Двадцять другого березня 1963 року вийшов перший альбом гурту The Beatles “Please Please Me”. Того ж року почалась бітломанія — спочатку в Британії, а згодом і в усьому світі. За десять років свого існування The Beatles стали найвпливовішим гуртом усіх часів, яким надихаються й сучасні музиканти. Перевірте в тесті «Бабеля», що ви знаєте про легендарну ліверпульську четвірку, окрім пісні “Yesterday”.