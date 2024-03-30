Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Американської іржі», пригодницький серіал «Розбійниця Нелл» і важкий мінісеріал про долю єврейської родини в часи Другої світової

Історичний мінісеріал «Нам пощастило»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2017 року американської письменниці Джорджії Гантер. Мінісеріал розповідає історію польсько-єврейської родини Курц з Радому. До 1939 року і німецької окупації Польщі їм вдавалося не помічати росту антисемітизму в Європі, бо Курци були достатньо заможними, щоб розвʼязувати проблеми грошима. Та від геноцидальної політики нацистів годі було врятуватися, тому частина родини пройшла через табори смерті, а частина — вирушила в США. Після Другої світової Курци починають шукати один одного по світу.

We Were the Lucky Ones / Hulu / шоуранерка — Еріка Ліпез / у головних ролях — Джої Кінг, Логан Лерман, Генрі Ллойд-Хьюз, Аміт Рахав, Хадас Ярон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety називає серіал напруженим і часто важким, але важливим і потрібним. Time рекомендує його всім, чиї знання про Голокост обмежуються суто голлівудськими блокбастерами.

Спортивна драма «Прекрасна гра»

Про що фільм. Англійська збірна їде в Рим на Чемпіонат світу з футболу серед бездомних. Команду тренує Мел — професійний футбольний менеджер на пенсії. Незадовго до чемпіонату він залучив у команду юного Вінні, який має природний хист до футболу. Але проблеми команди тільки починаються, бо їхні життя навряд чи можна назвати простими. Режисерка Тая Шаррок і сценарист Френк Котрелл-Бойс досліджували реальні історії бездомних учасників чемпіонату, тож фільм частково заснований на реальних подіях.

The Beautiful Game / Netflix / режисерка — Тея Шаррок / у головних ролях — Білл Наї, Майкл Ворд, Сьюзен Вокома / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм вийшов непоганий, але настільки солодкий, що краще б він уже був документалкою. The New York Times каже, що в стрічці багато дотепних і надихальних моментів.

Пригодницький серіал «Розбійниця Нелл»

Про що серіал. Англія XVIII століття. Молода Нелл Джексон повертається до рідного селища, де її вже пʼять років вважають загиблою. Але радість воззʼєднання з родиною триває недовго — через інтриги місцевого лендлорда її позбавляють дому і звинувачують у вбивстві. Нелл змушена жити поза законом. Поступово вона стає відомою розбійницею, яку бояться і розшукують по всій країні. Одного дня до неї являється надприродний дух Біллі Блайнд, щоб розкрити Нелл її справжню долю.

Renegade Nell / Disney+ / шоуранерка — Саллі Вейнрайт / у головних ролях — Луїза Гарланд, Джоелі Річардсон, Едріан Лестер, Нік Мохаммед / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал неодмінно сподобається, якщо не сприймати його надто серйозно. Empire каже, що всі бойові сцени поставлені більш ніж гарно, а сюжет захоплює та інтригує.

Кримінальний серіал «Американська іржа» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2009 року американського письменника Філіппа Меєра. Колись місто Буель у штаті Пенсильванія процвітало завдяки металургійній промисловості. Тепер заводи закрилися, багато людей залишилися без роботи. Ден Гарріс працює в Буелі шерифом і має великий авторитет серед місцевих. Та ось у місті стається вбивство. У ньому підозрюють сина жінки, яку Ден кохає, і шериф постає перед складним вибором. Дія другого сезону починається через чотири місяці після фіналу першого.

American Rust: Broken Justice / Prime Video / шоуранер — Ден Фаттерман / у головних ролях — Джефф Деніелс, Мойра Тірні, Юлія Майорга / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядач на Decider відмічає гарну гру Деніелса і Тірні, але пише, що загалом другий сезон не кращий за перший.

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