Що подивитися у вихідні. Серіал «Джентльмени» від Ґая Річі, комедія «Рікі Стенікі» з Джоном Сіною і Заком Ефроном та біографічний серіал про італійську порнозірку Рокко Сіффреді

Кримінальний серіал «Джентльмени»

Про що серіал. Спіноф однойменного фільму Ґая Річі 2019 року. Військовий Едді Холстед отримує у спадок титул герцога і сімейний маєток. Він дізнається, що його покійний батько дозволив наркобарону Боббі Глассу вирощувати величезну кількість марихуани на території навколо будинку. Бізнесом керує його донька Сюзі, яка занурює головного героя у британський світ злочинності. Едді намагається розірвати співпрацю сімʼї з наркобізнесом, але це не так просто зробити.

The Gentlemen / Netflix / шоуранер — Ґай Річі / у головних ролях — Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Variety пише, що глядачі не зможуть відірватися від екрана завдяки яскравим декораціям і костюмам та цікавому сюжету. Оглядач Time називає романтичну напругу між Едді та Сюзі родзинкою серіалу.

Комедія «Рікі Стенікі»

Про що фільм. Троє найкращих друзів Дін, Вес і Джей-Ті вже 25 років використовують вигаданого приятеля Рікі Стенікі як виправдання, щоб уникнути неприємностей. Коли друзям потрібна відмовка, наприклад, щоб поїхати на концерт замість сімейної здибанки, у Рікі щось стається і йому негайно потрібна допомога. Одного разу, коли головні герої «поїхали» до хворого на рак яєчок Рікі в Олбані, дружина Джей-Ті народила. Вона не змогла додзвонитись чоловіку, а її мати почала обдзвонювати всі лікарні міста. У жодній з них не було пацієнта Стенікі. Родичі починають підозрювати трійцю у брехні, тому друзі наймають актора, який зіграє роль Рікі.

Ricky Stanicky / Amazon Prime / режисер — Пітер Фарреллі / у головних ролях — Зак Ефрон, Джон Сіна, Ендрю Сантіно / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 48% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Variety вважає, що Джон Сіна грає добре і заслужено привертає до себе всю увагу глядачів. Оглядач The New York Times пише, що серйозні моменти вдало доповнені дотепними жартами, проте через недбалий монтаж вони не викликають стільки сміху, скільки могли б.

Фентезі «Діва проти біди»

Про що фільм. Принцеса з бідного королівства, яку грає Міллі Боббі Браун, одружується із заможним принцом. Але замість того, щоб стати частиною королівської сімʼї, вона стає черговою нареченою-жертвою для кровожерливого дракона. Її кидають у глибоку прірву, в якій вона чекатиме на порятунок. Незабаром принцеса розуміє, що жоден лицар її не врятує, і вона має впоратися з чудовиськом сама.

Damsel / Netflix / режисер — Хуан Карлос Фреснадильо / у головних ролях — Міллі Боббі Браун, Рей Вінстон, Робін Райт / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Variety називає фільм приємною фантастичною історією із зірковим акторським складом і творчим підходом режисера. The New York Times вважає, що образ «сильної жінки» вже всім приївся і лише його замало для цікавого сюжету.

Документальний мінісеріал «Програма: Афери, секти й викрадення»

Про що серіал. Коли режисерка серіалу Кетрін Кюблер була підлітком, її викрали посеред ночі та запроторили в заклад для проблемних дітей. Виявилося, що її батьки були в курсі, вони хотіли, щоб Кетрін за 15 місяців навчилася «чемної поведінки» в передмісті Оґденсбурга. Її залишили без звʼязку із зовнішнім світом, примусили дотримуватися дивних правил і неодноразово кривдили, наприклад, роздягали під час обшуків. Тепер вже доросла Кетрін у своєму документальному серіалі викриває корупцію і насильство у схожих закладах.

The Program: Cons, Cults, and Kidnapping / Netflix / режисерка — Кетрін Кюблер / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Оглядач Heaven of Horror пише, що режисерка добре розповідає історію, попри жахливі та заплутані деталі розслідування. The Daily Beast вважає, що завдяки цій документалці вдасться притягнути до відповідальності тих, хто знущався з підлітків.

Драматичний серіал «Суперсекс»

Про що серіал. Історія починається з дитинства італійця. Рокко в усьому наслідує старшого брата Томаззо, який утримує всю сімʼю і зустрічається з найгарнішою дівчиною округи. Згодом рідні відвертаються від Томаззо через те, що його кохана — секс-працівниця. Юнак одружується з нею та переїжджає в Париж. Рокко до них доєднується, а згодом починає карʼєру порноактора. Авторка серіал досліджує сімейні травми героїв і намагається розібратися в заплутаній історії родини Сіффреді.

Supersex / Netflix / шоуранерка — Франческа Маньєрі / у головних ролях — Алессандро Борґі, Жасмін Трінка, Адріано Джанніні / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6.

Що кажуть критики. Decider вважає, що «Суперсекс» потужно написаний і чудово знятий. The Daily Beast називає Алессандро Борґі, який зіграв Рокко Сіффреді, дуже харизматичним. А сам Рокко сказав, що режисерка придумала багато деталей, але це непогано. За його словами, «Суперсекс» — це не біографія, а прекрасно вигадана історія, на яку авторку надихнуло його життя.

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