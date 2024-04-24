106 років тому відбувся перший танковий бій. Згадуємо, як танки зʼявились під час Першої світової (не без допомоги Черчилля) і після кількох невдач переломили її хід — історія в архівних кадрах

Танки могли зʼявитися ще до Першої світової. На початку ХХ століття в різних країнах були проєкти броньованих бойових машин на гусеничному ходу, але їх не підтримали армійські чиновники й урядовці.

У 1903 році капітан французької артилерії Леон Левавассер запропонував проєкт броньованої самохідної гармати на гусеницях. Після кількох років розглядів і зауважень Артилерійський технічний комітет визнав ідею нежиттєздатною. У 1911 році австрійський військовий інженер Гюнтер Бурстін розробив концепцію гусеничної броньованої машини з легкою гарматою в башті, яка оберталась. Але його проєкт не зацікавив урядовців ані Австро-Угорщини, ані Німеччини.

З 1912 року австралійський інженер Ланселот де Мол кілька разів відправляв до Британського військового відомства свій проєкт гусеничного транспорту — простого в керуванні та здатного перевозити вантажі пересіченою місцевістю. Його ідеї забракували на найнижчих бюрократичних щаблях і навіть не передали вищому командуванню.

Потреба в танках виникла через тупикову ситуацію на фронтах Першої світової. За перші місяці від початку війни в липні 1914 року стало зрозуміло, що традиційні тактики наступу більше не працюють. Піхота і кіннота вже не могли стрімко проривати укріплення противника і зазнавали величезних втрат, насамперед від кулеметного вогню. Не допомагала навіть тривала артпідготовка. Навпаки, ставало тільки гірше — через обстріли місцевість між окопами перетворювалася на майже непрохідну.

Ділянка перед німецькими окопами на Західному фронті, 1914 рік. Getty Images / «Бабель»

Уже наприкінці серпня 1914 року французький полковник Жан Батист Ежен Естьєн говорив: «Панове, перемогу в цій війні здобуде та зі сторін, яка першою зуміє поставити гармати на машини, здатні пересуватись будь-якою місцевістю». На той час усе більш поширеними ставали броньовані автомобілі. Вони чудово проявляли себе на відкритій місцевості, наприклад, у пустелях. Але долати траншеї та інші укріплення не могли. Та й поставити на колеса важку броню і гармати виявилось непростою задачею. Тоді звернули увагу на гусеничні трактори, які використовували як армійські тягачі для артилерії.

Французький броньований автомобіль під час бою в Шампані, 1916 рік. Getty Images / «Бабель» Американський гусеничний трактор Holt тягне французьку гармату, 1915 рік. Getty Images / «Бабель» Французький броньований автомобіль під час бою в Шампані, 1916 рік. Американський гусеничний трактор Holt тягне французьку гармату, 1915 рік. Getty Images / «Бабель»

Піонером у створенні танків стала Велика Британія. Ідею броньованої бойової машини на базі гусеничного трактора обговорювали у Британії ще з осені 1914-го. Але до неї скептично ставилися військова верхівка і сам військовий міністр Герберт Кітченер.

Перші невдалі експерименти ледь не поставили хрест на цій ідеї. Але на початку 1915-го за неї вхопився тодішній перший лорд Адміралтейства Вінстон Черчилль. Він побоювався, що німці першими створять подібну машину. Тож вирішив перебрати ініціативу від армії до флоту. У лютому 1915 року він вибив дозвіл і, головне, фінансування на дослідження і розробку проєктів «сухопутних броненосців» — саме так спочатку називались майбутні танки. Улітку військові інженери обʼєднали зусилля з приватними підприємцями — контракт на розробку нових машин отримала компанія з виробництва сільськогосподарської техніки William Foster & Co.

Уже в грудні 1915-го перші тестові моделі пройшли успішні випробування. Тоді ж і з’явилась назва «танк». Один з інженерів задля секретності запропонував позначати нову розробку в офіційних документах як бак, або цистерну для води — англійською tank. Ця назва й прижилася.

Танк Mark I тренується долати траншеї, 1916 рік. Ці моделі мали ще пару залізних колес для маневреності, у наступних моделях від них відмовились. Getty Images / «Бабель»

На початку 1916 року танки Mark I, тобто Модель I, запустили в серійне виробництво. Це були 28-тонні машини ромбоподібної форми — аби долати не лише траншеї, але й укріплення заввишки понад 1,5 метра. Броня завтовшки 10—12 мм хоч і не витримувала прямого влучання снаряда, проте захищала від куль й уламків. Mark I розвивав швидкість до 6,4 км/год, її визнали достатньою, аби за танками могла ховатись піхота. Озброїли машини 7,7 та 8-мм кулеметами та двома 57-мм корабельними гарматами на бокових баштах. Випускали танки у двох модифікаціях: «самці» — із гарматами та кулеметами, і «самиці» — тільки з кулеметами.

Екіпаж Mark I складався з восьми людей. Але тодішнім танкістам було непереливки ще до початку бою. Двигун ніяк не відділявся від кабіни екіпажу, тож температура всередині танку швидко досягала 50 °C. Були випадки смертельного отруєння чадними газами та випарами мастила. А ще машина часто ламалась через різні технічні недоліки. Вдосконалювали їх вже під час війни. Найвдалішими та наймасовішими були моделі Mark IV та Mark V — їх випустили понад 2 000.

Танки моделі Mark IV під час бою, 1918 рік. Getty Images / «Бабель»

Французи першими розробили танки сучасної конфігурації. Спершу у Франції намагались поставити танки на колеса. Але після гусеничного успіху британців заходились переймати досвід. Власні важкі 20-тонні танки із 75-мм гарматами вони почали випускати в 1917 році. Однак надійністю вони не відрізнялись. Зате французи зробили революцію у виробництві легких маневрових танків.

З подачі полковника Естьєна, який ще на початку війни виступав за броньовані машини, контракт на розробку отримав завод Renault. Наприкінці 1916 року зʼявились перші прототипи Renault FT — з екіпажем з двох людей, з 8-мм кулеметом або 37-мм гарматою і швидкістю до 7 км/год. Найприкметніша деталь конструкції — башта оберталась на 360 градусів, як у сучасних моделях. Упродовж 1918 року Франція випустила понад 3 000 таких танків.

Французькі важкі танки Saint-Chaumond, 1916 рік. Getty Images / «Бабель» Легкі французькі танки Renault FT на заводі, 1917 рік. Getty Images / «Бабель» Французькі важкі танки Saint-Chaumond, 1916 рік. Легкі французькі танки Renault FT на заводі, 1917 рік. Getty Images / «Бабель»

Німці проґавили танкові перегони. Від початку Першої світової Німеччина більше сконцентрувалась на розробках надпотужної артилерії. За танки німці взялись лише в 1917 році, коли промисловість країни вже не справлялась навіть із поточними військовими задачами. Але німецькі конструктори не втримались від гігантоманії. Модель A7V важила майже 35 тонн, була озброєна шістьма 7,92-мм кулеметами та 57-мм гарматою. Екіпаж складався із 18 людей. До кінця війни німці встигли збудувати лише 20 таких машин. Решта танків на озброєнні Німеччини — понад 50 машин — були трофейними британськими або французькими.

Важкі німецькі танки моделі A7V, 1918 рік. Getty Images / «Бабель» Трофейний британський танк із німецьким маркуванням, 1918 рік. Getty Images / «Бабель» Важкі німецькі танки моделі A7V, 1918 рік. Трофейний британський танк із німецьким маркуванням, 1918 рік. Getty Images / «Бабель»

Американці взагалі не встигли запустити виробництво танків до кінця війни. Сполучені Штати вступили в Першу світову тільки у квітні 1917-го. Вони заходились розробляти разом з британцями чергове покоління важких танків — Mark VIII. Це мала бути 43-тонна машина з двома гарматами та сімома кулеметами. Також в розробці були легкі танки на кшталт французьких Renault FT, тільки з двигунами Ford. Але жоден з них так і не потрапив на поле бою. Розбудовувати власні танкові війська США почали вже ближче до початку Другої світової.

Вміло застосовувати танки навчились лише наприкінці війни. Першою була атака британських Mark I 15 вересня 1916 року під час битви на Соммі. Результати вийшли неоднозначними. Із 49 танків 17 вийшли з ладу ще до початку атаки. Із 32, які вступили в бій, 14 зламались дорогою до траншей противника. Зате решта 18 змогли прорвати німецькі укріплення і пройшли вглиб оборони на пʼять кілометрів.

Поява нових величезних бронемашин, яких не брали кулі, справила чималий психологічний ефект — німці в паніці тікали з позиції. Згодом вони оговталися, пішли в контратаку і повернули втрачене. А заразом і захопили кілька танків, що не встигли відійти.