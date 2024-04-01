Сподіваємося, що креативні історії та несподівані рішення великих компаній надихнуть українських власників малого бізнесу та їхні команди, які прагнуть розвиватися і масштабуватися, і людей з проєктом власної справи на нові ідеї та допоможуть зростати. Саме для цього Google запускає безкоштовну програму «Зростайте з Google: програма для малих бізнесів», яка стартує вже 3 квітня. Щоб дізнатися більше про кампанію і підштовхнути свій бізнес до нових звершень, треба зареєструватися на сайті.
Хто з техногігантів починав з туалетного паперу? Яка іграшка Mattel була головною до Барбі? Тест «Бабеля» і Google про неймовірне минуле великих компаній (гарантуємо, ці історії вас здивують)
- Автор:
- Дмитро Раєвський
- Редактор:
- Катерина Коберник
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