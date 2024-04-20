Що подивитися у вихідні. Продовження Rebel Moon від Зака Снайдера, аніме з новим поглядом на казки братів Грімм і красива документалка про природу з Кейт Бланшетт

Науково-фантастичний бойовик «Rebel Moon. Частина 2: Та, що лишає шрами»

Про що фільм. Це продовження історії про те, як мешканці планети Вельдт захищають свій дім від загарбницької імперії Материнський Світ. Повстанці знову згуртовуються, щоб помститись нападникам і змусити їх покинути Вельдт. У новому фільмі детальніше розповідається про минуле головних героїв, наприклад, про лідерку повстанців Кору.

Rebel Moon - Part Two: The Scargiver / Netflix / режисер — Зак Снайдер / у головних ролях — Софія Бутелла, Джимон Гонсу, Ед Скрейн / тривалість — 2 години 2 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Оглядач Variety вважає, що у Rebel Moon посередній сюжет, але видовищні битви. The Guardian пише, що Снайдер віддає перевагу баталіям, тому декорації, дизайн і розвиток персонажів «вислизають» від нього.

Трилер «Під мостом»

Про що серіал. Це екранізація документальної книги Ребекки Годфрі про жорстоке вбивство підлітка індійського походження Ріни Вірк у місті Сааніч в Канаді. Події серіалу починаються в день смерті Ріни — 14 листопада 1997 року. Вона разом зі своїми «друзями», які неодноразово знущалися з неї, пішла на вечірку біля мосту Крейгфлауер. Після цього вона так і не повернулась додому. «Під мостом» розповідає не тільки про деталі розслідування, але й про жорстокість підлітків та упередження, які завадили слідству одразу зʼясувати правду.

Under the Bridge / Hulu / режисер — Квінн Шепард / у головних ролях — Лілі Гладстон, Арчі Панджабі, Райлі Кіо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Variety пише, що автори серіалу провели захопливе дослідження про жорстокість і людське співчуття. Оглядачу The Guardian сподобалось, як Лілі Гладсон зіграла поліцейську Кем Бентленд, хоча про її героїню відомо мало.

Аніме-антологія «Грімм: Варіації»

Про що серіал. Серіал починається з того, як Якоб і Вільгельм Грімм обговорюють історії, які вони зібрали для книги казок. До них доєднується їхня молодша сестра Мередіт. Дівчинка ставить під сумнів те, що кожна історія закінчується добре. Вона пропонує альтернативний погляд на казки та перетворює їх на справжній психологічний трилер. Кожен епізод серіалу присвячено новій історії. Наприклад, про Червону Шапочку, яка полює на членів злочинної організації «Вовки».

Grimm Kumikyoku / Netflix / шоуранер — Грант Джордж / озвучили головних героїв — Місато Фукуен, Тацухіса Сузукі, Кендзі Нодзіма / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Decider пише, що шоуранери змогли оригінально адаптувати казки, а аніматори Wit Studio якісно екранізували історії з чудовими візуальними ефектами та яскравими кольорами.

Документальний серіал «Наш живий світ»

Про що серіал. Живі організми тісно повʼязані один з одним — найменше порушення екосистеми може призвести до змін у житті кількох видів. Найбільший вплив чинять люди. І документалка показує, якими нищівним можуть бути їхні дії. Але є й хороша новина — природа адаптується і виживає, попри будь-які втручання. Закадровий текст читає Кейт Бланшетт.

Our Living World / Netflix / шоуранери — Джеймс Хонейборн, Лора Коутс, Джеймс Шелдон / закадровий голос — Кейт Бланшетт / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Оглядачу Decider сподобалось, що шоуранери оригінально розповіли про природу і показали, як живі істоти по-різному повʼязані одна з одною. The Guardian пише, що документалка дарує надію, що дику природу все ще можна відродити, попри шкоду, якої їй завдає людство.

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