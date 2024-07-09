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Хірург Махмуд Харірі втрачав колег і рятував дітей під російськими бомбами в Сирії. Історія лікаря

Автор:
Софія Коротуненко
Редактор:
Дмитро Раєвський
Дата:
Хірург Махмуд Харірі втрачав колег і рятував дітей під російськими бомбами в Сирії. Історія лікаря

Поранена дитина після лікування в підпільному медичному центрі в Дамаску, червень 2015 року.

Getty Images / «Бабель»

Восьмого липня 2024 року російська ракета влучила в київську дитячу лікарню «Охматдит», також значних руйнувань зазнала клініка матері і дитини «Ісіда» в Києві. За даними Міністерства охорони здоров’я, від 24 лютого 2022 року Росія повністю зруйнувала 214 українських медзакладів і пошкодила ще 1 629. Це лікарні, амбулаторії, поліклініки та пологові. Реальні цифри ще більші — інформації з тимчасово окупованих територій майже немає. Нищити лікарні разом з пацієнтами, в тому числі дітьми, — звична для Росії практика. У вересні 2015 року вона втрутилась у громадянську війну в Сирії, спричинила гуманітарну кризу на півночі країни і регулярно обстрілювала та бомбила міста, зокрема десятки шпиталів. Махмуд Харірі — сирійський хірург, був одним із головних організаторів підпільної медичної допомоги для повстанців в Алеппо. Розповідаємо історію лікаря, який разом з учнями прооперував тисячі дорослих і дітей під російськими бомбами.

У 2012 році уряд Сирії ухвалив «антитерористичний закон» — він фактично заборонив лікарям допомагати повстанцям, які виступали проти режиму президента Башара Асада. За даними правозахисної організації VDC, за перший рік після ухвали закону уряд вбив щонайменше 130 лікарів і ув’язнив ще понад 570.

У вересні 2015 року Росія втрутилась у громадянську війну і відправила свої війська в Сирію, щоб підтримати уряд Асада. Відтоді російські літаки здійснили понад 44 тисячі бойових вильотів і постійно обстрілювали медзаклади. За словами сирійських лікарів, вони використовували бочкові бомби та хімічну зброю.

Щоб захистити пацієнтів, лікарі склали список підпільних медзакладів і надіслали їхні координати в ООН. Зі згоди медиків ООН передала ці дані сирійському та російському уряду, щоб вони не обстрілювати лікарні, в яких лікувалися цивільні. У червні 2019 року під час обстрілів у провінції Ідліб постраждало 25 медзакладів — дев’ять з них були в списку ООН. Сирійські лікарі припускають, що війська Сирії та Росії використали їхні дані проти них.

За даними правозахисної організації PHR, від 2011 року до березня 2024 року в Сирії загинуло щонайменше 949 медичних працівників. Майже 90% — від дій уряду Асада і його російських союзників.

Серед загиблих багато друзів і колег лікаря Махмуда Харірі. До початку громадянської війни в Сирії він працював хірургом у лікарні при університеті в Алеппо. Коли розпочалися перші мітинги, разом з колегами обрав сім студентів, яким довіряв, і навчав їх першої медичної допомоги. Вони займалися під псевдонімами у Skype, приховували обличчя і справжні голоси.

Під час протестів Харірі та його учні підбирали поранених і відвозили в безпечні місця. Влітку 2011 року сирійський уряд викрав колегу Харірі та трьох студентів. Через тиждень їхні обгорілі тіла знайшли на вулицях Алеппо.

Махмуд Харірі.

Махмуд Харірі.

Yale School of Medicine / «Бабель»

Попри це Харірі й далі навчав нових учнів і оперував поранених. Щоб убезпечити себе, він працював під псевдонімом, який інколи змінював. Разом з колегами Харірі переніс усе обладнання в підвали закинутих будівель і лікував пацієнтів в укритті. Машини швидкої допомоги маскував брудом — так їх було важче помітити з повітря. Харірі знаходив волонтерів, які привозили ліки з Йорданії й Туреччини, та допомагав їм прокладати маршрут через Сирію — він часто змінювався через бойові дії.

«Більш ніж половина нашого медичного персоналу була волонтерами», — згадував Харірі на одній зі своїх лекцій. Дні у відділенні інтенсивної терапії називає кошмаром — разом з учнями він проводив десятки операцій на день.

У 2013 році Харірі запросив лондонського військового хірурга Девіда Нотта до Алеппо. Півтора місяця Нотт навчав Харірі та його учнів проводити операції на серці, судинах і грудній клітині. Коли Нотт повернувся до Лондону, то продовжив допомагати сирійським лікарям і давав їм поради під час операцій через Skype.

У квітні 2016 року під час одного з бомбардувань Харірі втратив ще одного друга — 36-річного дитячого лікаря Мухаммада Васім Мааза.

«Ми втратили одне з найкращих сердець у цьому світі, — сказав тоді Харірі в інтерв’ю CBC. — Ми втрачаємо наших лікарів. В Алеппо їх стає все менше. Це вже криза. Я не знаю, чого світ чекає».

Дитячий лікар Мухаммад Васім Мааза.&nbsp;Загинув у лікарні під час чергового обстрілу 25 квітня 2016 року.

Дитячий лікар Мухаммад Васім Мааза. Загинув у лікарні під час чергового обстрілу 25 квітня 2016 року.

Getty Images / «Бабель»

Попри загибель друзів Харірі каже, це були найкращі роки його життя — він допомагав людям. Лікар часто згадує, як діти дякували йому після операцій. Хоча смертей також було чимало — один хлопчик не пережив ампутації плеча і помер у нього на руках.

У 2016 році Харірі разом із сім’єю виїхав до Туреччини. Перші місяці він часто повертався у Сирію, щоб привезти необхідні ліки та обладнання для лікарні в Алеппо і допомогти своїм учням.

Згодом, завдяки Гарвардській гуманітарній ініціативі, Харірі на десять місяців переїхав до США і читав лекції в Гарвардському університеті. За цей час він створив онлайн-курс для сирійських студентів і тепер викладає їм через Skype. Як каже Харірі, він працює понад двадцять годин на день і зазвичай прокидається о третій ночі через різницю в часі між Туреччиною та Сирією.

Махмуд Харірі на занятті зі студентами на конференції «Друзі Фонду Девіда Нотта», травень 2024 року.

Махмуд Харірі на занятті зі студентами на конференції «Друзі Фонду Девіда Нотта», травень 2024 року.

davidnottfoundation.com

Харірі читає лекції в університетах США, щоб зібрати гроші та залучити викладачів і студентів до його онлайн-курсу. Співпрацює з багатьма організаціями та університетами, наприклад, з Єльським університетом і благодійною організацією Девіда Нотта, який у 2013 допомагав в Алеппо. Харірі каже, найбільше в Сирії потрібні хірурги-травматологи та лікарі швидкої допомоги.

«З кожним днем ​​вони втрачають надію, — говорить лікар. — Я почуваюся винним, що покинув їх. Я просто живу в безпеці зі своєю сім’єю, коли інші страждають і ризикують життям».

Поранені діти в польовому шпиталі після обстрілу сирійської армії, 2018 рік.

Поранені діти в польовому шпиталі після обстрілу сирійської армії, 2018 рік.

Getty Images / «Бабель»

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