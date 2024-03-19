SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американських спецслужб. Розповідаємо, як завдяки новій технології США домінуватимуть на Землі і в космосі

Starshield — супутникова програма на основі технологій Starlink. Керує нею, ймовірно, колишній генерал Повітряних сил США Терренс ОʼШонессі. Starshield може робити дві основні речі — забезпечувати американським урядовцям стабільний зв’язок і надавати супутникові знімки будь-якої частини Землі.

На посади в Starshield шукали людей з досвідом роботи в Міноборони США чи розвідці. Особливу перевагу мали кандидати, що колись працювали із секретними даними. Наприклад, шукали людину, яка буде представляти Starshield перед підрозділами Пентагону, що наглядають за військовими операціями в усьому світі, опікуються перевезеннями зброї або кібербезпекою.

SpaceX співпрацювала з американськими військовими від самого початку. У 2005 році компанія уклала контракт з Пентагоном на будівництво ракети Falcon 9, щоб запускати в космос військові вантажі та супутники. Саме на такій ракеті у 2020 році SpaceX відправила на орбіту Землі перший супутник для мережі Starshield. Уряд США надав $200 мільйонів, щоб запустити ще близько десятка прототипів супутників.

SpaceX швидко виготовляє і запускає супутники на навколоземну орбіту, завдяки чому затримки сигналу непомітні для користувачів. А велика кількість супутників може збирати дані або надавати доступ до мережі з будь-якої частини Землі.