Що подивитися у вихідні. Комедія «Хітмен» із Гленом Пауеллом, серіал «Аколіт» у всесвіті Зоряних війн, фінал серіалу «Ласун» і документалка про зухвалого грабіжника банків 1990-х

Комедія «Хітмен»

Про що фільм. Фільм заснований на історії співробітника правоохоронних органів під прикриттям Гері Джонсона. Він приміряв на себе різні ексцентричні образи й видавав себе за кілера. Гері зустрічався із замовниками вбивства, таємно записував їхню розмову і передавав це поліції. Після цього замовників судили за змову з метою вбивства. Глен Пауелл грає професора Гері, який викладає філософію, а у вільний час лагодить різне обладнання для поліції. Після того, як «кілера під прикриттям» Джаспера відстороняють, новим агентом стає Гері. Одного дня він закохується в замовницю Медісон, і гра виходить з-під контролю.

Hit Man / Netflix / режисер — Річард Лінклейтер / у головних ролях — Глен Пауелл, Адріа Арджона, Остін Амеліо / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм вийшов захопливим. Хоча іноді він стає схожим на любовну комедію або фентезі, проте залишається реалістичним. Оглядачка Associated Press каже, що «Хітмен» легкий і веселий.

Науково-фантастичний бойовик «Аколіт»

Про що серіал. Події відбуваються у Галактичній Республіці приблизно за сотню років до сюжету першого фільму «Епізод I: Прихована загроза». Зловісна Імперія ще не повстала, у Республіці панує мир. Раптом зʼявляється злочинна організація, яка нападає на джедаїв. Щоб їй протистояти, майстер Сол та його колишня падаван Мей обʼєднуються, попри старі суперечки.

The Acolyte / Disney + / шоуранер — Леслі Гедленд / у головних ролях — Амандла Стенберг, Дафні Кін, Джоді Тернер-Сміт/ тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 27% від глядачів / рейтинг IMDb — 4,6

Що кажуть критики. Forbes пише, що в серіалі багато цікавих інопланетян і крутих боїв, але слабкі діалоги. Оглядачу The Guardian сподобалось, що в серіалі немає сюжетних дір і він узгоджений з іншими фільмами та серіалами саги.

Постапокаліптичне фентезі «Ласун» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії коміксів канадського художника Джеффа Леміра. Десять років тому світ охопила пандемія небезпечного вірусу. Після цього почали народжуватися гібриди — наполовину люди, наполовину тварини. У чому причина аномалій — невідомо. Деякі люди вважають, що гібриди є носіями вірусу, і полюють на них. Гас — один з таких гібридів. Він має оленячі роги й усе своє життя провів у лісі. Та все змінюється, коли Гас зустрічає мандрівника Джепперда. Вони стають друзями та вирушають у грандіозну подорож Америкою, намагаючись розпочати нове життя. У третьому сезоні друзі знову обʼєднуються і вирушають на Аляску, щоб знайти маму Гаса.

Sweet Tooth / Netflix / шоуранер — Джим Мікл / у головних ролях — Нонсо Анозі, Крістіан Конвері, Аділ Ахтар / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7

Що кажуть критики. Collider пише, що третій сезон якісно завершив історію, особливо завдяки грі Крістіана Конвері, який показав, як Гас виріс і навчився ухвалювати дорослі рішення. Оглядачу Decider сподобалось, як шоуранери в цьому сезоні врівноважили похмурі моменти з милими й веселими сценами.

Драматичний серіал «Куїні»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Кендіс Карті-Вільямс. Головна героїня — 25-річна журналістка Куїні Дженкінс. Після сімейної вечері її хлопець розстається з нею, а Куїні вперше за останні роки залишається сама. До того ж у неї починаються проблеми на роботі й вона все частіше свариться з рідними. Одного дня вона вирішує нарешті подорослішати, взяти своє життя під контроль і впоратись з усіма перешкодами самотужки.

Queenie / Hulu / шоуранери — Джоель Мае Девід, Макалла Макферсон / у головних ролях — Діонн Браун, Белла, Ллевелла Гідеон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 43% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,7

Що кажуть критики. The Guardian пише, що адаптація вийшла недостатньо веселою і занадто драматичною, як порівнювати з книгою. Оглядач The Telegraph навпаки каже, що серіал дотепний, хоча сюжет трохи заїжджений.

Документалка «Як пограбувати банк»

Про що фільм. Автори фільму розповідають про злочини харизматичного грабіжника на прізвисько Голлівуд. З 1992 по 1996 роки він майже двадцять разів пограбував банки Сієтлу і втік з понад двома мільйонами доларів. Про злочини грабіжника розповідають агенти ФБР, детектив поліції та його спільники. Вони знають його як Скотта, що жив спокійним життям у саморобному будиночку біля лісу.

How to Rob a Bank / Netflix / режисери — Стівен Роберт, Сет Порджес / тривалість — 1 година 26 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8

Що кажуть критики. Оглядачу Decider сподобалось, що автори розповіли не тільки про злочини Скотта, але й про психологічні проблеми, які в нього виникли через злочинний спосіб життя. Він вважає, що це найкраща документалка за останній час.

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