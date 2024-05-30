Китайський «духовний рух» Фалунь Дафа вже чверть століття воює з владою КНР. І водночас підтримує Трампа та поширює російську пропаганду про Україну. Як так?

Звідки зʼявився рух Фалунь Дафа
Лі Хунджі заснував Фалунь Дафа в 1992 році в провінції Цзілінь. Він зареєстрував свої практики як нову форму оздоровчого мистецтва цігун. Хунджі пропагував «Істину, Доброту і Терпіння», які його послідовники опановували через медитації та різні вправи.
Спершу китайський уряд підтримував Фалунь Дафа. Як пише сам Лі Хунджі, уряд нагородив його «Сертифікатом майстра цігун» у 1992 році, а за два роки — «Сертифікатом старшого майстра цігун». Рух Фалунь Дафа неодноразово нагороджували різними відзнаками та називали «асоціацією, яка розвиває китайський скарб цігун». Уряд не тільки дозволив Хунджі викладати в усьому Китаї, але й запрошував його за кордон — у 1995 році «Вчитель Лі» виступав у посольстві Китаю в Парижі.
У 1996 році Фалунь Дафа відокремилась від Державної асоціації цігун — Хунджі відмовився підкорятися Комуністичній партії та залучати до неї послідовників руху, хоча на цьому наполягала асоціація. Після цього Хунджі просував Фалунь Дафа через сайти про медитацію і волонтерів по всьому Китаю. У 1999 році Фалуньгун практикували мільйони людей — журналісти нарахували близько 70 мільйонів послідовників, а сам Хунджі писав, що понад 80 мільйонів людей займаються за його системою щодня.
У 1999 році китайський уряд заборонив Фалунь Дафа. Імовірно, через його впливовість — за даними Freedom House тоді послідовників Хунджі було більше, ніж членів Комуністичної партії Китаю. До того ж Фалунь Дафа була другою за чисельністю релігійною течією в Китаї.
У квітні 1999 року майже десять тисяч послідовників Фалунь Дафа вийшли на протест біля урядового кварталу Пекіну Чжуннаньхай. Вони вимагали припинити арешти членів руху і дозволити їм знову збиратися на практики. Після мітингу репресії посилились — уряд створив «Офіс 610», який заарештував тисячі членів руху і кількох їхніх духовних лідерів.
Доповідачі ООН задокументували, що уряд відправляв затриманих до вʼязниць і трудових таборів, де їх катували та ґвалтували. У деяких загиблих вилучали органи на продаж. За даними правозахисних організацій, тисячі послідовників Фалунь Дафа загинули, деякі виїхали за кордон.
Новою базою Лі Хунджі стали США
Dragon Springs — закритий комплекс неподалік гір Шавангунк у північній частині штату Нью-Йорк. У 2000 році члени Фалунь Дафа побудували там храми, школи, житлові квартали й академію мистецтв. Відтоді вони розширюють територію і добудовують нові корпуси. Комплекс огороджений парканом, його патрулюють охоронці. Мешканці сусідніх сіл розповідали, що бачили у них зброю.
За словами колишніх мешканців Dragon Springs, Хунджі жорстоко контролює поселення — він обмежив доступ до інтернету і заборонив більшість ліків. «Вчитель Лі» також впливає на особисте життя прихильників і змушує їх ходити на заплановані побачення. Колишня мешканка комплексу Тайгер Хуанг розповіла, що її виселили через те, що вона відмовилась від призначених зустрічей та мала стосунки не з членом поселення.
В інтерв’ю різним виданням Хунджі говорив, що стурбований тим, як промисловість забруднює атмосферу і воду. Однак тільки у 2019 році заходився будувати в Dragon Springs станцію для очищення стічних вод. У 2022 році екоактивісти NYEnvironcom подали позов проти Dragon Springs через те, що вони порушують закон про чисту воду і скидають фекалії в річки Бейшер Кілл і Неверсінк. Судовий процес досі триває.
Що Лі Хунджі розповідає своїм послідовникам
Члени Фалунь Дафа не тільки «виходять на шлях спасіння завдяки духовним практикам», але й вірять у різні теорії змов, про які розповідає Лі Хунджі у своїх промовах.
Наприклад, Лі Хунджі вважає, що:
- Люди можуть левітувати після того, як досягнуть «вищого рівня». Наприклад, американський ілюзіоніст Девід Копперфілд.
- Еволюції тварин і людей не існує.
- На небо зможуть потрапити лише ті, хто практикує Фалунь Дафа.
- Людям різних рас не можна мати спільних дітей.
- «Геї демонічні за своєю природою», а «всі стихійні лиха, які сталися останнім часом, спрямовані проти корупціонерів і геїв»
- Людські тіла призначені для відшкодування карми й повинні мати хвороби. Тому послідовники Лі Хунджі часто відмовляються від лікування.
- Наука — це «базова лінія людських знань», а практики Фалунь Дафа — «вищий рівень, який охоплює всі знання від Всесвіту до людського суспільства».
А ще — інопланетяни існують! В інтерв’ю Time Лі Хунджі казав, що інопланетяни «зіпсували людство у XXI сторіччі», бо «навчили людей сучасної науки» і передали їм «компʼютери та літаки». Вони прилетіли з різних планет або навіть «з інших із вимірів, які люди ще не виявили». А їхня кінцева мета — клонувати «найдосконаліше у Всесвіті людське тіло» і вселитись у нього «замість людської душі». Пізніше Хунджі виправдовувався тим, що насправді говорив «стародавніми буддистськими метафорами».
Лі Хунджі заснував власні медіа, щоб популяризувати своє вчення
У 2000 році Хунджі створив онлайн-медіа The Epoch Times і телеканал New Tang Dynasty TV (NTD). Журналістами стали послідовники Фалунь Дафа, вони висвітлювали актуальні події, просували вчення руху, розповідали про злочини Комуністичної партії Китаю. У 2004 році відкрилась англомовна редакція сайту. Відтоді у виданні зʼявилось ще 22 підрозділи різними мовами. У 2005 році зʼявилася українська версія. The Epoch Times пише, що воно «найбільше видання у світі» — медіа відкрило регіональні редакції у 35 країнах і випускає друкований щотижневик десятьма мовами тиражем близько 1,3 мільйона.
Колишні співробітники The Epoch Times кажуть, що Лі Хунджі контролює роботу видання. Щоб обговорити важливі рішення, головні редактори підрозділів приїжджали до нього у Dragon Springs. Згодом The Epoch Times заявила, що «таких зустрічей не було». Кілька репортерів видання кажуть, що їх змушувати критикувати політиків, яких організація вважала «мʼякими щодо Китаю і ворожими до Фалунь Дафа». Наприклад, колишнього члена міської ради Нью-Йорка Джона Лю.
Вони також популяризують виступи танцівниць Shen Yun. Це ще один спосіб просувати вчення Фалунь Дафа. У репортажі New Yorker з виступу журналістка розповідає, що актори не тільки танцювали, але й співали пісні про «рух Фалунь Дафа, смертоносні ідеї атеїзму й еволюції та Творця, який врятував людство і створив світ заново».
Щоб збільшити трафік, керівництво зобовʼязало журналістів публікувати щонайменше пʼять вірусних текстів щодня. The Epoch Times загалом зловживає клікбейтом і поширює вірусні відео, набиваючи собі підписників.
Напередодні президентських виборів у США у 2016 році редакція The Epoch Times помітила, що новини про Дональда Трампа набирають багато переглядів. До того ж у передвиборчій кампанії він обіцяв почати торгову війну проти Китаю. Працівники з фейкових акаунтів американців поширювали протрампівські тексти в різних спільнотах. Завдяки піару Трампа у 2017 році The Epoch Times заробила на переглядах і рекламі приблизно $8,1 мільйона.
Після перемоги Трампа на виборах видання найняло політичного стратега Брендана Штайнгаузера, щоб він зробив його популярним серед консерваторів. The Epoch Time хотіло підвищити свій авторитет у Білому домі, щоб адміністрація Трампа дізналась про переслідування членів Фалунь Дафа і захистила їх.
За даними NBC, із січня до серпня 2019 року The Epoch Times витратило понад $1,5 мільйона на майже одинадцять тисяч протрампівських рекламних оголошень. Дональд Трамп поширював матеріали The Epoch Times на своїй сторінці у Facebook щонайменше шість разів. Кілька статей для видання написали члени команди Трампа.
З 2018 року Facebook блокує сторінки, повʼязані з The Epoch Times. Після цього видання почало розвивати YouTube і за перший рік витратило понад $1,8 мільйона на рекламу.
Контент The Epoch Times — теорії змов, антисемітизм, російська пропаганда
Редактор The Epoch Times Джон Нанія разом із радіомережею Sound of Hope створив сайт America Daily. Вони публікували виступи різних антивакцинаторів, звинувачували Білла Гейтса в тому, що він «керує пандемією COVID-19», і писали, що «єврейський натовп» контролює світ. The Epoch Times заявляло, що не повʼязане з America Daily, хоча видання закріпило рекламу Фалунь Дафа на своїй Facebook-сторінці.
Під час пандемії коронавірусу The Epoch Times поширювала чутки, що вакцина від COVID-19 вбила 17 мільйонів людей, змінює ДНК і викликає проблеми з вагітністю та фертильністю. Новини видання неодноразово спростовувала мережа вчених Science Feedback.
«Документальний» фільм The Epoch Times і NTD про коронавірус набрав на YouTube понад 4,6 мільйона переглядів. У фільмі ведучий припускає, що Комуністична партія Китаю довгий час приховувала появу COVID-19, а «відомі дані та факти» коментує антиваксерка Джуді Міковітс.
Видання підтримують і публічні політики, наприклад, кандидат у президенти 2024 року Роберт Кеннеді — молодший. Він заявляє, що читає The Epoch Times щодня і довіряє новинам видання. З 2020 року The Epoch Times постійно отримує великі пожертви й гранти від консерваторів і прихильників теорії змов.
Висловлюється видання і про російську агресію в Україні. Переважно — із симпатією до росії. Німецька й американська редакція видання пишуть, що «регіональний конфлікт» в Україні може перерости у війну НАТО з росією через українські атаки дронами по російських нафтопереробних заводах. Також видання публікує фейки, про «приховані мільйони Зеленського» і стверджує, що США допомогли Україні здійснити державний переворот у 2014 році та нібито спровокували росію на повномасштабне вторгнення. Є там й історичні матеріали. Наприклад, про те, як Микита Хрущов «подарував Україні Крим», де автор уточнює, що півострів — «символічний дім російської душі».
Журналісти запрошують проросійських політиків і діячів, як-от Олександра фон Бісмарка, який веде власне шоу на Russia Today. The Epoch Times також робило переказ розмови колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера з журналістом Berliner Zeitung.
Російська редакція The Epoch Times називає повномасштабне вторгнення «спеціальною військовою операцією» і пише про «американські біолабораторії в Україні».
У 2015 році The Epoch Times писало, що «влада України танцює під дудку Пекіну». А 24 лютого 2022 року нагадувало, як покращились торгові відносини Китаю та України, особливо після візиту Віктора Януковича до Китаю у 2013 році.
Українська версія The Epoch Times суттєво відрізняється — на ній немає ані російської пропаганди, ані перекладів антиукраїнських статей з інших версій. Українська редакція The Epoch Times не відповідає за контактним номером, який зазначено на сайті. «Бабель» намагався поговорити з головною редакторкою видання Марією Кононенко, але вона поки що не відповіла на запити.
The Epoch Times намагається залучити нових читачів до Фалунь Дафа
Імовірно, головна мета The Epoch Times — привернути увагу нових читачів завдяки популярним і провокативним темам, щоб залучити їх до Фалунь Дафа. А консерватори в різних країнах стають їхніми природними союзниками через погляди самого Лі Хунджі. The Epoch Times відверто не хвалить росію і путіна, а також не висвітлює дружбу росії та КНР. У самій рф Фалунь Дафа — «небажана організація», членів якої періодично переслідують і затримують. Однак The Epoch Times все одно регулярно «підбирає» теорії змов за російськими пропагандистами, щоб інтегрувати їх у свій контент.
Але головне — вербування нових членів. У рубриці «Як стати щасливим» постійно зʼявляються тексти про користь медитації та духовних практик, а на сайті закріпили останню програмну статтю Лі Хунджі. У ній «Вчитель Лі» пояснює, що «небезпека крок за кроком наближається до людей» і світ вже у стадії «руйнації». І коли він «повністю розпадеться», на небеса потраплять лише ті, хто «вдосконалювався за праведними принципами Фалунь Дафа».
Щодня на The Epoch Times зʼявляється принаймні одна новина про злочини Комуністичної партії Китаю. Видання навіть має про це спеціальні рубрики, наприклад, «Темні джерела комунізму».
На YouTube у The Epoch Times 575 тисяч підписників, в Instagram — 355 тисяч, в X — 797 тисяч. Англійську версію сайту щомісяця читають десь 10 мільйонів унікальних користувачів, німецьку — приблизно 673 тисячі, українську — майже 184 тисячі, російську — 70 тисяч.
У видання немає офіційної сторінки у Facebook. У травні 2024 Meta заблокувала чергову сторінку медіа — The Epoch Times London. Її створили в жовтні 2023 року, щоб рекламувати ролики та матеріали, які заперечують науку. Наприклад, про те, що глобального потепління не існує, а вуглекислий газ насправді корисний для навколишнього середовища.
Ми, звісно, не Лі Хунджі, але знаємо, що підтримувати «Бабель» — це «вищий рівень»:🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]