Що подивитися у вихідні. Пригодницький серіал «Мертві хлопці-детективи» від режисера «Надприродного» Стіва Йокі, мультфільм «Наклз» у всесвіті «Їжака Соніка» й апокаліптичний серіал «Прощавай, Земле»

Пригодницький серіал «Мертві хлопці-детективи»

Про що серіал. Двоє найкращих друзів-привидів Чарльз та Едвін заснували потойбічну детективну контору. Вони допомагають духам знайти те, що не дає їм потрапити в «загробне життя», і відпустити це. Самі ж детективи постійно переховуються від Смерті, яка переслідує їх уже не одне десятиліття. Едвін загинув ще в 1916 році, а Чарльз десь у 1980-х. Під час одного з розслідувань хлопці знайомляться з ясновидицею. Вона долучається до детективів і допомагає розплутати таємниці їхніх клієнтів.

Dead Boy Detectives / Netflix / шоуранер — Стів Йокі / у головних ролях — Джордж Рекстрю, Джейден Реврі, Кассіус Нельсон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian пише, що серіал вийшов дотепним і вона із задоволенням дивився кожну серію. The Hollywood Reporter каже, що перший сезон серіалу — «добротна приємна розвага».

Другий сезон горор-антології «Вони»

Про що серіал. У 1991 році детективці відділу вбивств Доун Рів доручають нову справу — жорстоке вбивство. Поліція вже не вперше знаходить сильно понівечені тіла — у місті орудує серійний убивця. Він не залишає ані слідів, ані свідків. Родичі загиблих запевняють Рів, що їхніх рідних вбила кровожерлива істота — жодна людина не змогла б так сильно ушкодити тіла жертв. Поки Рів розбирається в заплутаній справі, убивця починає полювати й на саму детективку та її сім’ю.

THEM: The Scare / Amazon Prime / шоуранер — Літл Марвін / у головних ролях — Дебора Айорінде, Ешлі Томас, Шахаді Райт Джозеф / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що сценаристи вправно створюють атмосферу моторошного передчуття, щоб тримати глядачів у напрузі. Оглядачка Heaven of Horror задоволена акторською грою і радить подивитися серіал навіть тим, хто не дивився першого сезону.

Апокаліптичний серіал «Прощавай, Земле»

Про що серіал. Головна героїня Се-кюн — вчителька середньої школи. Під час занять вона разом з учнями чує сирену, а згодом всі отримують повідомлення від NASA. Через 300 днів астероїд Діна зіштовхнеться із Землею, а місце зіткнення — південнокорейський півострів. У країні починається хаос, міста заполонили банди і різноманітні секти, які обіцяють вічне життя. Се-кюн намагається вберегти своїх учнів від небезпек і обіцяє їм, що знайде спосіб врятувати їх навіть від неминучої катастрофи.

Jongmalui Babo / Netflix / шоуранер — Кім Цзінь-мін / у головних ролях — Ан Ин Джин, Ю А Ін, Чон Сон У / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Heaven of Horror пише, що автори створили якісний темно-апокаліптичний світ, але глядачам може бути важко стежити за великою кількістю персонажів.

Мультфільм «Наклз»

Про що серіал. Це сиквел фільму «Їжак Сонік 2», який розповідає про другорядних персонажів франшизи — Наклза і Вейда. Після того, як вони разом із Соніком врятували світ, друзі не знають чим себе зайняти. Вейд дізнається, що в штаті Невада незабаром пройде великий турнір з боулінгу. Він просить Наклза навчити його кількох прийомів, але під час навчань на них нападають давні вороги. Цього разу вони хочуть забрати силу Наклза, щоб з її допомогою знищити світ.

Knuckles / Paramount + / шоуранери — Джон Віттінгтон і Тобі Ашер / озвучують головних персонажів — Ідріс Ельба, Адам Паллі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 57% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Оглядачу Collider сподобалися дотепні жарти і фінальний бій, але він вважає, що серіал вийшов затягнутим. CNN пише, що «Наклз» стане приємним бонусом для шанувальників «Соніка».

Японський бойовик «Міський мисливець»

Про що фільм. Екранізація манги «Міський мисливець» Цукаси Ходзьо. Фільм починається з того, що приватний детектив Рьо Саеба та його напарник Хідеюкі Макімур переслідують молоду жінку. Раптом на її обличчі здуваються вени й вона починає бігти в рази швидше — як надлюдина. Напарники починають розслідувати цей інцидент і дізнаються про злочинну організацію, яка поширює наркотик Angel Dust. Він робить людей сильнішими, але викликає неконтрольовану агресію. Під час однієї операції Хідеюкі гине. Новою напарницею детектива стає Хідеюкі Каорі, яка хоче помститися за смерть брата.

Shiti Hanta / Netflix / режисер — Юічі Сато / у головних ролях — Рьохей Судзукі, Місато Моріта, Масанобу Андо / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Оглядач Heaven of Horror вважає, що головний герой був би набагато кращим, якби сценаристи зменшили кількість дурних реплік.

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