Україна готова до Євросоюзу, а особисто ви? Пам’ятаєте, хто із сусідів уже в ЄС? Раду Європи з Європейською радою не плутаєте? А якщо перевіримо? Євротест «Бабеля»

Україна виконала всі вимоги щодо члентва в ЄС, тож уже в червні 2024 року можуть розпочатись переговори про вступ до Євросоюзу. А памʼятаєте, з чого починався ЄС? Як виглядає його прапор? Хто з його членів досі не перейшов на євро? Як Україна просувалась до членства в Євросоюзі? Перевірте свої знання в тесті «Бабеля» й Офісу віцепремʼєр-мінстра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. А ще приходьте відсвяткувати День Європи на #РазомДіємо Фест у суботу, 25 травня, до «Мистецького арсеналу» в Києві.