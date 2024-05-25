Що подивитися у вихідні. «Атлас» із Дженніфер Лопес у головній ролі, аніме про підпільні бої та документалка про те, як тренуються елітні спецслужби світу

Фантастичний фільм «Атлас»
Про що фільм. Дженніфер Лопес грає спецагентку Атлас. Коли вона була маленькою, її мати створила першого людиноподібного робота Харлана. Невдовзі він вийшов з-під контролю, захопив усі пристрої зі штучним інтелектом і розпочав війну проти людства. Вже доросла Атлас служить у глобальній військовій силі ICN, щоб знищити Харлана і його прибічників. Під час однієї операції на планеті GR-39 сили ICN потрапляють у засідку. Щоб вижити, Атлас вдягає екзокостюм ICN з голосовим ШІ-помічником Стівом. Спершу Атлас не довіряє Стіву, але згодом розуміє — перемогти Харлана вийде лише у співпраці з ним.
Що кажуть критики. Guardian каже, що діалоги банальні, але екшн-сцени яскраві. Variety пише, що персонажі клішовані, а фільм передбачуваний і затягнутий.
Ситком «Шини»
Про що серіал. Два брати — менеджер-невдаха Вілл і кумедний нероба Шейн — намагаються втримати сімейну автомайстерню на плаву. Вони впроваджують декілька безглуздих ідей. Наприклад, пропонують великі знижки на шини, та коли клієнт погоджується — в рази підвищують вартість всіх інших послуг. Брати поступово відроджують бізнес, хоча постійно потрапляють у халепу.
Що кажуть критики. Оглядачу The Hollywood Reporter сподобалися кумедні взаємини головних героїв. Variety пише, що ситком вийшов примітивним, але місцями веселим.
Аніме-бойовик «Шлях самотнього вовка»
Про що серіал. Джузо Фудзімакі — професійний боєць з унікальним стилем бою. Останні сім років він переховується від поліції, що переслідує його за вбивство грабіжника. Організатор підпільних боїв шантажем змушує Джузо взяти участь у незаконному турнірі. Тепер Джузо доведеться не тільки перемогти численних супротивників, а й опанувати свою неконтрольовану лють.
Що кажуть критики. Оглядачу Ready Steady Cut сподобалося таємниче минуле Джузо та інших персонажів. Але, на його думку, автори не завжди вдало переплітають сучасне і минуле, тому сюжет вийшов заплутаним.
Документалка «Найсуворіші спецслужби світу»
Про що серіал. Троє ветеранів — рейнджер армії США, британський спецпризначенець і «морський котик» військово-морських сил США — подорожують і тренуються разом з найелітнішими спецпідрозділами світу. У першому епізоді вони долучаються до королівських спецвійськ короля Абдалли II в Йорданії. Ветерани беруть участь у різних тренуваннях. Наприклад, виявляють терористів у будівлі, ліквідують викрадачів літака і захищають їхніх заручників, намагаються перехопити повстанців, що тікають через заплутану систему тунелів.
Що кажуть критики. Decider пише, що шоу цікаве, але приділяє занадто багато уваги ведучим, а не офіцерам підрозділів.
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