Китайський «духовний рух» Фалунь Дафа вже чверть століття воює з владою КНР. І водночас підтримує Трампа та поширює російську пропаганду про Україну. Як так?

Вони також популяризують виступи танцівниць Shen Yun. Це ще один спосіб просувати вчення Фалунь Дафа. У репортажі New Yorker з виступу журналістка розповідає, що актори не тільки танцювали, але й співали пісні про «рух Фалунь Дафа, смертоносні ідеї атеїзму й еволюції та Творця, який врятував людство і створив світ заново».

Колишні співробітники The Epoch Times кажуть , що Лі Хунджі контролює роботу видання. Щоб обговорити важливі рішення, головні редактори підрозділів приїжджали до нього у Dragon Springs. Згодом The Epoch Times заявила, що «таких зустрічей не було». Кілька репортерів видання кажуть, що їх змушувати критикувати політиків, яких організація вважала «мʼякими щодо Китаю і ворожими до Фалунь Дафа». Наприклад, колишнього члена міської ради Нью-Йорка Джона Лю .

The Epoch Times / «Бабель»

Головна сторінка англомовної версії The Epoch Times — новини про Трампа, про ризик епілепсії через вакцину проти коронавірусу і про утиски китайського уряду, який засудив 14 дисидентів.

У 2000 році Хунджі створив онлайн-медіа The Epoch Times і телеканал New Tang Dynasty TV (NTD). Журналістами стали послідовники Фалунь Дафа, вони висвітлювали актуальні події, просували вчення руху , розповідали про злочини Комуністичної партії Китаю. У 2004 році відкрилась англомовна редакція сайту. Відтоді у виданні зʼявилось ще 22 підрозділи різними мовами. У 2005 році зʼявилася українська версія. The Epoch Times пише, що воно «найбільше видання у світі» — медіа відкрило регіональні редакції у 35 країнах і випускає друкований щотижневик десятьма мовами тиражем близько 1,3 мільйона.

Щоб збільшити трафік, керівництво зобовʼязало журналістів публікувати щонайменше пʼять вірусних текстів щодня. The Epoch Times загалом зловживає клікбейтом і поширює вірусні відео, набиваючи собі підписників.

Напередодні президентських виборів у США у 2016 році редакція The Epoch Times помітила, що новини про Дональда Трампа набирають багато переглядів. До того ж у передвиборчій кампанії він обіцяв почати торгову війну проти Китаю. Працівники з фейкових акаунтів американців поширювали протрампівські тексти в різних спільнотах. Завдяки піару Трампа у 2017 році The ​​Epoch Times заробила на переглядах і рекламі приблизно $8,1 мільйона.

Після перемоги Трампа на виборах видання найняло політичного стратега Брендана Штайнгаузера, щоб він зробив його популярним серед консерваторів. The Epoch Time хотіло підвищити свій авторитет у Білому домі, щоб адміністрація Трампа дізналась про переслідування членів Фалунь Дафа і захистила їх.

За даними NBC, із січня до серпня 2019 року The ​​Epoch Times витратило понад $1,5 мільйона на майже одинадцять тисяч протрампівських рекламних оголошень. Дональд Трамп поширював матеріали The ​​Epoch Times на своїй сторінці у Facebook щонайменше шість разів. Кілька статей для видання написали члени команди Трампа.

З 2018 року Facebook блокує сторінки, повʼязані з The ​​Epoch Times. Після цього видання почало розвивати YouTube і за перший рік витратило понад $1,8 мільйона на рекламу.

Контент The Epoch Times — теорії змов, антисемітизм, російська пропаганда

Редактор The Epoch Times Джон Нанія разом із радіомережею Sound of Hope створив сайт America Daily. Вони публікували виступи різних антивакцинаторів, звинувачували Білла Гейтса в тому, що він «керує пандемією COVID-19», і писали, що «єврейський натовп» контролює світ. The Epoch Times заявляло, що не повʼязане з America Daily, хоча видання закріпило рекламу Фалунь Дафа на своїй Facebook-сторінці.

Під час пандемії коронавірусу The Epoch Times поширювала чутки, що вакцина від COVID-19 вбила 17 мільйонів людей, змінює ДНК і викликає проблеми з вагітністю та фертильністю. Новини видання неодноразово спростовувала мережа вчених Science Feedback.

«Документальний» фільм The Epoch Times і NTD про коронавірус набрав на YouTube понад 4,6 мільйона переглядів. У фільмі ведучий припускає, що Комуністична партія Китаю довгий час приховувала появу COVID-19, а «відомі дані та факти» коментує антиваксерка Джуді Міковітс.

Кадри з «документального» фільму The Epoch Times про коронавірус. YouTube

Видання підтримують і публічні політики, наприклад, кандидат у президенти 2024 року Роберт Кеннеді — молодший. Він заявляє, що читає The Epoch Times щодня і довіряє новинам видання. З 2020 року The Epoch Times постійно отримує великі пожертви й гранти від консерваторів і прихильників теорії змов.

Висловлюється видання і про російську агресію в Україні. Переважно — із симпатією до росії. Німецька й американська редакція видання пишуть, що «регіональний конфлікт» в Україні може перерости у війну НАТО з росією через українські атаки дронами по російських нафтопереробних заводах. Також видання публікує фейки, про «приховані мільйони Зеленського» і стверджує, що США допомогли Україні здійснити державний переворот у 2014 році та нібито спровокували росію на повномасштабне вторгнення. Є там й історичні матеріали. Наприклад, про те, як Микита Хрущов «подарував Україні Крим», де автор уточнює, що півострів — «символічний дім російської душі».

Журналісти запрошують проросійських політиків і діячів, як-от Олександра фон Бісмарка, який веде власне шоу на Russia Today. The Epoch Times також робило переказ розмови колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера з журналістом Berliner Zeitung.

Російська редакція The Epoch Times називає повномасштабне вторгнення «спеціальною військовою операцією» і пише про «американські біолабораторії в Україні».

У 2015 році The Epoch Times писало, що «влада України танцює під дудку Пекіну». А 24 лютого 2022 року нагадувало, як покращились торгові відносини Китаю та України, особливо після візиту Віктора Януковича до Китаю у 2013 році.

Українська версія The Epoch Times суттєво відрізняється — на ній немає ані російської пропаганди, ані перекладів антиукраїнських статей з інших версій. Українська редакція The Epoch Times не відповідає за контактним номером, який зазначено на сайті. «Бабель» намагався поговорити з головною редакторкою видання Марією Кононенко, але вона поки що не відповіла на запити.

The Epoch Times намагається залучити нових читачів до Фалунь Дафа

Імовірно, головна мета The Epoch Times — привернути увагу нових читачів завдяки популярним і провокативним темам, щоб залучити їх до Фалунь Дафа. А консерватори в різних країнах стають їхніми природними союзниками через погляди самого Лі Хунджі. The Epoch Times відверто не хвалить росію і путіна, а також не висвітлює дружбу росії та КНР. У самій рф Фалунь Дафа — «небажана організація», членів якої періодично переслідують і затримують. Однак The Epoch Times все одно регулярно «підбирає» теорії змов за російськими пропагандистами, щоб інтегрувати їх у свій контент.

Але головне — вербування нових членів. У рубриці «Як стати щасливим» постійно зʼявляються тексти про користь медитації та духовних практик, а на сайті закріпили останню програмну статтю Лі Хунджі. У ній «Вчитель Лі» пояснює, що «небезпека крок за кроком наближається до людей» і світ вже у стадії «руйнації». І коли він «повністю розпадеться», на небеса потраплять лише ті, хто «вдосконалювався за праведними принципами Фалунь Дафа».

Рубрика «Як стати щасливим» українського підрозділу сайту. The Epoch Times / «Бабель»

Щодня на The Epoch Times зʼявляється принаймні одна новина про злочини Комуністичної партії Китаю. Видання навіть має про це спеціальні рубрики, наприклад, «Темні джерела комунізму».

На YouTube у The Epoch Times 575 тисяч підписників, в Instagram — 355 тисяч, в X — 797 тисяч. Англійську версію сайту щомісяця читають десь 10 мільйонів унікальних користувачів, німецьку — приблизно 673 тисячі, українську — майже 184 тисячі, російську — 70 тисяч.

У видання немає офіційної сторінки у Facebook. У травні 2024 Meta заблокувала чергову сторінку медіа — The Epoch Times London. Її створили в жовтні 2023 року, щоб рекламувати ролики та матеріали, які заперечують науку. Наприклад, про те, що глобального потепління не існує, а вуглекислий газ насправді корисний для навколишнього середовища.

Ми, звісно, не Лі Хунджі, але знаємо, що підтримувати «Бабель» — це «вищий рівень»:🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]