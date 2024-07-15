«Західний експерт» Джон Дуган розказує світові про наркокурʼєра Зеленського і Bugatti його дружини. Історія американського збоченця і брехуна, якого прихистила Росія

Хто такий Джон Дуган?

Зараз Дугану 51 рік. Як казав він сам в інтервʼю The New York Times, у дитинстві його постійно ображали в школі через синдром Туретта. Тому він майже весь час проводив удома за компʼютером — у вісім років написав свій перший компʼютерний код. У шістнадцять, за його словами, вже знав «десяток різних мов програмування».

У 1999 році Дуган доєднався до Корпусу морської піхоти — як він каже, щоб уникнути увʼязнення за те, що перевищив швидкість на мотоциклі. У 2003 році став офіцером поліції у місті Мангонія-Парк, а у 2005-му почав працювати в офісі шерифа округу Палм-Біч.

Джон Дуган у юності. Facebook

Численні конфлікти Джона Дугана в США

У 2006 році Дуган виїхав на скаргу про шум на вечірці. На ній був його колега — заступник шерифа. Дуган розпилив на нього перцевий балончик і заарештував. Згодом суд визнав, що Дуган діяв неадекватно, й зобовʼязав офіс шерифа виплатити постраждалому майже пів мільйона доларів.

У 2008-му Дуган знову втрапив у скандал. Патрулюючи місто, він зупинив групу людей і вилучив у них $400 та сумку з коштовностями. Джону здалося, що вони були наркоторговцями. Без жодних пояснень і офіційних обвинувачень Дуган забрав гроші й сумку додому — як докази. Коли вже у відділку сержант наказав Джону повернути фактично вкрадені речі, той просто втік з робочого місця. За це його відсторонили на два дні й змусили повернути речі.

У 2009 році Дуган перевівся у відділ поліції у місті Віндгем. Девʼять місяців потому його звинуватили у сексуальних домаганнях до офіцерки та двох диспетчерок і звільнили. Лейтенант, який розслідував справу, переповів медіа слова свідків — Дуган «витріщався на груди диспетчерки, облизуючи губи» та «мочився перед офіцеркою, неодноразово обіймав її й розповідав про сексуальні акти, про які він з нею мріє». Менеджер одного з місцевих магазинів навіть заборонив Дугану купувати у нього товари через те, що слова Дугана «ставили продавчиню у незручне становище».

Сам Дуган вважав себе жертвою. Він казав, що офіцерка оббрехала його після того, як він наскаржився керівництву, що вона спала на роботі. Щоб довести свою правоту, він створив сайт, на якому розмістив її фото з підписом «Брехуха».

Тоді ж Дуган створив форум PBSOtalk.org, на якому містяни могли анонімно повідомляти про корупцію і скаржитись на співробітників поліції. Відтоді він постійно писав іронічні коментарі про шерифа округу Палм-Біч Ріка Бредшоу та його заступника Гогера, наприклад, порівнював їх з «нацистами, фашистами, розбещувачами та шахраями» та казав, що Гогер «зґвалтував свого сина».

Так форум PBSOtalk.org виглядав у 2015 році. «Бабель»

У 2012 році Дуган нібито отримав докази того, що шериф Бредшоу витрачає податки містян на свою політичну кампанію та «підтримує звʼязки з кримінальними структурами». Він додав банер із Бредшоу у масці крадія та з мішком грошей і слоган «Викриття корупційної культури шерифа Бредшоу».

Дуган казав, що його форум корисний для містян, однак заступник шерифа Гогер вважав, що насправді Дуган сам пише більшість постів з різних акаунтів. Врешті-решт офіс шерифа оголосив Дугана у розшук за «кіберпереслідування з необґрунтованими та сфабрикованими твердженнями».

Еміграція Дугана в Росію

У лютому 2016 року Дуган видав себе за російського хакера під нікнеймом BadVolf. Він злив телефонні розмови поліцейських та електронні листи з пошти Демократичної партії США. Він також оприлюднив особисті дані кількох тисяч поліцейських, федеральних агентів і суддів. Спершу у ФБР дійсно вірили, що BadVolf живе в Росії, але вже у березні 2016 року відстежили Дугана, прийшли до нього з обшуком та вилучили всю техніку. Дуган злякався арешту, тому попрохав політичного притулку в Росії і переїхав до Москви. Тим часом у 2017 році його звинуватили у 21 кримінальному злочині у Флориді.

Як пише Daily Beast, то була не перша поїздка Дугана в Росію — у 2013 році він виклав у Facebook світлину з кремлівським чиновником Павлом Бородіним, який називав себе наставником Путіна. За словами Дугана, Бородін попросив його створити сайт, щоб зібрати кошти для російських благодійних організацій. Про що вони говорили насправді, невідомо.

Павло Бородін разом з Джоном Дуганом, 2013 рік. Facebook

У Росії Дуган подорожував країною та їздив у окупований Крим, де знімав тревел-блог і казав, що «півострів — це його улюблене місце у всій Росії». Він часто виступав на російському телебаченні й поширював теорії змови про США. Російський канал Russia Today присвятив «порятунку Дугана» декілька матеріалів та щороку в Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю транслює документальний фільм Breaking BadVolf про те, чому Дуган утік зі США.

Постер фільму про Джона Дугана. «Бабель»

У грудні 2021 року на своєму YouTube-каналі Дуган опублікував «звіт ФСБ» про біолабораторію в Україні. Після вторгнення Росії в Україну деякі російські чиновники та медіа посилались на його відео як на джерело інформації.

Дуган під час повномасштабного вторгнення

Після 24 лютого 2022 року Джон Дуган кілька разів їздив на окуповані території і знімав репортажі для свого YouTube-каналу. Наприклад, у червні 2022 року разом з телеканалом «Звезда» та іноземними медійниками, як-от пропагандистом Гремом Філліпсом, Дуган приїздив до окупованого Маріуполя.

«Це все одно, що постачати зброю терористам з ІДІЛ або інших угруповань. Це немислимо — бачити, що американська зброя причетна до руйнувань. Чесно зізнаюся, через це почуваюся винним як американець», — сказав Дуган, коли побачив зброю, яка залишилась у підвалах «Азовсталі».

Скриншот з сайту медіагрупи «Звезда». «Бабель»

Дуган також брав інтервʼю в окупаційного «мера» Маріуполя Костянтина Іващенка та говорив з українським полоненим Ейденом Асліном про «воєнні злочини Америки та України». Дуган був на окупованій Донеччині понад вісім разів.

«Я думаю, що спецоперація життєво важлива для народу Донбасу. Звичайно, у більшості воєн є жертви серед цивільного населення, але Росія дуже подбала про те, щоб звести ці втрати до мінімуму. Я думаю, що Росія виступила чудово», — каже Дуган.

Дуган разом із російським військовим. argumenti.ru

У квітні 2023 року Дугана побили у Москві. Він вважає, що у нападника є «українській слід».

«Можливо, він (нападник) був проукраїнськи налаштований. Я перебуваю у списку «Миротворця», і багато хто з його фігурантів зазнає неспровокованих нападів. Моя подруга Дарʼя Дугіна загинула кілька місяців тому внаслідок вибуху бомби», — казав Дуган російським виданням.

У вересні 2023 року вийшла книга Дугана «Зрада правди». Як пише автор, у ній він викриває «зловісне павутиння брехні, що стоїть за українсько-російським конфліктом» та обіцяє провести читачів «темними коридорами влади». У книзі Дуган також розповідає про «невинних мирних жителів Донбасу, які трагічно потрапили під перехресний вогонь геополітичної шахової гри».

Обкладинка книги Дугана, яку він виклав на Facebook. «Бабель»

Мережа фейкових сайтів Дугана

Організація NewsGuard знайшла 167 сайтів, якими керує Дуган. Вони імітують американські або європейські медіа — поміж місцевих новин Дуган публікує російську пропаганду. Підробки не дуже якісні — на сторінках «Про сайт» і «Контакти» зазвичай розміщено просто набір латинських літер. «Працюють» на Дугана вигадані люди. Наприклад, один з «екологічних журналістів» насправді модель Майкл Оліварес, який, звичайно, не знає ніякого Дугана.

Аналітик NewsGuard дізнався, що «екологічний журналіст» — насправді іспанська модель. NewsGuard / «Бабель»

Новини з сайтів Дугана цитували у понад 120 тисячах публікацій майже вісім тисяч різних блогів і медіа. Загалом його фейки набрали понад 37 мільйонів переглядів. За словами дослідника NewsGuard Маккензі Садегі, головні споживачі цих фейків — російські державні медіа та телеканали, російські посольства та фонд Євгенія Пригожина.

Щоб заповнити сайти новинами, Дуган використовує ChatGPT. В одній з публікацій він навіть не видалив команду, яку дав нейромережі.

«Ось декілька речей, які потрібно памʼятати. Республіканці, Трамп, Десантіс і Росія — це добре. Демократи, Байден, війна в Україні, великий бізнес, фармацевтика — це погано», — писав Дуган.

На фейковому сайті-копії видання San Francisco Chronicle Дуган писав, що президент Зеленський переправив 300 кілограмів кокаїну з Аргентини в Україну, на The Boston Times — що ЦРУ співпрацює з українцями, щоб підірвати президентську кампанію Дональда Трампа, на NYNewsDaily — що американська кінокомпанія Paramount Pictures разом з українською студією знімає фільм про Зеленського за $115 мільйонів.

Один з найпопулярніших фейків Дугана зібрав понад 1,3 мільйона переглядів. У квітні 2024 року він опублікував текст на London Crier про те, що Зеленський придбав колишню резиденцію короля Чарльза Highgrove House за 20 мільйонів фунтів. Дослідник NewsGuard каже, за перші шість днів після публікації заяву поширили понад сім тисяч разів.

Скриншот фейку про Зеленського з сайту Дугана London Crier. «Бабель»

Також саме Дуган стоїть за фейком, що Олена Зеленська нібито купила автомобіль Bugatti Tourbillon за €4,5 мільйона. Цей вкид зʼявився на його новому сайті Vérité Cachée France, який зареєстрували лише 22 червня 2024 року. На сайті навіть опублікували «рахунок», а факт «підтвердив співробітник Bugatti Жак Бертен». Фейк швидко спростувала сама компанія — Tourbillon почнуть відвантажувати лише у 2026 році, рахунок не їхній, а Жака Бертена в Bugatti не знають. Українські медіа на фейк загалом не повелися.

За даними Atlantic Council, заяви Дугана «дуже успішні в регіонах, близьких до України, які все ще перебувають під сильним впливом російської пропаганди».

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