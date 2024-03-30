Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Американської іржі», пригодницький серіал «Розбійниця Нелл» і важкий мінісеріал про долю єврейської родини в часи Другої світової

Історичний мінісеріал «Нам пощастило»
Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2017 року американської письменниці Джорджії Гантер. Мінісеріал розповідає історію польсько-єврейської родини Курц з Радому. До 1939 року і німецької окупації Польщі їм вдавалося не помічати росту антисемітизму в Європі, бо Курци були достатньо заможними, щоб розвʼязувати проблеми грошима. Та від геноцидальної політики нацистів годі було врятуватися, тому частина родини пройшла через табори смерті, а частина — вирушила в США. Після Другої світової Курци починають шукати один одного по світу.
Що кажуть критики. Variety називає серіал напруженим і часто важким, але важливим і потрібним. Time рекомендує його всім, чиї знання про Голокост обмежуються суто голлівудськими блокбастерами.
Спортивна драма «Прекрасна гра»
Про що фільм. Англійська збірна їде в Рим на Чемпіонат світу з футболу серед бездомних. Команду тренує Мел — професійний футбольний менеджер на пенсії. Незадовго до чемпіонату він залучив у команду юного Вінні, який має природний хист до футболу. Але проблеми команди тільки починаються, бо їхні життя навряд чи можна назвати простими. Режисерка Тая Шаррок і сценарист Френк Котрелл-Бойс досліджували реальні історії бездомних учасників чемпіонату, тож фільм частково заснований на реальних подіях.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм вийшов непоганий, але настільки солодкий, що краще б він уже був документалкою. The New York Times каже, що в стрічці багато дотепних і надихальних моментів.
Пригодницький серіал «Розбійниця Нелл»
Про що серіал. Англія XVIII століття. Молода Нелл Джексон повертається до рідного селища, де її вже пʼять років вважають загиблою. Але радість воззʼєднання з родиною триває недовго — через інтриги місцевого лендлорда її позбавляють дому і звинувачують у вбивстві. Нелл змушена жити поза законом. Поступово вона стає відомою розбійницею, яку бояться і розшукують по всій країні. Одного дня до неї являється надприродний дух Біллі Блайнд, щоб розкрити Нелл її справжню долю.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал неодмінно сподобається, якщо не сприймати його надто серйозно. Empire каже, що всі бойові сцени поставлені більш ніж гарно, а сюжет захоплює та інтригує.
Кримінальний серіал «Американська іржа» — другий сезон
Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2009 року американського письменника Філіппа Меєра. Колись місто Буель у штаті Пенсильванія процвітало завдяки металургійній промисловості. Тепер заводи закрилися, багато людей залишилися без роботи. Ден Гарріс працює в Буелі шерифом і має великий авторитет серед місцевих. Та ось у місті стається вбивство. У ньому підозрюють сина жінки, яку Ден кохає, і шериф постає перед складним вибором. Дія другого сезону починається через чотири місяці після фіналу першого.
Що кажуть критики. Оглядач на Decider відмічає гарну гру Деніелса і Тірні, але пише, що загалом другий сезон не кращий за перший.
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