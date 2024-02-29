Apple зупинила розробку електромобіля, на яку витратила $113 мільярдів. Це виглядає як величезний провал, і це таки він! Розповідаємо, чому світ так і не дочекався iPhone у світі електрокарів

Apple приховувала деталі проєкту Titan. Але в лютому 2015 року американські медіа зацікавились таємничим фургоном компанії, який був оснащений камерами та їздив вулицями Північної Каліфорнії. Apple тоді заявила, що працює над картографічним проєктом. Проте журналісти зʼясували, що з 2014 року сотні співробітників Apple працювали над розробкою електромобіля, а камери на фургоні збирали дані для дослідження. Медіа оповили проєкт Titan чутками, наприклад, писали, що Apple створила неймовірно потужний процесор високого класу, який буде ключовим компонентом нового проєкту.

Через внутрішні суперечки в команді проєкт постійно гальмували й навіть призупиняли. З 2016 року кілька разів заміняли ключових менеджерів проєкту, звільняли сотні інженерів. Спочатку розробники хотіли створити щось справді нове — повністю автономний автомобіль без керма і педалей, усередині схожий на лімузин. Однак виявилося, що це надто складно. Фінальний варіант уже був традиційним — електрокар із місцем для водія, кермом і всім іншим та з функціями допомоги водієві, як у Tesla.

Також Apple обіцяла інноваційний акумулятор — маленький, але потужний та зі швидкою зарядкою. І новий процесор, потужніший за чотири процесори Mac. Уся ця краса мала коштувати не більше за $100 тисяч.

За 10 років розробки змінилося те, на що в Apple не могли вплинути, — сам ринок електрокарів. Загальні продажі впали через зависокі ціни та відсутність зарядної інфраструктури. Гіганти автомобільної індустрії General Motors Co. і Ford почали виробляти гібридні автівки, щоб задовольнити покупців. Навіть Tesla заявила, що її темпи розширення у 2024 році будуть значно нижчими, ніж планували. Проєкт будь-якого нового електрокара перестав бути трендовою ідеєю сам по собі.

Ще одна причина — відсутність у Apple стабільного партнерства з автогігантами.

Створити автомобіль з нуля, без співпраці з традиційними автомобільними компаніями зараз майже неможливо. Принаймні тому, що в технологічних компаній немає звʼязків із тисячами постачальників, своїх виробничих потужностей та потрібних технологій. Наприклад, Sony співпрацює з Honda, щоб створити електрокар Afeela, який має вийти на ринок у 2026 році.

Apple вела переговори з Hyundai, але за 10 років так і не домовилася ані з нею, ані з іншими компаніями.

Titan — це не перший проєкт, від якого відмовилась Apple, але найдорожчий. Наприклад, у 2015 році компанія скасувала виробництво 4К-телевізора і спрямувала кошти, зокрема, на той самий Titan.

У 2024 році Apple планує зосередитися на розвитку функцій ШІ у своїх продуктах. Наприклад, вдосконалюватиме гарнітуру доповненої реальності Vision Pro. Наступна модель має бути менш громіздкою та доступнішою.

Попри відмову від проєкту Titan, Apple досі впливає на автомобільну промисловість завдяки CarPlay — автомобільній системі, до якої можна підʼєднати iPhone, щоб слухати музику, користуватись навігатором, дзвонити та надсилати повідомлення. Apple обіцяє покращити CarPlay, додавши клімат-контроль, аналіз дій водія, швидкості руху та енергоефективності. Найбільші виробники підтвердили, що залучатимуть нові технології Apple в моделі своїх автомобілів.

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