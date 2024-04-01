Хто з техногігантів починав з туалетного паперу? Яка іграшка Mattel була головною до Барбі? Тест «Бабеля» і Google про неймовірне минуле великих компаній (гарантуємо, ці історії вас здивують)

Будь-яка велика справа починається з малої — це загальновідомий факт. Але іноді ці малі справи виглядають аж надто дивно і несподівано, особливо за сучасними мірками. Коли польський єврей Майкл Маркс на ринку в Лідсі відкрив крамницю шпильок, він і не думав, що колись Marks & Spencer стане відомим на весь світ виробником одягу й одним з найбільших ритейлерів. А з чого починала фінська компанія Nokia, ви, мабуть, і не вгадаєте. Але спробуйте — пройдіть тест «Бабеля» і Google про непростий шлях відомих брендів, компаній та корпорацій, які попри все досягли успіху.