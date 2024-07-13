Тєлєк. Редакція «Бабеля» збирає приємні відео з YouTube, щоб подивитися їх за сніданком. Огляди, стендапи, сюжети, лекції — щосуботи

Канал: Tim Dessaint / підписники: 1.4M / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Фешн-блогер Тім Дессейнт ходить центром Лондону, зупиняє стильних особин та особиць і питає за шмот. У кадрі молода пара, літня пара, модники в джинсах і модники в шортах, люди в куртках за сотні фунтів і люди в куртках із секонд-хендів. Дуже багато лоферів і кросівок New Balance.

Канал: The Diary of a CEO / підписники: 6.71M / хто радить: головна редакторка Катерина Кобернік

Американська нейробіолог Венді Сузукі все життя досліджує мозок та його властивості. Чому якісь події дитинства ми памʼятаємо все життя, а імʼя нового колеги забуваємо, щойно вийшовши з кімнати? Яка нескладна вправа на третину зменшує ризик деменції? І що соціальні мережі роблять із нашим мозком? Це навіть не половина того, про що Венді розповідає півтори години. Бонусом йде розпаковка справжнього мозку людини — просто для наочності.

Канал: Primitive Technology / підписники: 10.9M / хто радить: керівник англомовної версії Антон Семиженко

Австралієць Джон Плант змалку більше любив природу, ніж місто, і багато дізнався про те, як люди виживали в диких умовах: як наші давні предки зводили житло, робили посуд, вирощували й готували їжу без гвіздків, сірників чи заліза. У 2015 році він почав втілювати це все в лісі недалеко від дому — і знімати блог. Уже за два роки його канал мав понад 5 мільйонів підписників, і колишній газонокосарник зробив хобі своїм головним заняттям. На відео, крім шортів Планта, немає нічого з теперішньої епохи. Там немає навіть голосу: Плант пояснює суть того, що робить, короткими субтитрами.

Канал: GxAce / підписники: 241K / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Токійський ентузіаст фотографії монтує знімки, зроблені на панорамну плівкову камеру Hasselblad, під медитативний саундтрек. Це все — і цього достатньо.

Канал: Каміла Грабчук | ЛЮДИ / підписники: 4.22 К/ хто радить: кореспондент Олександр М’ясищев