Два роки тому українські медіа почали писати про росію путіна з малої, а потім перестали, але не всі. Що ми хотіли цим сказати? Чому передумали? Рубрика «Редактори сперечаються» повертається

У перші дні повномасштабного вторгнення редакція «Бабеля» ухвалила кілька швидких емоційних рішень — назавжди відмовилась від російської версії сайту, а багато власних назв, імен і прізвищ, повʼязаних з окупантами, почала писати з малої літери: путін, фсб, лавров, кремль, росія, патрушев тощо. Це правило стосувалось і Білорусі. Схожі зміни запровадили багато редакцій, зокрема «Громадське», «Телебачення Торонто», «5 канал», Укрінформ. Однак слідувати цим нововведенням виявилось непросто: назв і людей, повʼязаних з росією, у новинах багато — ми нехтували правописом чи не в кожному реченні, а іноді не до кінця розуміли, чи варто писати з маленької літери росіян, які не виступали проти війни, але публічно ніколи її не підтримували. Через два роки з малої літери ми пишемо «росію», «рф» і «путіна». Але й це рішення сприймає не вся редакція — частина вважає його нелогічним і беззмістовним. Розкол пройшов буквально по фундаменту) То що, чи не пора писати путіна з великої? У нашій оновленій рубриці про це сперечаються редактори Юліана Скібіцька і Дмитро Раєвський.