Що подивитися у вихідні. Драма «Ерік» з Бенедиктом Камбербетчем, екранізація «Татуювальника Аушвіцу» і документалка «Джим Генсон: Людина-ідея» про творця культового The Muppet Show

Драма «Ерік»

Про що серіал. Бенедикт Камбербетч грає ляльковика Вінсента в популярному дитячому телешоу. Одного дня його син Едгар зникає дорогою до школи. Вінсент вірить, якщо він створить Еріка — ляльку, яку вигадав Едгар, то син обовʼязково знайдеться. Згодом Ерік оживає в уяві Вінсента. Він переслідує його та постійно знущається. Пошуки веде амбітний детектив Ледруа, який не тільки розшукує хлопчика, але й бореться з корупцією в поліції.

Eric / Netflix / шоуранер — Ебі Морґан / у головних ролях — Бенедикт Камбербетч, Ґебі Гоффманн, Маккінлі Белчер III / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4

Що кажуть критики. Variety каже, що «Ерік» порушує важкі теми й точно вартий перегляду. CNN пише, що шоуранер вдало і несподівано переплітає історії головних і другорядних персонажів.

Історична драма «Татуювальник Аушвіцу»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Гізер Морріс, заснованого на житті вʼязня нацистських концтаборів Лале Соколова. Під час Другої світової війни йому доручили робити татуювання ідентифікаційних номерів на руках вʼязнів у концтаборі Аушвіц. Одного дня він зустрічає Гіту Фурман і закохується в неї. «Татуювальник Аушвіцу» розповідає, як зародилось кохання між двома вʼязнями концтабору та як вони, попри все, були разом.

The Tattooist of Auschwitz / Peacock / шоуранерка — Талі Шалом Езер / у головних ролях — Джона Гавер-Кінг, Анна Прухняк, Мелані Лінскі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 8

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що серіал розповідає не тільки про жахіття Аушвіцу, але й про людяність вʼязнів — як вони ризикують життям заради одне одного, діляться їжею та краденими дрібничками. Оглядачці Variety сподобалось, що шоуранерка намагалась виправити всі неточності книги, наприклад, змінила ідентифікаційний номер Гіти.

Комедія «Дівчина-гік»

Про що серіал. Адаптація однойменного підліткового бестселера Голлі Смейл. Головна героїня — незграбна школярка Гаррієт. Вона вважає себе гіком, любить досліджувати та вивчати різні факти, як-от про динозаврів. Одного дня вона випадково перемагає у шкільному конкурсі та потрапляє на тиждень моди в Лондоні. Там вона привертає увагу відомого модного агента Вілбура. Завдяки його допомозі Гаррієт неочікувано починає карʼєру моделі.

Geek Girl / Netflix / шоуранери — Голлі Смейл, Джессіка Растон / у головних ролях — Емілі Кері, Еммануель Імані, Ліам Вудрам / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,8

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що шоуранери зберегли баланс між комедією, драмою і романтикою. Decider стримано зазначає, що сюжет серіалу добре написаний і актори грають цілком пристойно.

Комедійна документалка «Рен Фейр»

Про що серіал. Рен Фейр — популярний костюмований фестиваль у стилі епохи Відродження, який проводять у Техасі. Його заснував Джордж Кулам пів століття тому і досі ним керує. Раптом Кулам оголосив про відставку — йому потрібен час, щоб знайти жінку. Тепер за звання нового керівника фестивалю змагатимуться генеральний менеджер, продавець попкорну і дресирувальниця слонів.

Ren Faire / HBO Max / шоуранер — Ленс Оппенгейм / у головних ролях — Джеффрі Болдуін, Джордж Кулам, Дарла Сміт / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає

Що кажуть критики. Оглядачу Cosmic Circus сподобалась драматична боротьба за владу і щирі моменти між героями, які доповнюють загальну комедійність історії.

Документалка «Джим Генсон: Людина-ідея»

Про що фільм. Джим Генсон — автор культової американської програми The Muppet Show. Він помер у 1990 році від пневмонії. Автори документалки вшановують його памʼять і розповідають, як він створював шоу і своїх найпопулярніших маппетів. Колеги, друзі та родина Генсона згадують, яким він був у житті та в роботі, а між їхніми інтерв’ю режисер показує архівні кадри програми.

Jim Henson: Idea Man / Disney + / режисер — Рон Говард / герої інтерв’ю — Фран Брілл, Дженніфер Коннеллі, Бонні Еріксон / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2

Що кажуть критики. Variety пише, що документалка вийшла милою і зворушливою. Оглядач CNN каже, що автор якісно висвітлив біографію Генсона, і глядачі оцінять розум того, хто подарував нам маппетів.

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