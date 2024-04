Що подивитися у вихідні. Трилер «Ріплі» з Ендрю Скоттом від сценариста «Списку Шиндлера», «Королівський ексклюзив» про скандальне інтерв’ю BBC з принцом Ендрю і ґорор від режисера «Потяга до Пусана»

Психологічний трилер «Ріплі»

Про що серіал. У римейку фільму 1999 року «Талановитий містер Ріплі» головного героя грає Ендрю Скотт. Том Ріплі — дрібний шахрай, який дурить людей і виманює у них гроші. Одного вечора Том зустрічає в барі приватного детектива Бокіма Вудбайна. Він помилково приймає Ріплі за друга Дікі Грінліфа — сина одного зі своїх заможних клієнтів. Детектив пропонує Тому поїхати в Італію і переконати свого «товариша» повернутись додому в США. Він погоджується, але зовсім не збирається допомагати сім’ї Грінліф. Ріплі втирається в довіру до Дікі й починає жити розкішне життя його коштом. Але все не так просто — йому постійно перешкоджає дівчина Дікі Мардж, яка підозрює, що Тома цікавлять лише гроші Дікі, а не дружба з ним.

Ripley / Netflix / шоуранер — Стівен Заіллян / у головних ролях — Ендрю Скотт, Дакота Феннінґ, Джонні Флінн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що акторський склад чудовий, а Ендрю Скотт точно зачарує глядача. Оглядач Variety навпаки вважає, що в новому римейку Тому Ріплі бракує вишуканості, яка була в попередніх екранізаціях роману.

Драма «Королівський ексклюзив»

Про що фільм. Це художня інтерпретація мемуарів телепродюсерки Саманти Мак-Алістер. Фільм розповідає про те, як BBC зробило скандальне інтервʼю з британським принцом Ендрю. Його друга Джеффрі Епштейна звинуватили в сексуальному насильстві та організації проституції. А самого принца підозрювали у зґвалтуванні 17-літньої Вірджинії Джуффре. В інтервʼю Ендрю заявляв, що ніколи не зустрічав Вірджинію, не знає про злочини Епштейна і взагалі не шкодує про дружбу з ним. Ледве не забули, інтервʼєрку Емілі Майтліс зіграла Джилліан Андерсон.

Scoop / Netflix / режисер — Філіп Мартін / у головних ролях — Джилліан Андерсон, Біллі Пайпер, Руфус Сьюелл / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian пише, що фільм — захоплива драма про королівську сімʼю і медіа. BBC вважає, що режисер фільму приділив забагато уваги продюсерці Cаманті Мак-Алістер, а принц Ендрю та інтервʼюєрка Емілі Мейтліс відійшли на задній план.

Науково-фантастичний ґорор «Паразит: Сірі»

Про що серіал. В адаптації японської манги Хітосі Іваакі «Паразит» інопланетні створіння заражають людей у всьому світі. Вони проникають у мозок, захоплюють тіло і полюють на землян, щоб поласувати їхньою плоттю. Південнокорейські військові обʼєднуються в «Команду сірих», аби захистити Землю і знищити всіх прибульців. Головну героїню Чон Су Ін теж заражає паразит на імʼя Хайді, але він поранений і не може захопити контроль над нею. Їм доведеться навчитись жити в одному тілі разом, оскільки тепер на дівчину полюють не тільки інопланетяни, але й «Команда сірих».

Gisaengsu: Deo Geurei / Netflix / шоуранери — Йон Сан Хо, Ю Йон Дже / у головних ролях — Чон Со Ні, Ку Кьо Хван, Лі Джон Хьон / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачу Heaven of Horror сподобалось, що південнокорейський шоуранер не ділить персонажів на хороших і поганих, а показує, що кожен може помилитись або стати кращим.

Детективний серіал «Шугар»

Про що серіал. Джон Шугар — приватний детектив, який спеціалізується на розшуку зниклих. До нього звертається відомий голлівудський продюсер Джонатан Сігел — потрібно знайти його онуку Олівію. Вона вживає наркотики та вже не вперше втікає з дому. Від Олівії відмовилася вся родина, окрім мачухи Мелані. Детектив зближається з нею, щоб знайти дівчину. Хоча вони вдають, що довіряють одне одному, Мелані не розкриває скандальні сімейні таємниці, а Джон ретельно приховує від неї своє минуле.

Sugar / Apple TV + / шоуранер — Марк Протосевич / у головних ролях — Колін Фаррелл, Кірбі Гауелл-Батист, Емі Раян / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,9.

Що кажуть критики. CNN пише, що шоуранер серіалу вдало відтворив атмосферу нуарних детективів 1940—1950-х років. Оглядач WSJ вважає, що одноманітні кадри, ракурси й освітлення псують «Шугар», проте гра Коліна Фаррелла точно вразить глядача.

Бойовик «Злочинці»

Про що серіал. Чарлі — колишній крадій і зломщик сейфів. Зараз він законослухняний слюсар, мешкає в Берліні разом з дружиною і сином. Одного дня Чарлі зустрічає старих знайомих, які змушують його вкрасти цінну монету. Він має доставити скарб до Австрії разом з водієм з віденського клану Джозефом. Але це завдання не з простих — на них полюють мафіозі з усіх куточків Європи, наприклад, сербська банда, марсельська злочинна організація і берлінський клан.

Crooks / Netflix / шоуранер — Марвін Крен / у головних ролях — Фредерік Лау, Крістоф Круцлер, Свенья Юнг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7.

Що кажуть критики. Decider пише, що більшість персонажів пласкі та стереотипні, але веселі екшн-сцени й цікаві головні герої утримають глядачів біля екрана. Heaven of Horror вважає, що «Злочинці» точно сподобаються тим, хто любить стежити за крадіями та їхніми пригодами.

Романтична комедія «Музика»

Про що фільм. Ютубер і музикант Руді Манкузо взяв за основу власне життя і створив напівбіографічний фільм «Музика». Він грає самого себе — хлопця, який закінчує коледж в Ньюарку і не знає, що робити в майбутньому. Руді мріє повʼязати життя з музикою, але його дівчина Ґейлі наполягає на стабільній роботі в Нью-Йорку. Вона розлучається з ним, але згодом пропонує «почати все з початку». Рубі не може їй відмовити, хоча вже закоханий в Ізабеллу — юну продавчиню з рибного магазину. Тепер йому доведеться подорослішати й нарешті визначитися з майбутньою професією та дівчиною.

Música / Amazon Prime / режисер — Руді Манкузо / у головних ролях — Руді Манкузо, Каміла Мендес, Франческа Реале / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 6.5.

Що кажуть критики. Оглядачу The Decider сподобалась винахідливість Манкузо як режисера й гра Каміли Мендес. The New York Times пише, що фільм дуже динамічний, і глядач точно захоче переглянути його ще раз.

