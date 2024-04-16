Блогери в X дві години натякали, що на фронті сталося щось жахливе. Виявилося, мова про загибель бійця Петриченка. Що це було — людські емоції чи накрут? Сперечаються твіттеряни й редактори «Бабеля»

Ввечері 15 квітня з десяток відомих блогерів і військових опублікували схожі пости. «За що нам весь цей пиздець?» (Сергій Стерненко), «Мозок просто заперечує» (Євген Лір), «Цього не може бути» (Максим Костецький). Що саме сталось і про кого мова, ніхто з них не сказав — у соцмережах почалась паніка. Люди намагались розібратися і будували власні теорії. Тоді, за дві години після перших постів, Марина Петриченко написала, що на фронті загинув її брат Павло. Він був аеророзвідником, нещодавно подав петицію про заборону онлайн-казино, а до війни працював разом із Сергієм Притулою, влаштовував акції «Хто замовив Катю Гандзюк?», мав понад 20 тисяч підписників у X. Коли все зʼясувалось, у X, де й зʼявилися перші пости з натяками на смерть когось відомого, завʼязалася велика дискусія про те, чи мають право впливові блогери робити такі пости без конкретних прізвищ, нагнітати і змушувати сімʼї військових переживати, чи не про їхніх близьких мова. Редакторка Юліана Скібіцька і журналіст Сашко Мʼясищев теж по-різному дивляться на цю проблему і сперечаються онлайн.