Американські студенти розбивають наметові містечка в університетах і закликають не спонсорувати Ізраїль. Студенти-євреї звинувачують їх в антисемітизмі. Що там взагалі відбувається? Пояснюємо коротко

Пропалестинські протести почалися в американських університетах одразу після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Студенти закликали зупинити Ізраїль, який почав операцію в секторі Гази. Згодом зʼявились і контрдемонстрації на захист Ізраїлю — студенти скандували: «Живе народ Ізраїлю», і звинувачували іншу сторону в підтримці ХАМАС. Відтоді кілька студентів єврейського походження заявили, що пропалестинські активісти нападали на них, малювали антисемітські графіті, навіть свастики, і закликали знищити Ізраїль.

У лютому 2024 року один зі студентів подав до суду на Колумбійський університет за те, що адміністрація не змогла попередити дискримінацію євреїв і «перетворила університет на вороже середовище». Після цього керівництво створило спеціальний комітет, який мав боротися з проявами дискримінації.

У квітні 2024 року президентка Колумбійського університету Немат Шафік відзвітувала Конгресу — адміністрація вже звільнила пʼятьох викладачів, які коментували війну в Газі, і відсторонила 15 студентів-протестувальників. Вона пообіцяла, що університет буде жорсткіше протидіяти будь-яким проявам антисемітизму.

Її виступ викликав нову хвилю демонстрацій — 17 квітня студенти заявили, що адміністрація обмежує їхню свободу слова, і встановили майже 50 наметів перед головною бібліотекою університету. У мережі зʼявились відео з протесту — на деяких з них демонстранти у масках кричали єврейським студентам: «Сьоме жовтня для вас буде щодня».

Але в розмові з журналістами студенти заперечили утиск євреїв в університеті та заявили, що антисемітські гасла вигукували якісь сторонні люди. Вони запевнили, що студенти лише захищають палестинців, які гинуть через операцію Ізраїлю в Газі. Також виявилося, що деякі студенти в принципі не вірять у злочини ХАМАС проти ізраїльтян і вважають це пропагандою. Але єдиної думки щодо цього в них немає.

Наступного дня Шафік заявила, що наметове містечко «серйозно порушує життя кампусу» і залякує інших студентів. Після цього поліцейські затримали приблизно сотню демонстрантів і знищили табір. Деяких студентів відсторонили від навчання і виселили з гуртожитку. На знак підтримки молодь інших університетів організувала подібні протести. Поліція неодноразово розганяла їх, застосовуючи перцеві балончики. По всій країні затримали вже понад пів сотні студентів різних університетів і навіть кількох викладачів.

Попри жорстку політику адміністрації Колумбійського університету, там досі стоять намети. У мережі зʼявилися нові відео, на яких демонстранти під проводом лідера пропалестинського студентського руху Хімані Джеймса виганяють єврейських студентів з табору і називають їх «сіоністами». Джеймс також заявляв, що «сіоністи не заслуговують на життя» і мають бути вдячні, що він не вбиває їх. Пізніше Джеймс перепросив за всі слова і заявив, що «поважає святість життя».

Тридцятого квітня протестувальники захопили будівлю кампусу Гамільтон-Холл. Вони заявили, що блокуватимуть будівлю, допоки університет не припинить співпрацювати з компаніями, що ведуть бізнес в Ізраїлі.

Урядовці публічно відреагували на протести та засудили антисемітизм. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул відвідала кампус і закликала знову зробити університет безпечним для всіх студентів. Але сказала, що не бачить причин долучати Національну гвардію, щоб придушити протести. За словами Хочул, поліція і без неї чудово справляється. Раніше один з лідерів республіканців штату Нью-Йорк Робб Ортт закликав розігнати демонстрантів за допомогою Нацгвардії. Однак Хочул каже, що її завдання — «зменшити температуру протесту», а не навпаки.

У заяві Білого дому демонстрації назвали «відверто антисемітськими». При цьому представник Держдепу США Ведант Патель заявив, що студенти, як і будь-які інші громадяни США, мають абсолютне право на мирний протест. Президент США Джо Байден теж засудив антисемітські протести, але розкритикував і тих, хто не співчуває «стражданням людей у ​​Газі».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав зупинити «антисемітські натовпи», що захопили провідні університети, нападають на євреїв і закликають знищити Ізраїль.