Цього сезону українські футболісти, які грають за європейські клуби, вражали вболівальників, рятували свої команди і допомагали ЗСУ. «Бабель» розповідає про їхні успіхи і бажає перемоги на Євро-2024

Артем Довбик, 26 років, «Жирона»

Багато українців вперше почули про Артема Довбика влітку 2021 року, коли він на останніх секундах матчу забив переможний м’яч у ворота збірної Швеції на Євро-2020 і вивів збірну України до чвертьфіналу. Тоді про нападника писали всі українські медіа, читачів цікавило, що за спортивний топ він носить під футболкою, а кількість підписників в Instagram Довбика зросла втричі. Йому пророкували перехід з «Дніпро-1» до «Динамо» або «Шахтаря». Але він залишився у своєму клубі й двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Влітку 2023 року Довбик таки поїхав до Європи — підписав контракт з іспанською «Жироною». І став одним з авторів її сенсаційного сезону. «Жирона» вперше у своїй історії посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та зіграє в Лізі Чемпіонів УЄФА. А Довбик у першому ж своєму сезоні в Іспанії став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 24 голи. Він повторив досягнення Андрія Шевченка, який теж забивав 24 голи, але робив це в трьох різних сезонах. На Євро-2024 Довбик їде чи не головною зіркою української збірної. Спортивні медіа вже пишуть, що ним цікавляться італійські «Мілан» і «Наполі», а також іспанські «Барселона» і «Атлетіко».

Граючи в Європі, Довбик активно допомагає українським військовим. Зокрема, підтримує 118 бригаду Тероборони з його рідної Черкаської області. А ще долучився до проєкту «Трибуна Героїв» — українські футболісти, які грають за кордоном, щомісяця допомагають сім’ям полеглих захисників. В одному з інтерв’ю Довбик скаржився, що в Іспанії тема війни в Україні поступово стає нецікавою: «Чи цікаво іспанцям, що відбувається в Україні? Зараз уже не питають. Спочатку завжди запитували, а потім... Усі втомлюються».

Попри це, як виглядає український прапор, в іспанській Жироні точно не забудуть, тому що Довбик часто з’являється з ним на публіці.

Артем Довбик, «Жирона». Getty Images / «Бабель»

Віктор Циганков, 26 років, «Жирона»

Серед авторів успіху «Жирони» є ще один українець – півзахисник Віктор Циганков. Він перебрався до Іспанії на пів року раніше за Довбика. На рахунку Циганкова в цьому сезоні 8 голів і 7 гольових передач. Таким виступом він теж привернув увагу світових грандів, наприклад лондонського «Арсеналу».

Циганков активно допомагає українській армії. На початку 2024 року вони разом з Довбиком надали 48 лотів для розіграшу журналіста Дмитра Поворознюка, який збирав кошти на закупівлю дронів. А наприкінці 2023-го футболісти передали автівку 95 десантно-штурмовій бригаді. Після виходу збірної на Євро-2024 Циганков наголосив: «Ця перемога для нашої країни, нашого народу, наших воїнів, що воюють. Герої не ми, герої — ви, і якби не ви, то ми б не могли навіть сьогодні грати».