Але все це має великий вплив. На Саміті миру було 12 африканських країн, які доєдналися до комюніке. Вони були дуже скептичні, але деякі змінили позицію. Ми знаходили дипломатичні шляхи, спілкувалися, домовлялися за лаштунками.

Про візит Віктора Орбана. Візит Орбана в Україну — це добре в будь-якому випадку. Бо у нас не було відносин, хоча ми сусіди. Ми не воюємо з угорцями, у нас мають бути сильні дружні відносини. Для початку хоча б прагматичні. Про його візит до Росії я не знав. Якщо він використав візит в Україну для того, щоб візит до РФ був комфортніший — це неправильно. Його за цей візит засудили в ЄС і НАТО. На саміті була серйозна розмова, що у жодного члена НАТО не може бути проросійської політики.

Про мобілізацію. Військові кажуть, що все йде за планом. Але тренувальних майданчиків недостатньо, їх уже розширюють. Зокрема й за кордоном, це один з пунктів угоди з Польщею.

Про наступ Росії з півночі. Ми у війні, тому наступи завжди можуть бути. На Харківщині зробили серйозну роботу, щоб унеможливити новий наступ на тому напрямку. Наступ зупинили, відтягнули багато російських військ з інших ділянок.

Про Кабмін. Урядові зміни — якщо вони стануться, ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну премʼєр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевно, можуть бути. Ми займаємось цим процесом. У мене немає багато часу на це, але ми обговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни.

Про 14 нових бригад ЗСУ без зброї. Це не нові бригади. До них просто не надійшла обіцяна західна зброя. Процес надходження повільний, але нещодавно створений координаційний штаб НАТО у Німеччині може розвʼязувати цю проблему і пришвидшити поставки озброєння.

Про дозвіл бити по території Росії західною зброєю. Це було червоною лінією. Але ми почали отримувати деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей. Деякі. Це треба дотиснути.