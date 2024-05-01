«Укрпошта» «не йобнулась» і гордо заявила про це хейтерам у Twitter (тобто X). Це моветон чи так і треба — редактори сперечаються і (майже) не матюкаються

Тридцятого квітня гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський на сторінці у Facebook повідомив: компанія продає свій ретро автопарк — 531 авто, переважно 1990-х і 2000-х років. Машини мали виставити на «Prozorro.Продажі» лотами від 9 до 134 штук. Згодом Смілянський оновив пост і додав, що за цю ініціативу компанія отримала купу хейту — юзери обурились, що автівки не передали на фронт, а намагаються на них щось заробити. У відповідь в соцмережі X «Укрпошта» опублікувала свою офіційну реакцію. «Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йобнулись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права». Це ще більше обурило соцмережі й тих, хто не звик до матюків в офіційних повідомленнях. Хтось подумав, що «Укрпошту» зламали. Насправді ні. Ветеран і директор з маркетингу компанії Максим Колесніков підтвердив «Бабелю», що це консолідована позиція компанії — так вона реагує на невиправданий хейт. Смілянський до цього додав: «Укрпошта» — акціонерна компанія, яка не отримує фінансування з бюджету, але віддає туди прибуток. Тож нічого просто так дарувати нікому не може і терпіти хейт не буде. Першого травня компанія відзвітувала, що на семи автоаукціонах заробила на 60% більше за стартову ціну — 3,3 мільйона гривень. Попереду розпродаж старих компʼютерів. І поки до них справа не дійшла, редактори «Бабеля» Юля Скібіцька і Дмитро Раєвський сперечаються про матюки в комунікаціях і хейтерів, яким забагато честі. Спойлер — у тексті буде один матюк.