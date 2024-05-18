Що подивитися у вихідні. Третій сезон «Бріджертонів», історична драма «Дядько Самсик» із зіркою фільму «Паразити» та байопік «Велика сигара» про втечу зі США завдяки зйомкам фіктивного фільму

Костюмована драма «Бріджертони» — третій сезон

Про що серіал. Новий сезон серіалу про епоху Регентства «Бріджертони» розповідає про взаємини між Пенелопою Фезерінгтон і Коліном Бріджертоном. Пенелопа зрікається своїх почуттів до Коліна та починає шукати гідного чоловіка для заміжжя. Після кількох невдалих спроб Колін пропонує дівчині допомогу і навчає, як підкорити джентльмена. Завдяки його порадам у неї зʼявляються кілька прихильників. Та Колін, побачивши Пенелопу поруч з іншими, розуміє, що вона може бути для нього чимось більшим, ніж подругою.

Bridgerton / Netflix / шоуранер — Кріс Ван Дусен / у головних ролях — Нікола Кохлан, Люк Ньютон, Аджоа Андо, Джулі Ендрюс, Лоррейн Ешборн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що новий сезон такий же яскравий і жвавий, як попередні. Оглядачка NPR каже, що найбільше захоплюється Пенелопою і тим, як Нікола Кохлан зіграла її.

Історична драма «Дядько Самсик»

Про що серіал. На початку 1960-х років Південна Корея потерпає від масового голоду та розрухи після Корейської війни. Амбітний політик Кім Сан прагне перетворити Корею на індустріальну країну, щоб побороти злидні. Він звертається по допомогу до впливового бізнесмена Пак Ду Чіла, відомого як Дядько Самсик — той, хто захищає бідних і допомагає їм. Утворивши альянс, герої намагаються змінити консервативну систему, щоб забезпечити Південній Кореї успішне майбутнє. Дядька Самсика грає Сон Кан Хо — зірка південнокорейського фільму «Паразити», який отримав «Оскара» у 2020 році.

Samsiki Samchon / Hulu / шоуранер — Шін Єн Шік / у головних ролях — Сон Кан Хо, Бьон Йо-хан, Цзінь Кі-джу / тривалість — 16 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Оглядачу Decider сподобалось спостерігати за дуетом Кім Сана і Пак Ду Чіла.

Вестерн «За межами» — другий сезон

Про що серіал. Родина Ебботів не одне десятиліття володіє ранчо у штаті Вайомінг. Але самозваний пророк з місцевої церкви Вейн Тіллерсон хоче його відібрати. Він вважає, що десь на ранчо заховано таємничий мінерал. Ситуація погіршується, коли на пасовищі Ебботів зʼявляється величезна діра. Виявляється, що це портал у минуле або майбутнє — діра сама «вирішує», в який час відправити мандрівника. У боротьбі за ранчо герої кілька разів використовують портал і суттєво змінюють реальність.

Outer Range / Amazon Prime / шоуранер — Браян Воткінс / у головних ролях — Джош Бролін, Тамара Подемскі, Імоджен Путс / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що другий сезон вийшов кращим за перший. Оглядач The Daily Beast навпаки вважає, що актори почали грати посередньо.

Байопік «Велика сигара»

Про що серіал. Автори серіалу розповідають про один з найцікавіших епізодів життя засновника партії «Чорні пантери» Г’юї Ньютона. У 1974 році його звинуватили в убивстві 17-річної жертви сексуальної експлуатації. Через брак доказів з нього спочатку зняли підозру, але згодом знову затримали. Сплативши заставу, Ньютон вирішив тікати зі США до Куби. По допомогу він звернувся до продюсера Берта Шнайдера. Щоб обдурити ФБР, вони влаштували зйомки неіснуючого фільму «Велика сигара».

The Big Cigar / Apple TV+ / шоуранери — Джим Хект, Джанін Шерман Барруа / у головних ролях — Андре Голланд, Алессандро Нівола, Тіффані Бун / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 44% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що автори занадто зосередились на продюсері та його роботі над фільмом, тому не створили якісний портрет Ньютона. Оглядач Variety теж пише, що біографія Ньютона не висвітлена належним чином. Але йому все одно сподобались зіркова акторська гра, продуманий сценарій та доречний музичний супровід.

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