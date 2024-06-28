Чули про «ефект Більбао» — коли музей перетворив промислове місто на туристичний центр? Публікуємо уривок з нового українського видання «Проєкт «Ікона» — про те, як архітектура популяризує країни

Про що книга Автор розповідає, що в сучасному світі архітектура не тільки відображає історію і культуру країни, але й привертає натовпи туристів. Поцілунки на фоні Ейфелевої вежі, кумедна «підтримка» Пізанської дзвіниці, пропозиції руки і серця серед хмар «Бурдж Халіфа» — це не тільки видовищна краса, але й двигун економічного зростання. Він розповідає, як споруди перестали бути суспільним надбанням і перетворились на джерело прибутку.

Ще ніколи в історії людське суспільство не було спроможне виробляти товари й надавати послуги такої якості і в такій кількості, як зараз. Це стало можливим завдяки електронній революції, що почалася у 1960‑х роках, та глобальній логістичній революції, яку уможливило пришестя транспортних контейнерів. І, як не парадоксально, ще ніколи в історії стільки людей не прагнули товарів і послуг, яких вони не можуть собі дозволити, здебільшого завдяки суттєвому зростанню населення та відносній легкості комунікації, яку, знову ж таки, принесла електронна революція.

Унаслідок цього маємо класовий розкол та екологічну нестійкість — фатальні протиріччя обіцянкам капіталістичної системи. Ці протиріччя втілюються в усіх сферах економічного, соціального та культурного життя, і ті, хто мають особисту вигоду від підтримки правлячої системи, постійно намагаються відвернути увагу від її провалів.

Ці провали прикриваються видовищною архітектурою, яка нині поширюється на більшість регіонів світу, від великих міст Глобальної Півночі до зростаючих мегаміст Глобального Півдня та штучного урбанізму нафтових держав Перської затоки. Торгові центри, сучасні музеї мистецтва, дедалі вищі хмарочоси та масштабні міські проєкти становлять тріумфальний проєкт глобального капіталізму, який я називаю «проєкт «Ікона».

***

Вежа «Пік-Тавер», «футуристичний архітектурний експонат», як каже товстий туристичний довідник, була спроєктована у 1993 році британським архітектором Террі Фарреллом і перепроєктована ним же у 2006 році. Нині вежа рекламується на ринку як найбільш культова памʼятка Гонконгу; її логотип, подібний до гондоли, зустрічається мало не всюди. Враження від підкорення Піка органічно поєднують традиційний і сучасний споживацький Гонконг. На нижній станції фунікулера ми юрмимося в «Історичній галереї», яка також слугує залом очікування перед посадкою.

Вежа «Пік-Тавер» після реконструкції Террі Фаррела, 2008 рік. Wikimedia / «Бабель»

Усе навколо — вигнуте й обтічне, у стилі, характерному для 20‑х років. Як і сам фунікулер — елемент ретро інфраструктури. По прибуттю до вежі ми одразу поринаємо у запаморочливий, мов східний базар, лабіринт яток, де торгують різноманітними сувенірами з тематикою Піка та іншими туристичними принадами.

Однак тим, хто хоче придбати офіційні сувеніри (це не про мене), доведеться зачекати до офіційної сувенірної крамниці кількома поверхами вище — за вхід до неї треба платити окремо. Від станції фунікулера до вершини вежі й «Небесної тераси 428» (метрів над рівнем моря), яка пропонує надзвичайний огляд краєвидів на 360°, доведеться подолати ще кілька поверхів шопінг-зони, філіал Музею мадам Тюссо з унікальним «Криком» — першою постійною кімнатою страху в Гонконзі, особливий куточок «Освідчись у коханні на Піку» та звичне розмаїття бутиків.

***

Я визначаю культовість через славу та символічну чи естетичну вагу. Що успішніше будівля передає орієнтовані на споживача смисли й дизайнерські ідеї, в ідеалі поєднуючи зручність з видовищністю, то більшу ринкову цінність вона матиме. Наприклад, Сіднейський оперний театр, який часто називають першою глобальною архітектурною іконою, спершу викликав бурю протестів через вартість будівництва та незвичну форму.