Що подивитися у вихідні. Ромком «Думка про тебе» з Енн Гетевей, шпигунський трилер «Завіса» та документалка «Конкурсант» про жертву жорстокого японського реаліті-шоу

Романтична комедія «Думка про тебе»

Про що фільм. Енн Гетевей грає 40-річну мати-одиначку Сорен, яка керує популярною картинною галереєю в Лос-Анджелесі. Колишній чоловік Сорен Деніел пообіцяв відвести їхню 16-річну доньку Іззі з подругами на концерт популярного бойз-бенду August Moon. В останній момент Деніел скасовує плани через «надзвичайну ситуацію на роботі», тому Сорен доводиться його підмінити. Перед концертом вона випадково знайомиться з вокалістом гурту — 24-річним Хейзом. Попри різницю у віці, вони закохуються, і тепер їм доведеться ретельно приховувати свій роман від журналістів і колег Сорен.

The Idea of You / Amazon Prime / режисер — Майкл Шоуолтер / у головних ролях — Енн Гетевей, Ніколас Голіцин, Елла Рубін / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що акторська гра Енн Гетевей створює особливий шарм, який робить фільм душевним. Оглядачці The New York Times сподобалося, що у фільмі порушують проблему подвійних стандартів — коли жінку засуджують за велику різницю у віці з партнером.

Трилер про шпигунів «Завіса»

Про що серіал. Декілька шпигунських агенцій з США, Англії та Франції намагаються запобігти теракту, який, ймовірно, організовують терористи з Близького Сходу. Головна героїня — британська агентка Імоджен Солтер. Її завдання — врятувати Аділу, жінку яку деякі шпигуни помилково підозрюють в організації змови. Імоджен доведеться не тільки допомогти Аділі, а й знешкодити справжнього організатора теракту.

The Veil / Hulu / шоуранер — Стівен Найт / у головних ролях — Елізабет Мосс, Джош Чарльз, Юмна Маруан / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 45% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Variety каже, що шоуранер вдало поєднав захопливі ножові бої та перестрілки, цікаві діалоги і чудовий гумор. Оглядач NPR вважає, що в цьому серіалі Елізабет Мосс зіграла свою найкращу роль.

Комедія «Пара на випускний»

Про що фільм. Найкращі подруги Джесс і Ханна змалку мріяли про ідеальний випускний вечір. Підготовка йшла за планом, але напередодні святкування вони розлучаються зі своїми парами на випускний. Тепер у Джесс і Ханни є 24 години, щоб знайти нових партнерів і врятувати довгоочікуване свято.

Prom Dates / Hulu / режисер — Кім Нгуєн / у головних ролях — Антонія Джентрі, Патті Ґуґенгайм, Джон Майкл Гіґінс / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian вважає, що фільм позбавлений жодного шарму, а життя підлітків «відірване від реальності».

Драма «Справжній чоловік»

Про що серіал. В екранізації однойменного роману Тома Вулфа головний герой — заможний магнат нерухомості з Атланти Чарлі Крокер. Він звик до легкого успіху — у коледжі був футбольною зіркою, а згодом побудував успішну кар’єру. Раптом він стикається з банкрутством через конфлікти з багатьма партнерами. Тепер Чарлі потрібно відновити свою імперію та захистити статки від ворогів, які гріють руки на його помилках.

A Man in Full / Netflix / шоуранер — Девід Келлі / у головних ролях — Джефф Деніелс, Даян Лейн, Том Пелфрі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від крнитиків, 57% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Оглядачу CNN сподобалася акторська гра, але він вважає, що в сюжеті забагато драматизму. Variety пише, що серіал вийшов сумбурним і йому бракує гумору, що був у книзі.

Документалка «Конкурсант»

Про що фільм. У 1998 році японський комік-початківець Насубі взяв участь у новому реаліті-шоу. Його замкнули в маленькій квартирі без одягу і харчів. Необхідні продукти та речі Насубі міг виграти лише через розіграші в газетах і журналах. Йому пообіцяли — щойно він збере предметів на суму мільйон доларів, то переможе і зможе вийти з квартири. За умовами договору Насубі мав знімати контент для майбутнього шоу, але насправді його життя понад рік невпинно транслювали в прямому ефірі. Режисерка документалки досліджує жорстоку сторону японської поп-культури, через яку Насубі став водночас знаменитістю та жертвою катувань заради розваги.

The Contestant / Hulu / режисерка — Клер Тітлі / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Variety каже, що деталі, які розкриваються під час дослідження, викликають «нудотний захват». Оглядач The Rolling Stone пише, що ця історія досі не вкладається у нього в голові.

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