ЦАХАЛ вивів майже всі війська з сектора Гази. Це не кінець конфлікту і не компроміс із США. Проміжні підсумки війни, що триває

Ізраїль оголосив, що виводить війська з півдня сектора Гази через пів року після початку війни з ХАМАС. Якщо в жовтні 2023-го країна була жертвою нападу агресивних бойовиків, то за шість місяців інтенсивних боїв ситуація змінилася, як і її сприйняття, пише The Wall Street Journal. Авіація ЦАХАЛ знищила міста Гази, близько тридцяти тисяч палестинців загинули, ще понад півтора мільйона — втекли. Блокада Гази призвела до гуманітарної катастрофи, а влітку, ймовірно, в секторі почнеться голод. В ООН стверджують, що Ізраїль регулярно відмовляється пропускати конвої з гуманітарною допомогою. Ізраїльські війська зайняли «велику частину сільськогосподарських угідь» у Газі, їжі критично не вистачає. Поступово Ізраїль навіть в очах деяких союзників перетворився з жертви на агресора.

Попри перемоги, Ізраїль і сам постійно потерпає від війни. Сотні тисяч людей евакуювалися не тільки з району Гази, а й з ліванського кордону, де Ізраїль регулярно обстрілюють бойовики «Хезболли». Тисячі резервістів звільнилися, щоб піти в армію, що відчутно вдарило по економіці. До війни Ізраїль сподівався налагодити відносини з Саудівською Аравією, тепер це неможливо. А Європу накрила хвиля антисемітизму.

Getty Images / «Бабель» Палестинські біженці у тимчасовому таборі для переміщених осіб у центральній частині сектора Гази, 6 квітня 2024 року. Getty Images / «Бабель» Палестинські біженці у тимчасовому таборі для переміщених осіб у центральній частині сектора Гази, 6 квітня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Усіх своїх цілей у війні з ХАМАС Ізраїль не досяг. ХАМАС зберіг свою верхівку, полонені минулого жовтня громадяни Ізраїлю досі не повернулися додому — щонайменше сто заручників. Їхні родичі незадоволені цим, тому щосуботи проводять демонстрації в Тель-Авіві. Тридцятого березня традиційний мітинг переріс в одну з найбільших акцій протесту проти уряду Ізраїлю. На вулиці вийшли опозиціонери, які вимагали від влади провести дострокові парламентські вибори. У відповідь Нетаньягу заявив, що в нього «болить душа за кожного полоненого», але його відставка під час війни «підірве обороноздатність країни».

Ізраїль планує провести операцію в Рафаху, щоб звільнити людей та «добити» ХАМАС, але США проти. Рафах — велике місто на півдні Гази, на кордоні з Єгиптом. Саме туди втекли понад 1,5 млн палестинців з півночі та центру Гази. Ізраїль впевнений, що в Рафаху переховуються лідери бойовиків і утримують полонених. План вторгнення до міста Нетаньягу затвердив ще в середині березня цього року. Однак Білий дім його не схвалює, тому що в операції знову постраждають цивільні. Тож Ізраїлю, на думку США, краще точково знищити бойовиків. Але, як і повсюди в Газі, в Рафаху надзвичайно щільна забудова. Тож реалізувати будь-які точкові удари по ХАМАС буде майже неможливо.

Стосунки США та Ізраїлю погіршилися ще більше, коли ЦАХАЛ вдарив по конвою благодійної організації World Central Kitchen у Газі. Першого квітня 2024 року три автомобілі з логотипами організації були обстріляні в центрі сектора. Загинуло семеро людей, зокрема громадяни Великої Британії, Польщі, Австрії та США. Нетаньягу назвав цей удар трагічним випадком. «Таке стається на війні. Ми проводимо ретельне розслідування і зробимо все, щоб запобігти повторенню цього», — сказав він.

Розстріляне авто конвою благодійної організації World Central Kitchen у Газі, 1 квітня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

США відреагували різко. Джо Байден подзвонив Нетаньягу і заявив, що його терпець увірвався. Чотири високопосадовці з Адміністрації президента розповіли Politico, що президент сказав премʼєру Ізраїлю нарешті розібратися з гуманітарною кризою в Газі. Інакше США перестануть підтримувати Ізраїль у війні.

Публічно Байден попросив Ізраїль відкрити перехід Ерез до Гази та порт Ашдод, пропускати більше вантажівок з гуманітарною допомогою з Йорданії. Ізраїль виконав ці вимоги протягом кількох годин. А за пʼять днів ЦАХАЛ вивів війська з Гази.

Демократи в США побоюються, що Нетаньягу підриває рейтинг Байдена. Політика Ізраїлю в Газі розлютила важливу частину електорату Байдена — молодих виборців, арабських і мусульманських американців, прогресистів, пише Politico. Вони обурені тим, що США не здатні вплинути на Ізраїль. Рейтинг Байдена стрімко падає. У березні 2024-го його політику на Близькому Сході підтримували 47% американців, тоді як у листопаді 2023-го їх було 60%.

Зустріч Нетаньягу та Байдена 18 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Іво Даалдер, близький до Білого дому генеральний директор Чиказької ради з глобальних питань, каже — досі Байден безумовно підтримував Ізраїль. «Але Бібі так сильно спровокував його, що він [Байден] може нарешті змінити думку», — говорить Даалдер.

Заходу треба придумати, яким буде політичне майбутнє Гази. США та інші держави сподіваються реформувати палестинську адміністрацію, яка контролює Західний берег. Головна партія там — ФАТХ, вона послідовно виступає за дипломатичне рішення в конфлікті Ізраїлю та Палестини. ФАТХ міг би очолити Газу після війни — інакше владу знову забере собі ХАМАС.

Нетаньягу виступає проти обʼєднаної палестинської держави й з недовірою ставиться до ФАТХ. Він хотів би, щоб сектор контролювали лояльні до Ізраїлю палестинці — зараз вони могли б розподіляти гуманітарну допомогу в Газі. З цим не згодний ХАМАС. Його чиновники заявили, що в Газі можуть працювати тільки аполітичні сили, яких схвалять бойовики. Глобально ХАМАС хоче, щоб після війни Газу очолив Кабінет палестинської єдності, куди він також планує увійти.

Зруйновані міста сектора Гази. Getty Images / «Бабель»

Нетаньягу каже, що перемога близько, але в Ізраїлі йому не вірять. Премʼєр опинився перед складним вибором — йому треба закінчити війну на своїх умовах і зберегти підтримку Заходу. Як це зробити — незрозуміло. Зараз Нетаньягу заявляє, що готовий провести операцію в Рафаху попри застереження Штатів.

«Якщо ми візьмемо Рафах, але втратимо Америку, ми програємо у війні», — каже ізраїльський філософ Міка Гудман.