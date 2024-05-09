AstraZeneca визнала, що її вакцина від коронавірусу спричиняє тромбоз. Антивакцинатори мали рацію? Ні, все складніше і не так страшно. Пройдемось по фактах

Вакцина від AstraZeneca спричинює тромбоз?

Так, спричинює, але украй рідко. На старті вакцинації, 4 січня 2021 року, компанія не повідомляла про такий побічний ефект. Лише 7 квітня 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про ризик тромбозу офіційно. Вже тоді мова йшла про 169 випадків серцево-судинних захворювань та 53 випадки тромбозу в ЄС та Великій Британії. Найчастіше тромбоз виникав упродовж двох тижнів після вакцинації. Тоді ж EMA повідомила про 18 смертельних випадків.

Загалом на той момент на тій самій території вакциною прищепилися вже близько 34 мільйонів людей. EMA не стала від неї відмовлятися — імовірність тромбозу була надто незначною.

Але у 2021 році компанія AstraZeneca цього не визнавала?

Визнавала, просто не коментувала це в медіа. Офіційна заява для європейських медиків від 13 квітня 2021 року, яка підтверджувала можливість такої побічної реакції, була спільною — від EMA та AstraZeneca.

Йшлося про той самий побічний ефект, що й у судових документах 2024 року — тромбоз із синдромом тромбоцитопенії. У тій заяві компанія зазначила, що конкретний механізм побічної реакції поки невідомий, але закликала лікарів попереджати усіх пацієнтів з симптомами чи ознаками тромбоемболії або тромбоцитопенії про можливі ризики.

Цікаво, що у документах 2024 року AstraZeneca каже, що «причинно-наслідковий звʼязок у кожному окремому випадку буде предметом експертизи». Хоча версія механізму, як саме їхня вакцина призводить до тромбозу, вже є — її висунула команда британських і американських дослідників ще в грудні 2021 року. Ймовірно, організм плутає власний білок з аденовірусом і починає його атакувати, що призводить до утворення кровʼяних згустків.

Якщо це так, то вакцини, виготовлені за іншими технологіями, не мають спричиняти тромбозу, бо проблема саме в конкретній технології, яку використала AstraZeneca. Також, ймовірно, це означає, що такий побічний ефект має статися невдовзі після вакцинації — тромбоз через вакцину не може виникнути через роки. Але ця версія загалом ще потребує перевірки та досліджень — стверджувати щось однозначно зарано.

Тобто компенсацій за такі побічні реакції не буде?

Важко сказати, це вирішать суди. Одним із головних ініціаторів колективного позову до AstraZeneca в Британії був 44-річний Гарет Ів. Він зізнався журналістам, що у багатьох позивачів, зокрема і в нього самого, шансів на компенсацію вже немає. Його дружина Ліза Шоу померла в травні 2021 року від тромбозу після вакцинації, їй було 44 роки. Ліза була журналісткою BBC та популярною радіоведучою, тому саме її чоловік Гарет став публічним обличчям позову, до якого долучилися ще 75 позивачів.

Проблема виявилася саме в повідомленні EMA від 7 квітня 2021 року — адвокати постраждалих вирішили, що випадки побічних ефектів вакцини, які виникли після цього, варто виключити з позову, бо офіційне попередження про ризики на той момент вже було. У всіх інших шанси на компенсацію все ще є.

Журналістам Daily Mail Гарет Ів розповів, що загалом не проти вакцин і сам вакцинувався вже після смерті Лізи, через що в соцмережах його атакують антивакцинатори. Він навіть визнає, що вакцини від коронавірусу врятували багато життів. Але не розуміє, чому британський уряд та AstraZeneca не можуть виплатити постраждалим хоч якісь компенсації, якщо цей побічний ефект дійсно зустрічається рідко.

А які небезпечні побічні реакції від вакцин проти коронавірусу ще бувають?

На всі вакцини можлива алергічна реакція. Звіт EMA, який підсумував різні дослідження в серпні 2022 року, каже, що вона може виникнути в однієї людини на 250—400 тисяч вакцинованих, залежно від того, про яку саме вакцину мова.

Ще одна серйозна проблема — міокардит, перикардит та інші запалення серця. Їх можуть спричинити переважно мРНК-вакцини від Moderna та Pfizer-BioNTech. Дослідження групи вчених, опубліковане в вересні 2022 року, показало, що ймовірність запалення — 0,007%. І стається воно в період до 28 днів з моменту щеплення.

Усі інші побічні реакції здебільшого незначні — біль у мʼязах та суглобах, загальна слабкість, свербіж, запалення на місці уколу і таке інше.

Ну тобто вакцини небезпечні?

Як і будь-які інші медичні препарати. Наприклад, у найтяжчий період пандемії 2020—2021 років найпопулярнішим знеболювальним в Україні був ібупрофен. І якщо почитати його інструкцію, виявиться, що він має понад сотню різних побічних реакцій — від панкреатиту й галюцинацій до алопеції та інсульту. Але такі побічки — велика рідкість, тому Міністерство охорони здоровʼя реєструє препарати з ібупрофеном і дозволяє продавати їх без рецепта.

Загалом у світі на початок травня 2024 року різними вакцинами від коронавірусу хоч раз прищепилися вже понад 5,6 млрд людей — 70% населення планети. Якби серйозні побічні реакції були масовими, за масштабами це була б нова «пандемія», а суди по всьому світі потонули б у позовах.

Але ж навіть якщо постраждалих небагато, їм треба виплачувати компенсації.

Різні країни регулюють це по-різному. Наприклад, у Великій Британії є спеціальна програма Vaccine Damage Payment, яка передбачає, що постраждалі від побічних ефектів вакцин можуть отримати £120 тисяч. Не в судовому порядку — цивільний позов проти виробника можна подавати окремо. Але щоб отримати ці гроші, треба чітко довести звʼязок між щепленням та проблемами зі здоровʼям. Також є чіткі критерії серйозної шкоди для здоровʼя. Це важко, але реально — в червні 2022 року британка Віккі Спіт отримала виплату за смерть свого чоловіка внаслідок щеплення від коронавірусу. Щоправда, це зайняло у неї цілий рік.

А чи не може так бути, що вакцини виявилися небезпечніші за сам коронавірус?

Навряд. Наприклад, ризик запалень серця вчені оцінюють у 0,007%. І тут не йде мова про смерть, з 2 861 випадку міокардиту, які потрапили у дослідження, померли 345 людей. А от смертність від ковіду в розпал пандемії — на той самий квітень 2021 року — американські лікарі оцінювали від 0,015% до 17%, залежно від віку.

До речі, те саме дослідження показало, що ризик міокардиту внаслідок власне ковіду вищий, ніж унаслідок вакцинації від нього.

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