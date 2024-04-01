Спонсорський проєкт

Хто з техногігантів починав з туалетного паперу? Яка іграшка Mattel була головною до Барбі? Тест «Бабеля» і Google про неймовірне минуле великих компаній (гарантуємо, ці історії вас здивують)

Автор:
Дмитро Раєвський
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Хто з техногігантів починав з туалетного паперу? Яка іграшка Mattel була головною до Барбі? Тест «Бабеля» і Google про неймовірне минуле великих компаній (гарантуємо, ці історії вас здивують)

«Бабель»

Будь-яка велика справа починається з малої — це загальновідомий факт. Але іноді ці малі справи виглядають аж надто дивно і несподівано, особливо за сучасними мірками. Коли польський єврей Майкл Маркс на ринку в Лідсі відкрив крамницю шпильок, він і не думав, що колись Marks & Spencer стане відомим на весь світ виробником одягу й одним з найбільших ритейлерів. А з чого починала фінська компанія Nokia, ви, мабуть, і не вгадаєте. Але спробуйте — пройдіть тест «Бабеля» і Google про непростий шлях відомих брендів, компаній та корпорацій, які попри все досягли успіху.

Сподіваємося, що креативні історії та несподівані рішення великих компаній надихнуть українських власників малого бізнесу та їхні команди, які прагнуть розвиватися і масштабуватися, і людей з проєктом власної справи на нові ідеї та допоможуть зростати. Саме для цього Google запускає безкоштовну програму «Зростайте з Google: програма для малих бізнесів», яка стартує вже 3 квітня. Щоб дізнатися більше про кампанію і підштовхнути свій бізнес до нових звершень, треба зареєструватися на сайті.