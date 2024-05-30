Китайський «духовний рух» Фалунь Дафа вже чверть століття воює з владою КНР. І водночас підтримує Трампа та поширює російську пропаганду про Україну. Як так?

Звідки зʼявився рух Фалунь Дафа

Лі Хунджі заснував Фалунь Дафа в 1992 році в провінції Цзілінь. Він зареєстрував свої практики як нову форму оздоровчого мистецтва цігун. Хунджі пропагував «Істину, Доброту і Терпіння», які його послідовники опановували через медитації та різні вправи.

Спершу китайський уряд підтримував Фалунь Дафа. Як пише сам Лі Хунджі, уряд нагородив його «Сертифікатом майстра цігун» у 1992 році, а за два роки — «Сертифікатом старшого майстра цігун». Рух Фалунь Дафа неодноразово нагороджували різними відзнаками та називали «асоціацією, яка розвиває китайський скарб цігун». Уряд не тільки дозволив Хунджі викладати в усьому Китаї, але й запрошував його за кордон — у 1995 році «Вчитель Лі» виступав у посольстві Китаю в Парижі.

Члени Фалунь Дафа займаються практиками Лі Хунджі на площі в Гуанджоу, середина 1990-х. Wikimedia

У 1996 році Фалунь Дафа відокремилась від Державної асоціації цігун — Хунджі відмовився підкорятися Комуністичній партії та залучати до неї послідовників руху, хоча на цьому наполягала асоціація. Після цього Хунджі просував Фалунь Дафа через сайти про медитацію і волонтерів по всьому Китаю. У 1999 році Фалуньгун практикували мільйони людей — журналісти нарахували близько 70 мільйонів послідовників, а сам Хунджі писав, що понад 80 мільйонів людей займаються за його системою щодня.

У 1999 році китайський уряд заборонив Фалунь Дафа. Імовірно, через його впливовість — за даними Freedom House тоді послідовників Хунджі було більше, ніж членів Комуністичної партії Китаю. До того ж Фалунь Дафа була другою за чисельністю релігійною течією в Китаї.

У квітні 1999 року майже десять тисяч послідовників Фалунь Дафа вийшли на протест біля урядового кварталу Пекіну Чжуннаньхай. Вони вимагали припинити арешти членів руху і дозволити їм знову збиратися на практики. Після мітингу репресії посилились — уряд створив «Офіс 610», який заарештував тисячі членів руху і кількох їхніх духовних лідерів.

Китайська поліція заарештовує членів вже забороненого руху Фалунь Дафа в Тяньаньмені, листопад 1999 року. Getty Images / «Бабель»

Доповідачі ООН задокументували, що уряд відправляв затриманих до вʼязниць і трудових таборів, де їх катували та ґвалтували. У деяких загиблих вилучали органи на продаж. За даними правозахисних організацій, тисячі послідовників Фалунь Дафа загинули, деякі виїхали за кордон.

Новою базою Лі Хунджі стали США

Dragon Springs — закритий комплекс неподалік гір Шавангунк у північній частині штату Нью-Йорк. У 2000 році члени Фалунь Дафа побудували там храми, школи, житлові квартали й академію мистецтв. Відтоді вони розширюють територію і добудовують нові корпуси. Комплекс огороджений парканом, його патрулюють охоронці. Мешканці сусідніх сіл розповідали, що бачили у них зброю.

Так виглядає комплекс Dragon Springs із супутника. X (Twitter) / «Бабель»

За словами колишніх мешканців Dragon Springs, Хунджі жорстоко контролює поселення — він обмежив доступ до інтернету і заборонив більшість ліків. «Вчитель Лі» також впливає на особисте життя прихильників і змушує їх ходити на заплановані побачення. Колишня мешканка комплексу Тайгер Хуанг розповіла, що її виселили через те, що вона відмовилась від призначених зустрічей та мала стосунки не з членом поселення.

В інтерв’ю різним виданням Хунджі говорив, що стурбований тим, як промисловість забруднює атмосферу і воду. Однак тільки у 2019 році заходився будувати в Dragon Springs станцію для очищення стічних вод. У 2022 році екоактивісти NYEnvironcom подали позов проти Dragon Springs через те, що вони порушують закон про чисту воду і скидають фекалії в річки Бейшер Кілл і Неверсінк. Судовий процес досі триває.

Що Лі Хунджі розповідає своїм послідовникам

Члени Фалунь Дафа не тільки «виходять на шлях спасіння завдяки духовним практикам», але й вірять у різні теорії змов, про які розповідає Лі Хунджі у своїх промовах.

Наприклад, Лі Хунджі вважає, що:

Люди можуть левітувати після того, як досягнуть «вищого рівня». Наприклад, американський ілюзіоніст Девід Копперфілд.

Еволюції тварин і людей не існує.

На небо зможуть потрапити лише ті, хто практикує Фалунь Дафа.

Людям різних рас не можна мати спільних дітей.

«Геї демонічні за своєю природою», а «всі стихійні лиха, які сталися останнім часом, спрямовані проти корупціонерів і геїв»

Людські тіла призначені для відшкодування карми й повинні мати хвороби. Тому послідовники Лі Хунджі часто відмовляються від лікування.

Наука — це «базова лінія людських знань», а практики Фалунь Дафа — «вищий рівень, який охоплює всі знання від Всесвіту до людського суспільства».

А ще — інопланетяни існують! В інтерв’ю Time Лі Хунджі казав, що інопланетяни «зіпсували людство у XXI сторіччі», бо «навчили людей сучасної науки» і передали їм «компʼютери та літаки». Вони прилетіли з різних планет або навіть «з інших із вимірів, які люди ще не виявили». А їхня кінцева мета — клонувати «найдосконаліше у Всесвіті людське тіло» і вселитись у нього «замість людської душі». Пізніше Хунджі виправдовувався тим, що насправді говорив «стародавніми буддистськими метафорами».

Лі Хунджі заснував власні медіа, щоб популяризувати своє вчення

У 2000 році Хунджі створив онлайн-медіа The Epoch Times і телеканал New Tang Dynasty TV (NTD). Журналістами стали послідовники Фалунь Дафа, вони висвітлювали актуальні події, просували вчення руху, розповідали про злочини Комуністичної партії Китаю. У 2004 році відкрилась англомовна редакція сайту. Відтоді у виданні зʼявилось ще 22 підрозділи різними мовами. У 2005 році зʼявилася українська версія. The Epoch Times пише, що воно «найбільше видання у світі» — медіа відкрило регіональні редакції у 35 країнах і випускає друкований щотижневик десятьма мовами тиражем близько 1,3 мільйона.

Головна сторінка англомовної версії The Epoch Times — новини про Трампа, про ризик епілепсії через вакцину проти коронавірусу і про утиски китайського уряду, який засудив 14 дисидентів. The Epoch Times / «Бабель»

Колишні співробітники The Epoch Times кажуть, що Лі Хунджі контролює роботу видання. Щоб обговорити важливі рішення, головні редактори підрозділів приїжджали до нього у Dragon Springs. Згодом The Epoch Times заявила, що «таких зустрічей не було». Кілька репортерів видання кажуть, що їх змушувати критикувати політиків, яких організація вважала «мʼякими щодо Китаю і ворожими до Фалунь Дафа». Наприклад, колишнього члена міської ради Нью-Йорка Джона Лю.

Вони також популяризують виступи танцівниць Shen Yun. Це ще один спосіб просувати вчення Фалунь Дафа. У репортажі New Yorker з виступу журналістка розповідає, що актори не тільки танцювали, але й співали пісні про «рух Фалунь Дафа, смертоносні ідеї атеїзму й еволюції та Творця, який врятував людство і створив світ заново».